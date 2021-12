¿Cómo conseguir comida gratis en McDonald’s antes de Navidad?

El espíritu navideño se apoderó de McDonald's con el lanzamiento de su "Menú Mariah", mediante el cual los clientes podrán obtener una opción diaria de comida gratis desde el 13 hasta el 24 de diciembre.

Todo lo que tienes que hacer es descargar la aplicación de McDonald's y realizar una compra mínima de $1.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Check out my new @McDonalds commercial for The Mariah Menu! https://t.co/roaiwhJvyg 🍔🎁 — Mariah Carey (@MariahCarey) December 6, 2021

La cadena de comida rápida recurrió a la cantante Mariah Carey para promocionar el menú en un anuncio reciente.

“En esta temporada navideña, no vas a recibir la comida de Mariah. Obtendrás el menú Mariah, ¡y es gratis!”, expresa la cantante en el anuncio de 30 segundos antes de que suene su éxito "Todo lo que quiero para Navidad eres tú" (All I Want For Christmas Is You, en inglés).

Carey celebró recientemente su exitosa canción navideña por alcanzar mil millones de reproducciones en Spotify. La pista también fue certificada como diamante por la Recording Industry Association of America.

"All I Want For Christmas Is You" se encuentra actualmente en el top cinco de la lista de canciones Billboard 100 después de escalar constantemente en las filas durante las últimas semanas.