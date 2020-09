Te contamos de diez maneras de observar la luna llena este fin de semana

NUEVA YORK — En esta época de distanciamiento social, conectar con los demás se ha vuelto más importante que nunca. El viernes se celebrará la noche internacional de observación de la luna, donde personas de todo el mundo se reunirán este fin de semana para observar la Luna y celebrar la exploración lunar pasada, presente y futura.

Según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés), este fin de semana será el mejor momento para ver el paisaje lunar, ya que la Luna estará parcialmente iluminada en su primer cuarto de fase. Por ende, los espectadores verán un impresionante paisaje de montañas lunares y cráteres a lo largo de la línea entre la luz y la oscuridad, de día y de noche en la Luna.

Dada las circunstancias, te contamos diez distintas manera en las cuales disfrutar de la asombrosa luna que se podrá apreciar este fin de semana, he aquí una lista según la NASA:

1. Mire al cielo

NASA

Según NASA, la forma más sencilla de observar la Luna es simplemente mirar hacia arriba. La Luna es el objeto más brillante de nuestro cielo nocturno, el segundo más brillante de nuestro cielo diurno, y se puede ver desde todo el mundo, desde el remoto y oscuro desierto de Atacama en Chile hasta las brillantes calles iluminadas de Tokio.

2. Mira a través de un telescopio o binoculares

Getty Images

Con un poco de ayuda de aumento, podrá identificar detalles en la Luna. La línea entre la noche y el día en la Luna (llamada terminador) es ideal para ver cráteres lunares y montañas, ya que sombras muy largas aumentan el contraste de las características. Echa un vistazo a los mapas lunares para realizar algunas observaciones guiadas el sábado.

3. Fotografía la luna

NASA

El Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de la NASA ha tomado más de 20 millones de imágenes de la Luna, mapeándola con un detalle asombroso. Puede ver imágenes destacadas y subtituladas en el sitio web de la cámara de LRO, como el cráter que se muestra arriba. Y, por supuesto, puedes tomar tus propias fotos desde la Tierra. Consulte los consejos de la NASA para fotografiar la luna aquí.

4. Relajado(a) en tu sofá

¿Está nublado? Afortunadamente, puede observar la Luna desde la comodidad de su hogar. El Proyecto del Telescopio Virtual transmitirá en vivo la Luna sobre Roma, Italia.

5. Toca la topografía lunar

NASA

¡Observa la Luna a través del tacto! Si tiene acceso a una impresora 3D, puedes examinar la biblioteca de la NASA de sus modelos 3D y paisajes lunares. Esta colección de recursos de Apollo presenta modelos impresos en 3D de los sitios de aterrizaje de Apollo utilizando datos topográficos.

6. Crea y admira el arte lunar

Shannon Reed/NASA

Disfruta del arte de la Luna y crea el tuyo propio. Envíe su obra de arte (pinturas, poesía, bocetos, joyas) a la galería de la NASA de Flickr con la etiqueta ObserveTheMoonArt. ¡O haz una actividad de arte! Para divertirse, las pinturas de los cráteres lunares demuestran cómo cambia la superficie lunar debido a los frecuentes impactos de meteoritos.

7. Escucha la luna

Si prefieres escuchar música, haga una lista de reproducción de canciones con temas de la luna. En busca de inspiración, consulte esta lista de melodías lunares. También recomendamos el video musical oficial de LRO, The Moon and More, con Javier Colon, ganador de la temporada 1 de "The Voice" de nuestra cadena hermana, NBC.

8. Realice una excursión virtual a la luna

NASA

Planifique una caminata lunar con Moon Trek. Moon Trek es un mapa lunar interactivo elaborado con datos de la NASA de nuestra nave espacial lunar. Vuele a cualquier lugar de la Luna que desee, calcule la distancia o la elevación de una montaña para planificar su caminata lunar o los atributos de capa de la superficie lunar y la temperatura.

9. Mira la Luna a través de los ojos de una nave espacial

NASA

La luz visible es sólo una de las herramientas que utiliza la NASA para explorar el universo. La nave nave espacial contiene muchos tipos diferentes de instrumentos para analizar la composición y el entorno de la Luna, como datos de la nave espacial GRAIL.

10. Continúe sus observaciones durante todo el año

Shutterstock

La noche internacional de observación de la luna es el momento perfecto para comenzar un diario de la Luna. Observa cómo la forma de la Luna parece cambiar en el transcurso de un mes y haz un seguimiento de dónde y a qué hora sale y se pone.