Concejo Municipal de NYC revive proyecto de ley que otorgaría el voto a los no ciudadanos

La legislación del Concejo Municipal que ampliaría el derecho al voto en las elecciones municipales a más de 900.000 no ciudadanos podría enfrentar un obstáculo legal, dijo el viernes el alcalde Bill de Blasio.

Durante su aparición semanal en el programa Brian Lehrer de WNYC, el alcalde dijo tener "sentimientos encontrados" acerca de la propuesta, aunque prevé que las leyes del estado terminará por impedir que se concrete la legislación presentada por el concejal Ydanis Rodríguez (D-Manhattan).

“Nuestro Departamento Jurídico es muy claro en esto. No es legal que esto se decida a nivel de la ciudad. Realmente creo que esto debe decidirse a nivel estatal, de acuerdo con la ley estatal”, expresó.

El Departamento Legal de la ciudad no aclaró qué parte de la ley estatal impediría que la legislación entre en vigencia.

Mediante cambios en los estatutos de la ciudad, la legislación otorgaría el voto a los residentes permanentes legales y a los trabajadores autorizados en el estado durante al menos 30 días antes de una elección. Un cambio en la carta constitutiva, a través de un referéndum en toda la ciudad, llevó la votación por clasificación a las elecciones de la ciudad.

Los no ciudadanos podrían votar únicamente en las elecciones municipales, no en las estatales ni federales.

En todo el país, los no ciudadanos han tenido distintos derechos de voto a lo largo de la historia. En la Ciudad de Nueva York, los padres que no eran ciudadanos tenían derecho a votar en las elecciones de la junta escolar hasta 2002, cuando se disolvieron las juntas escolares.

El alcalde dijo el viernes que tenía "sentimientos encontrados" sobre la idea de que los no ciudadanos voten, porque cree que el objetivo final debería ser alentar a las personas a convertirse en ciudadanos plenos, "que es lo que necesitamos para lograr cada vez más".

Rodríguez ha sido el principal patrocinador de la legislación desde que el Concejo Municipal la presentó en enero de 2020.

El proyecto quedó en el olvido la mayor parte de la pandemia, pero ahora se discutirá en una audiencia del comité la próxima semana.

"Our City Our Vote", una campaña que impulsa el sufragio de los no ciudadanos, estima que la legislación de Rodríguez agregaría alrededor de 900,000 nuevos votantes a las listas de la Ciudad de Nueva York.

La Junta de Elecciones de la Ciudad de Nueva York sería responsable de su registro y necesitaría producir diferentes boletas para votantes no ciudadanos.

En respuesta a la oposición republicana, Rodríguez dijo que los inmigrantes que pagan en las arcas de la Ciudad de Nueva York también deberían poder opinar en su representación local, y expresó su confianza en que el proyecto de ley se aprobará.

“Se trata de estar a la altura de las palabras de no impuestos sin representación. Los inmigrantes aportan miles de millones a este país, sin embargo, durante el apogeo de la pandemia, recibieron migajas”, dijo. "Las personas que pagan su parte justa de impuestos merecen elegir a sus representantes locales a nivel de la ciudad".

La representante Nicole Malliotakis (republicana de Staten Island / South Brooklyn), que es hija de inmigrantes, ha expresado su oposición a la legislación.

"No hay nada más importante que preservar la integridad de nuestro sistema electoral", dijo en un comunicado de prensa. "El gobierno debería trabajar para generar más confianza en nuestras elecciones, no menos".