Cómo reclamar la tarjeta prepagada de $100 que NYC otorga al recibir la vacuna de refuerzo

No hay mejor obsequio que la salud, en especial cuando la Gran Manzana se ve amenazada por la propagación creciente de ómicron. Pero qué mejor que embolarte unos dólares extra por recibir la vacuna de refuerzo. ¡Doble ganancia!

El alcalde Bill de Blasio anunció el lunes que los neoyorquinos que reciban su dosis de refuerzo entre el 21 de diciembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021 en una ubicación administrada por la Ciudad de Nueva York o a través del programa de vacunación en el hogar de la ciudad, podrán recibir una tarjeta de débito prepagada de $100.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

¿Pero cómo reclamar y activar esta tarjeta prepagada? Es una pregunta frecuente entre los residentes que reciben con agrado la noticia del incentivo, pero en particular entre los adultos mayores, que a menudo tienen acceso limitado a dispositivos móviles e internet.

PRIMER PASO Y LO MÁS IMPORTANTE

Lo aconsejable es hacer una cita en uno de los centros de vacunación administrados por la Ciudad de Nueva York en los cinco condados. Si bien muchos de estos centros ofrecen la inoculación sin cita, obtener una no solo garantiza que serás atendido, también facilita el reclamo de tu tarjeta prepagada.

La ciudad te pedirá varios datos, incluido nombre, domicilio, número telefónico, fecha de nacimiento y fecha de tu última inoculación.

También deberás ingresar tu correo electrónico, dirección en la cual recibirás la versión digital de tu tarjeta prepagada unos cinco días después de obtener tu dosis de refuerzo. También recibirás las instrucciones para activarla.

¿PERO QUÉ PASA SI NO TENGO CORREO ELECTRÓNICO?

En ese caso, la ciudad enviará la tarjeta prepagada a la dirección postal que registraste al hacer la cita. Tendrás que esperar hasta cuatro semanas para la entrega de la tarjeta física.

Visita https://vaccinefinder.nyc.gov/ para programar una cita en línea en el centro de vacunación más cercano. Si no tienes acceso a internet, puedes llamar al 311.

TARJETAS DE DÉBITO VIRTUALES / FÍSICAS

La ciudad enviará tarjetas de débito virtuales de $100 desde la dirección de correo electrónico akimbo_card@akimbocard.com.

Las personas deben seguir las instrucciones incluidas para canjear la tarjeta virtual. Asegúrate de revisar la carpeta de correo no deseado, en caso de que el enlace no llegue a tu bandeja de entrada.

Aquellos que esperan la tarjeta por correo postal también recibirán instrucciones para activarla.

Si no has recibido el correo electrónico o la tarjeta física dentro de los plazos de entrega esperados (cinco días para tarjetas enviadas por correo electrónico, cuatro semanas para tarjetas enviadas por correo), comunícate con el Departamento de Servicio al Cliente de Akimbo al 1-855-449-2273 de lunes a viernes de 7:00 a.m. CT a 7:00 p.m. CT.

El sistema telefónico automatizado bilingüe funciona las 24 horas, los 7 días a la semana. Si prefieres enviar un correo electrónico, puedes comunicarte con el servicio de atención al cliente de Akimbo en cs@akimbocard.com.

¿OBTENDRÉ LA TARJETA SI ACUDO A UN CENTRO SIN CITA?

Sí. Puedes reclamar la tarjeta al registrarse en el centro de vacunación.