Cómo protegerte del robo de identidad: He aquí valiosos consejos

NUEVA YORK - El robo de identidad continúa aumentando, y no es solamente por los descuidos de consumidores, ya que frecuentemente se debe a la filtración de datos personales después de ataques cibernéticos a compañías grandes y pequeñas que almacenan nuestra información.

La presidenta del centro de recursos para el robo de identidad dijo: “en los primeros 9 meses del año, ya superamos por más de 17 por ciento el número total de filtraciones de datos que tuvimos en el 2020”; agregó, que 160 millones de personas fueron afectadas.

Lo que muestran los datos:

En su reporte de octubre, se informó que un 24 por ciento de las personas que contactaron a la organización dijeron que no pudieron solicitar beneficios de desempleo porque un estafador ya lo había hecho usando sus datos personales. El informe señaló que durante la pandemia las víctimas, cuyos beneficios o pagos de estímulo fueron impactados por el robo de identidad, reportaron efectos económicos y emocionales.

54 porciento de las personas dijeron que se sienten más estresadas

33 porciento no podían comprar comida ni pagar servicios públicos

14 porciento fueron desalojadas por no pagar la renta o hipoteca y

13 porciento no lograba obtener un empleo debido al robo de identidad

¿Cómo protegerte del robo de identidad?

Podemos protegernos si revisamos contantemente nuestras cuentas. Puede hacerlo gratis mientras dura la pandemia haciendo clic aquí.

También se recomienda tener nombres de usuarios y contraseñas diferentes para cada cuenta y usar autenticación de dos factores.

No use contraseñas que contienen su información personal, como su nombre o fecha de nacimiento. Use contraseñas largas y con una combinación de letras en minúscula y mayúscula, números y caracteres especiales.

Si ha sido la víctima de robo de identidad visite https://www.robodeidentidad.gov/#/ para saber cuáles son los pasos a seguir para disminuir el riesgo de cuentas abiertas por estafadores utilizando su nombre y sus datos personales.