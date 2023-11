Columbia, Cornell y otras universidades enfrentan investigaciones federales por presunto antisemitismo e islamofobia

NUEVA YORK -- El Gobierno federal abrió investigaciones de derechos civiles en siete escuelas y universidades por acusaciones de antisemitismo o islamofobia desde el estallido de la guerra entre Israel y Hamas.

La lista incluye tres instituciones de la Ivy League (Columbia, Cornell y la Universidad de Pensilvania), junto con Wellesley College en Massachusetts, Lafayette College en Pensilvania y Cooper Union for the Advancement of Science and Art en Nueva York. También incluye un sistema K-12, el Distrito Escolar Unificado de Maize en Kansas.

El Departamento de Educación anunció las investigaciones el jueves y las calificó como parte del esfuerzo de la administración Biden para tomar “medidas agresivas” contra la discriminación. Las escuelas que hayan violado las leyes de derechos civiles pueden enfrentar sanciones que pueden llegar hasta la pérdida total de dinero federal, aunque la gran mayoría de los casos terminan en acuerdos voluntarios.

Las escuelas tienen el deber legal de actuar “cuando los estudiantes son atacados porque son, o se percibe que son, judíos, musulmanes, árabes, sikh o cualquier otra etnia o ascendencia compartida”, dijo el secretario de Educación, Miguel Cardona, en una declaración escrita.

Cinco de las investigaciones responden a acusaciones de acoso antisemita, mientras que dos responden a acusaciones de acoso antimusulmán, dijo el departamento. La agencia no reveló qué escuelas enfrentaron qué acusaciones. No se revelaron detalles sobre las quejas individuales.

La mayoría de las escuelas se negaron a hablar sobre las investigaciones o no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Los funcionarios de Lafayette dijeron que no les quedaba claro por qué se estaba investigando su escuela.

“El Colegio mantiene una postura firme contra el antisemitismo, la islamofobia y el discurso de odio de cualquier tipo. El Colegio está cooperando y seguirá cooperando plenamente con el DOE en su investigación”, dijo el colegio en una declaración escrita.

Las escuelas están siendo investigadas por posible discriminación basada en ascendencia compartida o características étnicas, lo que viola la Ley de Derechos Civiles de 1964. La ley federal exige que las escuelas protejan a los estudiantes de la discriminación y respondan al acoso que crea un ambiente hostil. Cualquiera puede presentar una denuncia alegando dicha discriminación.

Todas las investigaciones se abrieron el miércoles o jueves. Cada semana se publicará una lista actualizada de las investigaciones, dijo el departamento.

Las emociones por la guerra entre Israel y Hamas han estado a flor de piel en muchas universidades de Estados Unidos. En Columbia, por un lado, las tensiones han ido aumentando en medio de manifestaciones enfrentadas de activistas proisraelíes y de estudiantes palestinos y sus aliados.

En Cornell, un estudiante fue arrestado el mes pasado después de publicar declaraciones amenazantes contra el pueblo judío. Algunos estudiantes judíos de Cooper Union dicen que la escuela no los protegió durante una manifestación pro-palestina en octubre que dejó a los estudiantes judíos refugiados en la biblioteca del campus.

Los estudiantes palestinos y musulmanes también han informado de un aumento del acoso en los campus de todo el país. En Columbia, los estudiantes protestaron esta semana después de que la escuela suspendiera a dos grupos pro-palestinos que han sido objeto de escrutinio en los campus estadounidenses.

“Nosotros en el Departamento de Educación, al igual que la nación, vemos el miedo que experimentan los estudiantes y las comunidades escolares a medida que el odio prolifera en las escuelas”, dijo Catherine E. Lhamon, subsecretaria de derechos civiles del departamento.

Las investigaciones son la última acción de la administración Biden para presionar a las universidades para que actúen. La semana pasada, el Departamento de Educación envió a las universidades una carta recordándoles sus obligaciones legales según la Ley de Derechos Civiles. Cardona se reunió recientemente con líderes de grupos musulmanes, árabes y judíos para discutir la discriminación en los campus.

Además de las quejas presentadas ante el Departamento de Educación, algunos estudiantes han presentado demandas alegando violaciones de derechos civiles. Tres estudiantes judíos de la Universidad de Nueva York demandaron a la escuela esta semana, diciendo que no abordó el persistente antisemitismo que ha empeorado desde la incursión de militantes de Hamas en Israel el 7 de octubre.