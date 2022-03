¿Cómo agrego los datos de la dosis de refuerzo contra el COVID a la aplicación Excelsior?

Es posible que la mayoría de los mandatos relacionados al COVID-19, como el uso de máscaras y otros, se hayan levantado en Nueva York y gran parte del país, pero aún así sería buena idea mantener todos los documentos de sus vacunas en un lugar donde pueda encontrarlos. Preferiblemente, puede mantenerlos todos juntos, ya que es posible que aún los necesite para viajar, verificación de empleo y otras actividades.

El Pase Excelsior del estado de Nueva York, una aplicación gratuita y voluntaria que proporciona una prueba digital segura de la vacunación contra el COVID-19 o resultados negativos de las pruebas, existe desde los días de la pandemia del exgobernador Cuomo, pero ha recibido algunos impulsos desde que la gobernadora Kathy Hochul asumió el cargo.

La oficina de la gobernadora lanzó una especie de reinicio para el Excelsior Pass original y llamó a su opción mejorada Excelsior Pass PLUS. Ahora también puede agregar su información de la dosis de refuerzo.

¿Se pregunta cómo? ¿Y en qué se diferencia el Pass Plus del original? Resulta que en realidad hay tres versiones del programa. Aquí están las respuestas del estado a las principales preguntas frecuentes.

¿Hay diferentes tipos de Excelsior Pass Plus?

Sí, hay tres: El Pase de Vacunación Plus Excelsior está disponible como una copia digital del registro de vacunación de una persona 15 días después de que se administró la dosis final de la vacuna. No hay fecha de caducidad. El Excelsior PCR Pass Plus es válido hasta la medianoche del tercer día después de una prueba, mientras que el Excelsior Antigen Pass Plus es válido durante seis horas desde el momento de la prueba. Tienes que cumplir con ciertos requisitos.

¿Cómo sé si cumplo los requisitos para estas versiones?

Cumple los requisitos para recibir un Excelsior Pass Plus si han pasado 15 días o más desde que recibió la dosis final de su serie de vacunas, no ha dado positivo por COVID-19 en los últimos 10 días y ha sido vacunado por completo en el estado de Nueva York o un residente de Nueva York completamente vacunado en Nueva Jersey o Vermont.

También califica si es residente de Nueva York y su proveedor de salud estatal ingresó su información de vacunas fuera del estado en las bases de datos de inmunización del estado o de la Ciudad de Nueva York.

Sin embargo, debe haber recibido una vacuna aprobada por la FDA, que por ahora solo se aplica a las marcas Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson y Moderna.

¿Adónde va la información de la dosis refuerzo?

Si recibió su dodos de refuerzo contra el COVID-19 hace al menos tres días, simplemente visite epass.ny.gov para recuperar un nuevo Pase de vacunación Excelsior Plus en cualquier momento. La nueva versión incluirá la información de refuerzo actualizada.

Mira más preguntas frecuentes sobre las ofertas del Pase Excelsior del estado aquí.