Cómo afecta tus impuestos si vives en un estado, pero trabajas en otro

Supongamos que vives en la Ciudad de Nueva York, pero un incremento drástico del alquiler te alienta a buscar un apartamento mucho más barato y espacioso en Nueva Jersey. Aún así, tu lugar de trabajo se ubica en la Gran Manzana y cada día tendrás que cruzar la frontera estatal. Eso supondría un cambio fiscal importante y es posible que debas presentar más de una declaración estatal de impuestos sobre la renta.

Aunque es común para los empleados remotos, también se aplica a los empleados que cruzan una frontera estatal para llegar a su lugar de trabajo. Otras circunstancias, como mudarse durante el año, también podrían afectar el estado en el que declaras impuestos, así como tus deducciones.

TELEMUNDO 47 te explica cómo una mudanza entre estados podría afectar tu declaración de impuestos este año.

¿CÓMO DEBO PRESENTAR LOS IMPUESTOS ESTATALES SI VIVO Y TRABAJO EN DIFERENTES ESTADOS?

Si obtienes ingresos en un estado mientras vives en otro, tendrás que presentar una declaración de impuestos en tu estado de residencia . También es posible que debas presentar una declaración de impuestos estatal donde se encuentra tu empleador o cualquier estado donde tengas una fuente de ingresos.

Ten en cuenta que una persona que vive en un estado pero trabaja tendrá obligaciones fiscales en ambos estados, pero en general recibirá un crédito fiscal en su estado de residencia para eliminar la doble imposición de esos ingresos.

Por ejemplo, si fuiste residente del estado de Nueva York durante todo el año o parte del año y tus ingresos se originaron en otro estado y fueron gravados por este, puedes reclamar un crédito de residente no reembolsable. Este crédito está permitido solo para la parte del impuesto que se aplica a los ingresos provenientes de la otra autoridad fiscal y gravados por la misma mientras eras residente del estado de Nueva York.

¿TENGO QUE DECLARAR IMPUESTOS EN AMBOS ESTADOS?

Dependerá del estado. Algunos estados tienen un acuerdo que establece que los trabajadores que viven fuera del estado solo tienen que presentar la solicitud en el estado donde viven. Estos estados tienen lo que se conoce como un acuerdo fiscal recíproco o reciprocidad.

Pero si tu estado de trabajo y tu estado de origen no tienen reciprocidad, tendrás que presentar dos declaraciones de impuestos estatales: una como residente y otra como no residente.

También es importante tener en cuenta que si vives o trabajas en uno de los estados que no cobran impuestos sobre la renta, es probable que no tengas que presentar una declaración para ese estado. Los estados que no cobran impuestos sobre la renta incluye Alaska, Florida, Nevada, New Hampshire, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Washington y Wyoming.

¿PAGARÉ IMPUESTOS DOBLES SI DEBO PRESENTAR LA DECLARACIÓN EN MÁS DE UN ESTADO?

El Congreso aprobó una ley en 2015 que prohíbe la doble imposición. Esto significa que si vives en un estado y trabajas en otro, solo un estado puede imponer impuestos. Es posible que aún tengas que pagar impuestos sobre la renta en más de un estado, pero no se te pueden gravar dos veces por el mismo dinero. No tendrás que preocuparte por pagar el impuesto sobre la renta en varios estados, incluso si tienes que presentar más de una declaración.

Cuando vives en un estado y trabajas en otro, el estado en el que trabajas suele cobrar impuestos y retendrá la cantidad correspondiente de tu cheque de pago cada semana. En esta situación, tendrás que pagar los impuestos estatales.

Al final del año, presentarás dos declaraciones. Una declaración de estado de no residente en el estado en el que trabajaste, donde enumeras solo los ingresos que obtuviste en ese estado y solo los impuestos que pagaste a ese estado.

Luego, presentarás una declaración de estado de residente en el estado donde vives. En esta declaración, enumerarás todos tus ingresos, incluso los que ganaste fuera del estado. Por lo general, hay un lugar en la declaración donde puedes declarar y obtener crédito por los impuestos que pagaste a tu estado de trabajo.

¿QUÉ SON LOS ACUERDOS DE RECIPROCIDAD?

Mediante los acuerdos de reciprocidad, se puede vivir en un estado y trabajar en un estado vecino sin pagar impuestos allí. En lugar de pagar impuestos donde trabajas, pagará impuestos en tu estado de residencia, que es el estado donde vives.

Pensilvania y Nueva Jersey, por ejemplo, tienen tal acuerdo. Si vives en Pensilvania pero trabajas en Nueva Jersey, pagarás tus impuestos a Pensilvania. Nueva Jersey no retendrá ningún dinero estatal de tu cheque de pago. Por supuesto, continuarán reteniendo impuestos federales según sea necesario.

Diecisiete estados diferentes tienen este tipo de acuerdos, por lo que deberás preguntarle a tu empleador si alguno se aplica a tu situación. El departamento de nómina de tu empresa debe conocer absolutamente cualquier acuerdo de reciprocidad aplicable. Si no es así, la oficina del Departamento de Ingresos de tu estado podrá despejar tus dudas.

Ahora, supongamos que comienzas un nuevo trabajo en Nueva Jersey y presentas un formulario de exención de impuestos porque vives en Pensilvania. Sin embargo,el departamento de nómina no hace el ajuste. Cuando recibes tu cheque de pago, ves que su empleador retuvo el impuesto sobre la renta de Nueva Jersey de tu cheque a pesar de que se suponía que no debía hacerlo.

Hay dos formas de solucionar este problema: Puedes pedirle al departamento de nómina que corrija el error y te reembolse el dinero, o puedes esperar hasta el final del año. En el momento de la declaración de impuestos, deberás presentar una declaración de impuestos de Pensilvania y pagar lo que adeudes. También deberás presentar una declaración de impuestos estatales de no residente en Nueva Jersey solicitando un reembolso de los impuestos que pagaste por error.

¿CUÁNTO TIEMPO ES NECESARIO VIVIR EN UN ESTADO PARA PRESENTAR IMPUESTOS?

Supongamos que vives en Pensilvania y trabajas en Nueva Jersey. Existe un sistema de transporte público que opera autobuses entre los dos estados, pero realmente han recortado su servicio durante COVID. Así que decides vivir durante algunos meses en Nueva Jersey con un familiar para estar más cerca del trabajo.

Debido a que vives en Pensilvania y debido al acuerdo de reciprocidad, generalmente no pagarías impuestos a Nueva Jersey. Pero, ¿cuánto tiempo puedes vivir allí antes de que Nueva Jersey reclame los impuestos que irían a Pensilvania? Eso puede variar según el estado.

Es común que un estado te cobre impuestos si has permanecido allí durante más de la mitad del año o durante 183 días. Estos días no tienen por qué ser necesariamente consecutivos. Puedes ir y venir de un estado a otro, pero una vez que has estado presente durante más de 6 meses, la mayoría te cobrará esos impuestos.

Algunos estados te permitirán trabajar en el estado de 2 a 60 días antes de que comiencen a retener impuestos. Otros comenzarán a cobrar impuestos después de que ganes una cierta cantidad.

Otros estados, como Georgia, tienen criterios más específicos. Este estado retendrá los impuestos estatales de tu salario después de haber trabajado más de 23 días, ganado más de $5,000 o ganando el 5 por ciento o más de tus ingresos del año.

Ahora supongamos que te mudas a Pensilvania pero conservas tu trabajo en Maryland. Debido a que Pensilvania y Maryland también tienen un acuerdo de reciprocidad, ahora pagarías tus impuestos a Pensilvania. Pero si te mudas a mitad del año, pagarás seis meses de impuestos a Virginia Occidental y seis meses a Pensilvania.

Si vives en Pensilvania y trabajas en Nueva Jersey, pagas impuestos donde vives porque los dos estados tienen un acuerdo de reciprocidad. Pero seis meses después de iniciado el año, decides mudarte a Nueva York. Nueva York y Nueva Jersey no tienen ningún acuerdo. En este caso, pagarías los primeros seis meses de impuestos a Pensilvania donde vivías y los últimos seis meses a Nueva Jersey donde trabajaste.

Si te mudas permanentemente a otro estado, deberás presentar dos declaraciones estatales: una por cada estado en el que viviste durante el año fiscal (asumiendo que ambos estados cobran impuestos sobre la renta).

Es posible que puedas reclamar la residencia por parte del año, lo que te permitirá dividir tus ingresos entre los dos estados en lugar de pagar impuestos dos veces. Ten en cuenta que cada estado tiene sus propias reglas para determinar la residencia y cómo debes indicar tu estado en los formularios.

¿CÓMO DEBO PRESENTAR LOS IMPUESTOS ESTATALES SI TRABAJO DE FORMA REMOTA PARA UN EMPLEADOR FUERA DEL ESTADO?

Los diferentes estados tienen diferentes reglas fiscales. Tu obligación de impuestos sobre la renta puede cambiar según el estado en el que te encuentres, pero debes esperar presentar impuestos para ambos estados: una declaración como residente para el estado donde vives y una declaración separada como no residente para el estado donde trabajas.

¿PUEDO PRESENTAR UNA DECLARACIÓN CONJUNTA SI MI CÓNYUGE TRABAJA EN UN ESTADO DIFERENTE AL MÍO?

Si. Para tus impuestos federales sobre la renta, puedes presentar una declaración conjunta e informar todos los ingresos que obtuvieron. Para los impuestos estatales, deberán presentar ambos ingresos en la declaración del estado de residencia (si tu estado cobra impuestos sobre la renta). Y tendrán que presentar una declaración separada para el estado donde tú o tu cónyuge trabajan e informar solo los ingresos obtenidos en ese estado.

Para más detalles, puedes leer aquí la hoja informativa del IRS.