¿Cómo la evidencia de ADN familiar condujo al arresto del sospechoso del asesinato de una niña hispana del Bronx en 1999?

El hombre que los investigadores creen es el responsable del asesinato de una adolescente hispana de El Bronx en 1999 se declaró inocente en la corte el martes.

Joseph Martinez se declaró inocente de dos cargos de asesinato un día después de su arresto. El hombre de 49 años de New Rochelle no respondió ninguna pregunta cuando la policía se lo llevó esposado al cuartel de El Bronx el lunes por la noche. La información del abogado de Martínez no estuvo disponible de inmediato.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Martínez, quien también es conocido como Jupiter Joe, fue puesto en prisión preventiva y debe regresar a la corte en marzo. El acusado tiene videos publicados en los que se muestra a sí mismo viajando por la Ciudad de Nueva York mientras enseña astronomía a niños y adultos.

Las autoridades señalaron que el espeluznante caso finalmente pudo resolverse después de que la policía llegó al presunto asesino por evidencia de ADN familiar. Esta es la primera vez que este tipo de tecnología se utiliza en la Ciudad de Nueva York para resolver un caso, según la Fiscalía de El Bronx.

La menor Minerliz Soriano, de 13 años, desapareció el 24 de febrero de 1999 y el cuerpo fue encontrado por una persona sin hogar cuatro días después, el 28 de febrero de ese año, en un contenedor de basura de Co-op City que solía ser una tienda de videos de Hollywood, anunció la Policía de la Ciudad de Nueva York.

El cadáver estaba envuelto en plástico, atado con cinta y la niña había sido víctima de abuso sexual, encontró la investigación. Antes del lunes, nunca se habían realizado ningún arresto en el caso.

En 2019, la familia de la víctima habló en el vigésimo aniversario de su desaparición, aferrándose a la esperanza de un avance científico para resolver el caso. Los investigadores dijeron que la ciencia es exactamente la que les dio las respuestas que la familia de Minerliz ha estado buscando desesperadamente durante todos estos años.

La oficina del fiscal del distrito de El Bronx dijo que una muestra de ADN, obtenida de una mancha de semen en la sudadera de Minerliz, se envió a la base de datos de ADN de delincuentes condenados del estado. Eso llevó al padre fallecido de Martínez, y de ahí los investigadores pudieron obtener una muestra de ADN de Martínez, que coincidió.

Los detectives dijeron que la evidencia de ADN se buscó previamente a través de una base de datos en 2000, pero los resultados fueron negativos.

"La ciencia y la tecnología del ADN avanzaron a lo largo de los años, y el ADN familiar fue fundamental para vincular al acusado…con el asesinato", dijo el fiscal de distrito de El Bronx, Darcel Clark. "Pero si bien la tecnología fue vital, realmente fue la humanidad, la dedicación y la compasión de los investigadores y su incansable impulso por hacer justicia en este caso. Es por eso que hacemos este trabajo. Espero que la acusación de hoy brinde algún consuelo a la familia de la víctima"

El padre de Minerliz le dijo a Telemundo 47 el lunes que tenía muchas emociones encontradas después del arresto.

"Siento algo de felicidad, pero todavía es triste porque la justicia llegó demasiado tarde", dijo Luis Soriano-Duran, quien ahora vive en Texas.

Dijo que no reconoció al hombre que fue arrestado, pero no parecía haberlo perdonado por el asesinato de hace más de dos décadas.

"Deseo que se vaya al infierno", dijo Soriano-Duran.

"Dondequiera que vamos, vemos a una niña pequeña, la recuerdo. Cuando alguien sonríe como ella, me hace recordarla. Ella siempre estuvo en nuestro corazón y en nuestra mente", dijo. "Espero que la justicia haga su trabajo. Esta vez, hágalo a tiempo y correctamente".

El sospechoso no tenía ningún historial criminal.