Con Edison pagará $750,000 para resolver demanda por acoso a trabajadoras

La empresa de servicios públicos neoyorquina Con Edison acordó pagar $750,000 dólares e implementar diversas reformas contra el acoso para resolver una demanda que alegaba que ignoraba sistemáticamente las denuncias de discriminación presentadas por trabajadoras.

El acuerdo, anunciado el martes, se produce tras una investigación de varios años realizada por la fiscal neoyorquina Letitia James, que halló una "amplia cultura de acoso y discriminación, especialmente dirigida a las empleadas que trabajan en el campo, tradicionalmente dominado por hombres".

Cuando las trabajadoras se quejaron de acoso, la empresa —que suministra electricidad a más de 10 millones de clientes en la Ciudad de Nueva York y el condado de Westchester— no tomó en serio esas denuncias, según el acuerdo.

En un caso, Con Edison ofreció reubicar a una mujer que se había quejado de un incidente "traumatizante" con un compañero de trabajo, pero no ofreció transferir al hombre ni limitar su interacción en el lugar de trabajo de la mujer.

Las trabajadoras también denunciaron que sus supervisores les impedían solicitar ascensos y que escuchaban comentarios excluyentes, como "las mujeres no pertenecen a este departamento". La investigación también reveló que las empleadas fueron sancionadas con mayor frecuencia que sus homólogos masculinos.

“Con Ed no protegió a sus trabajadoras, permitiendo que comportamientos tóxicos, peligrosos e ilegales persistieran durante años”, declaró James en un comunicado. “La inacción de la empresa es inaceptable, y hoy garantizamos que este comportamiento ilegal y discriminatorio no se vuelva a tolerar”.

My office is forcing @ConEdison to make serious reforms at the company and pay $750,000 to current and former workers after it allowed its employees to suffer sexual harassment and racial discrimination.



We will always stand up to protect workers in New York.