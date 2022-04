Cómo solicitar el voto en ausencia en Nueva York

La elección primaria se llevará a cabo el 28 de junio de 2022. El período de votación anticipada es del 18 al 26 de junio de 2022.

El día de las elecciones generales se llevará a cabo el 8 de noviembre de 2022. El período de votación anticipada es del 29 de octubre al 6 de noviembre de 2022.

¿QUIÉNES CALIFICAN PARA EL VOTO EN AUSENCIA?

Un votante registrado que está fuera de su condado o de los cinco distritos de la Ciudad de Nueva York.

No poder presentarse a las urnas debido a una enfermedad o discapacidad temporal o permanente (la enfermedad temporal incluye no poder presentarse debido al riesgo de contraer o propagar una enfermedad transmisible como COVID-19).

No puede presentarse porque usted es el cuidador principal de una o más personas que están enfermas o discapacitadas físicamente.

Es un residente o paciente de un Hospital de la Administración de Salud de Veteranos.

Está detenido en la cárcel en espera de la acción del Gran Jurado o confinado en prisión después de una condena por un delito que no sea un delito grave.

CÓMO SOLICITAR UNA BOLETA DE VOTO EN AUSENCIA

Puede acudir en persona a la Junta Electoral de su condado o designar a otra persona para que entregue su solicitud en persona a la Junta Electoral de su condado y reciba su boleta.

Aquí puede descargar en español una versión en PDF del formulario de solicitud de boleta de voto en ausencia del estado de Nueva York.

Si no puede recoger su boleta, tiene derecho a designar a alguien para que la recoja por usted. Solo la persona designada en su solicitud puede recoger y entregar su boleta.

Si está permanentemente enfermo o con una discapacidad, tiene derecho a recibir una Boleta de Voto en Ausencia para cada elección subsiguiente sin más solicitudes. Simplemente presente una solicitud ante la junta electoral de su condado que indique una enfermedad permanente o una discapacidad física.

Luego, recibirá automáticamente una boleta de voto en ausencia para cada elección hasta que se cancele su registro.

Puede presentar su solicitud a través del portal de solicitud de papeleta de voto en ausencia en línea: https://absenteeballot.elections.ny.gov/.

Si tiene una discapacidad visual y necesita una boleta con características accesibles, puede presentar su solicitud a través del portal de solicitud de boleta de voto en ausencia accesible en línea: https://absenteeballot.elections.ny.gov/home/accessible.

LOS PLAZOS

Las solicitudes para recibir una boleta de voto en ausencia por correo deben ser recibidas por la junta electoral de su condado a más tardar quince días antes de la elección. Para que las boletas de voto en ausencia se reciban en persona, la junta debe recibir las solicitudes a más tardar el día anterior a la elección.

CÓMO EMITIR UNA BOLETA DE VOTO EN AUSENCIA

Una vez que reciba la boleta, márquela de acuerdo con sus elecciones para cada cargo siguiendo las instrucciones en la boleta.

Una vez que haya terminado de marcar su boleta, dóblela y colóquela en el sobre de seguridad. (Este sobre tendrá un lugar para su firma).

Firme y feche el exterior del sobre de seguridad.

Selle el sobre de seguridad.

Coloque el sobre de seguridad en el sobre de devolución. (Este sobre tendrá la dirección del remitente de la Junta Electoral de su condado en el exterior y debe tener un logotipo que diga "Correo electoral oficial")

Selle el sobre de devolución.

Puede devolver la boleta de cualquiera de las siguientes maneras:

PARA LAS ELECCIONES PRIMARIAS DE JUNIO:

Póngalo en el correo asegurándose de que reciba un matasellos a más tardar el 28 de junio.

Llevándolo a la Oficina de la Junta Electoral del Condado a más tardar el 28 de junio a las 9 p.m.

Llevarlo a un sitio de votación anticipada en su condado entre el 18 y el 26 de junio.

Llevarlo a un lugar de votación en su condado el 28 de junio a las 9 p.m.

PARA LAS ELECCIONES GENERALES DE NOVIEMBRE:

Póngalo en el correo asegurándose de que reciba un matasellos a más tardar el 8 de noviembre.

Llevarlo a la Oficina de la Junta Electoral del Condado a más tardar el 8 de noviembre a las 9 p.m.

Llevarlo a un sitio de votación anticipada en su condado entre el 29 de octubre y el 6 de noviembre.

Llevarlo a un sitio de votación en su condado el 8 de noviembre a las 9 p.m.

CONSIDERACIONES SOBRE EL TIEMPO DE ENVÍO POR CORREO AL DEVOLVER UNA BOLETA DE VOTO EN AUSENCIA

Al enviar por correo su boleta completa, el USPS recomienda que los votantes den suficiente tiempo para que las boletas se devuelvan a la Junta, que generalmente es siete días antes de las elecciones generales. Los votantes que envíen sus boletas por correo el día de las elecciones deben conocer las horas de recolección publicadas en las cajas de recolección y en las instalaciones minoristas del Servicio Postal, y que las boletas ingresadas después de la última hora de recolección publicada no recibirán el matasellos hasta el siguiente día hábil.

Hay ciertos errores o problemas que pueden ocurrir cuando un votante completa un sobre de boleta de voto en ausencia. Muchos de estos errores o problemas se pueden subsanar mediante la presentación de una declaración de subsanación ante la junta electoral. Si el sobre de su boleta tiene un defecto subsanable, recibirá un aviso de la junta electoral. El proceso se describe aquí.

NUEVO PROCEDIMIENTO DE BOLETA DE VOTO AUSENTE

Debido a un cambio reciente en la ley, a los votantes del estado de Nueva York ya no se les permite emitir su voto en una máquina de votación si ya se les ha emitido una boleta de voto en ausencia para esa elección. Los votantes a los que ya se les ha emitido una boleta de voto en ausencia aún pueden votar en persona usando una boleta de declaración jurada. La boleta de declaración jurada se mantendrá separada hasta que se complete la elección. Los funcionarios electorales verificarán si se ha recibido la boleta de voto en ausencia del votante. Si se ha recibido la boleta de voto en ausencia del votante, no se contará la boleta de declaración jurada. Si no se ha recibido la boleta de voto en ausencia del votante, se contará la boleta de declaración jurada.

Si un votante solicita una segunda boleta de voto en ausencia, cualquier boleta de voto en ausencia emitida previamente que sea devuelta por el votante se reservará sin abrir para brindar al votante la oportunidad de devolver la segunda boleta, a menos que la primera ya se haya abierto. Si ambas boletas se reciben antes de la fecha límite de devolución, se acepta la boleta con la fecha del matasellos posterior y se rechaza cualquier otra boleta que se haya recibido, a menos que la primera boleta ya haya sido abierta. Si un votante presenta más de una boleta de voto en ausencia a tiempo y emite una boleta de declaración jurada, se examinará la última boleta recibida, ya sea que se haya presentado en persona durante la elección o por correo dentro del plazo de devolución del voto en ausencia.

Abre aquí para más detalles.