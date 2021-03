¿Cómo reclamar los tres cheques de estímulo si no declara impuestos?

Ciertos estadounidenses no están obligados a presentar una declaración anual de impuestos, por ende, puede ser que el IRS no tenga información actualizada, lo que dificulta el envío directo de los cheques de estímulo.

Aquellos que reciben beneficios del Seguro Social, por ejemplo, no necesitan declarar impuestos, pero este año eso puede cambiar si aún necesita reclamar el dinero del primer y segundo cheque de estímulo. Para reclamar ese dinero, tendrá que presentar sus impuestos este año antes de la nueva fecha límite del 15 de mayo.

El IRS le entregará los fondos federales de la primera y segunda ronda como un Crédito de Reembolso de Recuperación.

Durante la primera ronda, el IRS envió cartas a 9 millones de no declarantes con información sobre cómo presentar una reclamación para obtener el dinero de estímulo. Para entonces, la agencia instruyó a los no declarantes presentar su información antes del 21 de noviembre de 2020. Pero si no cumplió con la fecha límite, aún puede reclamar su dinero como Crédito de Reembolso de Recuperación al presentar una declaración federal de impuestos sobre la renta de 2020, incluso si normalmente no lo hace o si sus ingresos son demasiado bajos.

Usted puede solicitar el dinero al presentar los impuestos mediante los formularios 1040 o 1040SR. Es necesario que presente los avisos 1444 (emitidos por el IRS a los estadounidenses que cumplen los criterios para recibir la ayuda financiera) con sus registros de impuestos de 2020.

La mayoría de las personas que no declaran pueden usar la herramienta Free File del IRS, esto si gana menos de $ 72,000 al año. Como sugiere el nombre, esta herramienta le permite obtener una declaración de impuestos federal gratuita y, en algunos casos, también una declaración estatal gratuita.

Vaya al sitio Free File y seleccione Choose an IRS Free File Offer para ver todas las opciones disponibles, que incluyen empresas como TaxSlayer y TurboTax. Estos programas deben guiarlo a través de cómo presentar su declaración y el Formulario de Crédito de Reembolso de Recuperación 1040 o el Formulario 1040-SR, todo sin costo.

Para la tercera ronda de pagos, no debería necesitar dar un paso adicional para recibir su dinero si declara sus impuestos antes de la fecha límite.

La mayoría de los no declarantes caen por debajo de los límites de ingresos estipulados por cada paquete de estímulo y cumplen los criterios para recibir los cheques de cada ronda: $ 1,200 por persona bajo la Ley CARES 2020 aprobada en marzo de 2020, y $ 600 por persona bajo la Ley de estímulo de diciembre de 2020, así como el cheques de $1,400 aprobado decretado la semana pasada.

Si recibe SSI o SSDI, debería haber recibido al menos una parte de esos dos cheques de estímulo de forma automática: el IRS obtuvo los nombres de los beneficiarios del Seguro Social y de los beneficiarios del SSI de la Administración del Seguro Social en la primavera y envió los pagos a sus cuentas bancarias registradas.

Sin embargo, si falta alguno de sus cheques (o una parte de cualquiera de ellos), tendrá que reclamar el dinero al presentar los impuestos con el Formulario 1040 o el Formulario 1040-SR de 2020. Las instrucciones de la declaración de impuestos incluyen una hoja de trabajo para calcular la cantidad de cualquier Crédito de Reembolso de Recuperación, sin embargo, esta hoja de trabajo requiere que conozca los montos de sus pagos de estímulo.

Debería haber recibido el Aviso 1444 del IRS para el primer pago de estímulo y debería recibir el Aviso 1444-B para el segundo. Conserve esas cartas, porque necesitará la información para la hoja de trabajo de Crédito de Reembolso de Recuperación.

Si perdió las cartas o no las recibió, aquí le decimos qué hacer.

Recuerde que el IRS recomienda presentar los impuestos de forma electrónica para acelerar el pago mediante el depósito directo.

Si solicita un crédito de reembolso de recuperación con la herramienta Free File del IRS, pero no le da a la agencia tributaria su información bancaria, su dinero llegará en un cheque impreso por correo postal.

Después de presentar la solicitud, use la herramienta del IRS ¿Dónde está mi reembolso? para rastrear su pago.