¿Cómo programar una cita con un representante del IRS si tienes problemas con los pagos del Crédito por Hijos?

Si optaste por recibir un cheque impreso, o si fuiste de los padres afectados por el error técnico que causó que el IRS emitiera cheques en lugar de depósitos directos para el pago de agosto, y no has recibido el dinero o recibiste la cantidad incorrecta, es probable que que hayas revisado el portal de actualización en busca de respuestas.

Sin embargo, la frustración aumenta si el sistema no despliega la información que buscas ni el estatus de tu pago.

El IRS a menudo urge a los padres a revisar el historial de pagos en el portal de actualización en lugar de llamar, debido a los largos tiempos de espera, pero si has agotado todas las opciones y aún no has encontrado una solución, aquí te explicamos cómo comunicarte con el IRS y programar una cita en uno de sus centros de ayuda.

Antes de llamar al IRS, ten en cuenta que el volumen de llamadas es extremadamente alto y es posible que debas esperar para hablar con un representante. Irma Treviño, representante del IRS, informó que el tiempo de espera es en promedio de unos 30 minutos, pero ese periodo se puede prolongar, en especial los lunes y martes.

Puedes llamar al número de servicio al cliente al 1-800-829-1040. La línea telefónica funciona de 7 a.m. a 7 p.m. hora local, anunció el IRS en un comunicado.

Pero si quieres comunicarte directamente a la línea en español debes llamar al 1-800-829-3676.

Estos números también pueden ayudarte:

Cheque perdido: 800-829-1954

Estado del reembolso: 800-829-4477

Formularios: 800-829-3676

Preguntas sobre reembolsos y compensaciones a las obligaciones del IRS: 800-829-1954

Servicio de defensa del contribuyente: 877-777-4778

Todos los servicios cuentan con operadores que hablan español.

Una vez que te comuniques con la agencia tributaria sobre un problema que tengas con el pago de tu crédito por hijos, asegúrate de tener la siguiente información a mano para verificar tu identidad.

Número de Seguro Social o Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN)

Fecha de nacimiento

Estado civil para efectos de la declaración: soltero, cabeza de familia, casado que presenta una declaración conjunta o casado que presenta una declaración por separado

CÓMO PROGRAMAR UNA CITA CON UN REPRESENTANTE DEL IRS

El IRS tiene centros de ayuda en todo el país y puedes programar una cita para hablar con un representante.

Aquí te explicamos cómo programar una reunión. Se proporciona asistencia en más de 150 idiomas.

1. Visita https://apps.irs.gov/app/officeLocator/index.jsp para localizar la oficina del IRS en tu área. Solo debes ingresar tu código postal y pulsar el botón de ‘Buscar’.

2. Selecciona la ubicación más cercana y después pulsa la opción ‘Hacer una cita’.

3. Llama al número de teléfono de la oficina local que deseas visitar.

4. Cuando vayas a la sucursal, asegúrate de llevar contigo una identificación con foto emitida por el gobierno, tu ITIN o número de Seguro Social y cualquier otra documentación necesaria para tu caso, como el Seguro Social de tus hijos, historial de pagos, declaraciones de impuestos, etcétera.

Visita https://www.irs.gov/help/contact-your-local-irs-office para más detalles.

Ten en cuenta que es posible que debas seguir las pautas del IRS para COVID-19; por ejemplo, el uso de mascarillas, distanciamiento físico y reprogramar una cita si te sientes enfermo.