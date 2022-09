Condado de Rockland elimina las restriciones obligatorias del uso del agua

NUEVA YORK -- El condado de Rockland levantó el estado Emergencia de Agua Etapa II que estuvo vigente desde el 18 de agosto debido a la sequía que impactaba la región, anunció el miércoles el ejecutivo del condado Ed Day. En su lugar cambiaron las restricciones de obligatorias a voluntarias.

Las condiciones secas llevaron a niveles de flujo sin precedentes en el río Ramapo, lo que limitó el uso del campo de pozos Ramapo Valley de Veolia, una fuente importante de agua para los residentes de Rockland, lo que desencadenó la emergencia de agua.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El uso de agua disminuyó aproximadamente un 15 % en el condado de Rockland desde que se promulgaron las restricciones obligatorias y se insta a las familias a continuar limitando el uso y manteniendo el riego al aire libre al mínimo.

“Quiero agradecer a nuestros residentes y empresas por tomar en serio esta emergencia de agua. Gracias a sus diligentes esfuerzos, el consumo de agua ha disminuido un 15 %”, dijo Ed Day. “Si bien las restricciones ya no son obligatorias, aún instamos a todos a que continúen manteniendo el uso de agua al mínimo”.

El condado tomó la decisión de levantar la emergencia por varias razones, incluida la lluvia reciente que ha elevado los niveles de agua en el río y en el embalse del lago DeForest. Además, con el virus de la poliomielitis todavía circulando, están fomentando un lavado de manos más frecuente y no quieren que las familias del condado limiten el uso en interiores que podría afectar el cuidado de la higiene.

Por último, sabemos que las familias ya han estado luchando con la inflación récord y los altos precios de la gasolina y quieren protegerlos del recargo del 25 %, implementado por la Comisión de Servicios Públicos, que habría entrado en vigencia este fin de semana.

Estas medidas de ahorro de agua, que afectan principalmente el uso de agua al aire libre, se aplican a todos los residentes y empresas, independientemente de si el agua proviene de un proveedor público o de un pozo privado.

Recomendaciones del uso del agua

Céspedes

El césped se pueden regar dos veces por semana solo en días específicos.

Jardines y Paisajismo

Los jardines de flores, huertos y áreas ajardinadas (árboles, arbustos, plantas en macetas u otras plantas al aire libre) se pueden regar durante horas específicas cada dos días del mes según la dirección de la propiedad.

Otras recomendaciones:

Las guarderías y los campos de golf deben continuar ejerciendo un plan de conservación de agua que reduzca el uso mensual promedio en un 10%.

No se debe usar agua para lavar superficies pavimentadas (públicas o privadas) como calles, aceras, caminos de entrada, canchas de tenis, garajes, áreas de estacionamiento y patios, excepto cuando sea necesario para una emergencia.

No se debe servir agua en los restaurantes a menos que el cliente lo solicite.

Se debe continuar sin utilizar fuentes de flujo continuo (no recicladas), cascadas artificiales y espejos de agua.

No se debe usar agua para descargar alcantarillas o hidrantes, excepto en casos de emergencia.

Todas las fugas de agua deben repararse dentro de las 48 horas.

Continúe usando el agua de manera eficiente en interiores con regaderas e inodoros de bajo flujo (busque la etiqueta Water Sense si compra accesorios nuevos), repare las fugas, barra en lugar de lavar las superficies pavimentadas, use solo cargas completas en lavadoras y lavavajillas, no use los inodoros para desechar los pañuelos y considere cambiar a electrodomésticos de alta eficiencia cuando sea el momento de reemplazarlos.

Los residentes pueden notificar al Departamento de Salud si ven fugas de agua o ven que el agua se usa fuera del horario permitido en este formulario de quejas.