Con el príncipe Andrew fuera del caso Epstein, Ghislaine Maxwell se hunde sola en su barco

NUEVA YORK - Cuando la compañera de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, sea juzgada la próxima semana con afirmaciones de que fue traficada con el príncipe Andrew de Gran Bretaña y otros hombres prominentes, estará sola en el banquillo de la justicia, ya que este importante personaje no será parte del caso.

Tampoco se espera que la llamen como testigo en el juicio de Maxwell.

Los fiscales se centrarán en cambio en otras cuatro mujeres que dicen que fueron reclutadas por Maxwell cuando eran adolescentes para ser abusadas por Epstein. Ninguna ha alegado el tipo de abuso por parte de poderosas figuras internacionales que Giuffre ha detallado en entrevistas y documentos judiciales.

Los registros, testigos y fotos respaldan muchas partes del relato de Giuffre sobre su tiempo con Epstein, el financiero que murió por suicidio en 2019 mientras estaba encarcelado antes de su propio juicio por tráfico sexual. Pero Giuffre ha reconocido que se equivocaron en detalles clave en su historia a lo largo de los años, incluso al principio decir falsamente en una demanda que tenía 15 años cuando Epstein comenzó a abusar de ella.

Los hombres a los que ha acusado llevan años atacando su credibilidad. Los abogados de Maxwell podrían haber intentado que algunos de ellos testificaran.

Además de Andrew, Giuffre ha dicho que fue traficada sexualmente con el exgobernador de Nuevo México Bill Richardson, el exsenador estadounidense George Mitchell, el destacado abogado Alan Dershowitz, el explorador de modelos francés Jean Luc Brunel y el multimillonario Glenn Dubin, entre otros.

Todos han dicho que sus cuentas son fabricadas.

David Weinstein, un exfiscal federal que no está involucrado en el caso, dijo que hacer que Giuffre forme parte del caso Maxwell podría haber complicado las cosas innecesariamente.

"No hay ninguna razón para darle a la defensa algo con lo que trabajar que pueda sembrar las semillas de una duda razonable", dijo Weinstein.

Los abogados de Giuffre rechazaron una solicitud de entrevista, pero ella se mantuvo firme en sus acusaciones y en repetidas ocasiones mostró su voluntad de acudir a un tribunal civil para probarlas, sentándose en declaraciones y reuniendo un equipo legal que incluye a uno de los abogados más influyentes de Estados Unidos, David Boies.

En una entrevista de 2019 con Dateline NBC, dijo que las inconsistencias en su historia eran errores inocentes al tratar de recordar eventos que sucedieron hace años, cuando era una adolescente traumatizada.

“Cuando te abusan, conoces a tu abusador”, dijo. “Puede que no tenga las fechas correctas. Puede que no tenga mis tiempos correctos … pero conozco sus caras y sé lo que me han hecho ".

El escándalo de Epstein salió a la luz pública en 2005 cuando fue arrestado en Florida y acusado de pagarle a una niña de 14 años por tener relaciones sexuales.

La policía identificó a niñas menores de edad a las que se les pagaba por realizar actos sexuales, pero en 2008 la investigación se interrumpió. Los fiscales permitieron que Epstein se declarara culpable del cargo de reclutar a una persona menor de 18 años para la prostitución. Cumplió 13 meses en la cárcel.

Docenas de mujeres demandaron a Epstein, pero la demanda de Giuffre en 2009 fue diferente. En él, dijo que Epstein la presionó para que tuviera relaciones sexuales con numerosos hombres, "incluidos de la realeza, políticos, académicos, empresarios y / o conocidos profesionales y personales".

Giuffre no identificó inicialmente a los hombres involucrados, pero en 2011 tomó $ 160,000 del Daily Mail para una entrevista en la que describió cómo conoció al príncipe Andrew durante un viaje a Londres con Epstein en 2001.

Giuffre proporcionó al periódico una foto de ella y Andrew juntos en la casa de Maxwell en Londres, con el brazo alrededor de su abdomen desnudo.

El tabloide británico dijo que Giuffre y Andrew bailaron juntos en un club nocturno, pero agregó que "no había ninguna sugerencia de que hubiera ningún contacto sexual entre Virginia y Andrew, o que Andrew supiera que Epstein le pagó para tener relaciones sexuales con sus amigos".

Años más tarde, los abogados de Giuffre insistieron en que le dijo al Daily Mail que había tenido relaciones sexuales con Andrew, pero los abogados del periódico no dejaron que se publicara el reclamo.

También dijo en una declaración que algunos detalles en las historias del Daily Mail basadas en sus entrevistas pagadas eran inexactos, incluidas partes en las que describía viajar en un helicóptero con Bill Clinton y coquetear con Donald Trump. Esas cosas no habían sucedido, dijo, aunque culpó de esos errores al reportero.

No hay duda de que Giuffre fue arrastrada al mundo de Epstein.

Testigos, incluido el piloto que voló el avión de Epstein y el personal de la casa, han dicho en declaraciones que la veían regularmente con Maxwell y Epstein.

Los registros muestran que Giuffre obtuvo su pasaporte a principios de 2001 para viajar a Londres y los registros de vuelo escritos a mano incluyen una "Virginia" o una "Virginia Roberts", el nombre de soltera de Giuffre, que vuela regularmente en los aviones de Epstein. En mayo de 2001, Giuffre fue fotografiada asistiendo a la fiesta de cumpleaños de la modelo Naomi Campbell con Epstein en St. Tropez, Francia.

En 2014, Giuffre se unió a una nueva demanda de las víctimas de Epstein y comenzó a identificar a los hombres a los que había acusado anteriormente de forma anónima. También afirmó públicamente por primera vez que había tenido relaciones sexuales con Andrew tres veces: en Londres durante su viaje de 2001, en la mansión de Epstein en Nueva York cuando tenía 17 años y en las Islas Vírgenes cuando tenía 18.

Dijo que Maxwell facilitó los encuentros como una "proxeneta".

El relato de Giuffre sobre pasar tiempo con Andrew en Nueva York fue respaldado en parte por Johanna Sjoberg, otra acusadora de Epstein. En una deposición y una entrevista, describió una noche socializando con Giuffre, Maxwell, Epstein y Andrew en la que el príncipe le puso la mano en el pecho mientras posaban para una foto con un títere hecho de él para un programa de televisión.

The Associated Press no suele identificar a las personas que dicen ser víctimas de agresión sexual a menos que decidan contar sus historias públicamente, como lo han hecho Giuffre y Sjoberg.

Las autoridades estadounidenses han expresado interés en las acusaciones de Giuffre. En 2011, agentes del FBI volaron a Australia, donde vivía entonces Giuffre, para entrevistarla sobre el presunto abuso.

Los fiscales estadounidenses le han preguntado repetidamente a Andrew si se sometería a un interrogatorio. Semanas antes del arresto de Maxwell el año pasado, el entonces estadounidense. El abogado de Manhattan, Geoffrey S. Berman, emitió un comunicado en el que criticaba a Andrew por tratar de "presentarse falsamente a sí mismo ante el público como ansioso y dispuesto a cooperar".

El príncipe prometió cooperación, pero nunca se puso a disposición de las autoridades estadounidenses.

Si los fiscales presentaran cargos penales contra Maxwell, Andrew o cualquier otra persona basándose en las acusaciones de Giuffre, es probable que se enfrente a ella en el estrado por inconsistencias en su historia.

Por ejemplo, en su demanda inicial, Giuffre dijo erróneamente que tenía 15 años cuando Maxwell la vio por primera vez trabajando como asistente de spa en el club Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump y la contrató como masajista de Epstein. En unas memorias que exploró vender a editores, Giuffre describió, en detalle, cómo celebraba su cumpleaños número 16 en la finca de Epstein en las Islas Vírgenes.

Pero los registros de empleo mostraron más tarde que no había trabajado en Mar-a-Lago hasta el verano en que cumplió 17 años. Giuffre dijo que simplemente lo recordaba mal.

Uno de los hombres acusados ​​por Giuffre, Dershowitz, está luchando contra ella en la corte, llamándola "mentirosa jurada". Ese litigio está en curso. Richardson y Mitchell han dicho que nunca la conocieron. Dubin dice que tiene registros de vuelo y otras pruebas que prueban que las acusaciones de ella contra él son falsas.

Andrew, el tercer hijo de la reina Isabel II, también ha negado repetidamente las acusaciones de Giuffre, sobre todo en una entrevista de 2019 con BBC Newsnight en la que dijo que aunque socializaba con Epstein, no recordaba haber conocido a Giuffre y nunca haber tenido relaciones sexuales con él. ella.

"Puedo decirles absolutamente categóricamente que nunca sucedió", dijo.

Andrew desafió la afirmación de Giuffre de que sudaba profusamente mientras bailaban en un club nocturno diciendo que tenía una condición médica que le impedía sudar.

Maxwell, en declaraciones, reconoció conocer a Giuffre, pero dijo que sus historias sobre la trata sexual con varios hombres son mentiras.

Si bien Andrew no forma parte del caso penal de Maxwell, Giuffre lo demandó este año, diciendo que sus encuentros con él equivalían a una agresión sexual.

Ese caso está pendiente, lo que significa que es posible que Giuffre presente sus reclamos contra el príncipe ante un juez, incluso si los fiscales se mantienen alejados por ahora.

Los escritores de Associated Press Tom Hays en Nueva York y Danica Kirka en Londres contribuyeron a este informe.