CNBC: Lo que Amazon, Google y otras empresas pagan en salario en Nueva York

La nueva ley de transparencia salarial de la Ciudad de Nueva York entró en vigencia el 1 de noviembre, lo que significa que los solicitantes de empleo, y cualquier otra persona que tenga curiosidad, puede averiguar cuánto dinero ofrecen algunas de las principales empresas del mundo a sus empleados.

Según la ley, las empresas que contraten en la Ciudad de Nueva York deben publicar rangos de salario de "buena fe" que incluyan el pago mínimo y máximo para todas las ofertas de trabajo, promociones y oportunidades de transferencia.

Si una empresa no tiene sus rangos en la lista y se informan, tendrá 30 días a partir de la recepción de un aviso de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York, que hace cumplir la ley, para actualizar sus anuncios de trabajo, de lo contrario podría recibir una multa de hasta $250,000 por infracción, informa CNBC Make It's Jennifer Liu.

Si bien algunas empresas importantes comenzaron a incluir sus rangos salariales en las ofertas de trabajo antes de la fecha límite del 1 de noviembre, otros empleadores parecen haberse estancado o parecen estar poniendo a prueba la parte de la ley de "buena fe" al publicar lo que muchos trabajadores ven como rangos de un salario demasiado amplio.

Por ejemplo, los salarios base mínimo y máximo para un trabajo de líder de planificación comercial en Google están separados por casi $100,000. En el anuncio de trabajo, Google señala que el rango de salario refleja "el objetivo mínimo y máximo para los salarios de nuevos empleados para el puesto en todas las ubicaciones de EE. UU. agregando que el salario de un individuo está determinado en última instancia por la ubicación del trabajo y factores adicionales que incluyen habilidades, experiencia y educación.

Aquí hay una muestra de lo que algunas de las principales empresas de la Ciudad de Nueva York están ofreciendo para pagar a los nuevos empleados, según datos del viernes por la mañana:

Google

Google comenzó a publicar rangos de salarios junto con todas las ofertas de trabajo de la compañía en los EE. UU. el 1 de noviembre, confirmó un portavoz de Google a CNBC Make It.

Un especialista en privacidad de anuncios de Google que trabaja en Nueva York puede esperar ganar un salario base de entre $135,000 y $209,000, más una bonificación y otros beneficios, mientras que un especialista en ingresos puede esperar ganar un salario base de entre $103,000 y $157,000.

Amazon

Un gerente senior de productos en Amazon que trabaja en Nueva York puede esperar ganar un salario base de entre $121,000 y $235,200, mientras que un asesor corporativo puede esperar ganar un salario base de entre $172,000 y $190,000.

Ambas descripciones de trabajo señalan que los salarios se basan en una "serie de factores", incluida la ubicación, y "pueden variar según el conocimiento, las habilidades y la experiencia relacionados con el trabajo".

JPMorgan Chase

Un asesor de clientes privados en JP Morgan que trabaja en Nueva York puede esperar ganar un salario base de $ 58,500, mientras que un asociado puede anticipar recibir un pago de entre $ 135,000 y $ 200,000 por año.

Deloitte

Para un Al analista, el salario base indicado es de 90,000 dólares. “En Deloitte, no es típico que una persona sea contratada en o cerca de la parte superior del rango para su función y las decisiones de compensación dependen de los hechos y circunstancias de cada caso”, se lee en la publicación de trabajo.

Un consultor del equipo de atención médica puede esperar ganar $105,000.

Si bien algunas ofertas de trabajo en la Ciudad de Nueva York en el sitio web de carreras de Deloitte incluyen un rango de salario mínimo y máximo, otras solo incluyen un número para el salario estimado.

IBM

A partir del 1 de noviembre, todas las nuevas ofertas de trabajo en EE. UU. incluirán rangos salariales, confirmó un portavoz de IBM a CNBC Make It. El gigante tecnológico está agregando rangos salariales a todas las ofertas de trabajo activas en la Ciudad de Nueva York que se publicaron antes del 1 de noviembre.

Un consultor sénior que trabaja en Nueva York puede esperar ganar entre $95,620 y $177,580, mientras que un analista de asuntos legislativos que trabaje en Ithaca o Colorado puede esperar ganar entre $63.000 y $97,000.

Citigroup

El rango de salario para un líder de ventas de inversiones en Citigroup es de $200,000 a $300,000, mientras que un analista cuantitativo en Nueva York puede esperar ganar entre $150,000 y $225,000.

Pepsi Co

Para un gerente sénior de prospectivas estratégicas y visiones futuras, el rango de salario base indicado es de $132,000 a $142,300. Un administrador de conocimientos de comercio electrónico puede esperar que le paguen entre $ 126,400 y $ 215,000.

Verizon

Un científico de datos con sede en la Ciudad de Nueva York gana entre $114,000 y $211,000 al año, y un ingeniero de proyectos gana entre $98,000 y $182,000 al año.

Twitter

Twitter ha establecido niveles salariales para todos sus roles en los EE. UU., que dictan el rango de pago para cada trabajo en función del costo de vida y de trabajo en la ciudad en la que figura.

Un ingeniero de aprendizaje automático del personal que trabaja en Nueva York gana entre $ 212,000 y $ 297,000, mientras que un analista senior de fuerza laboral con sede en Nueva York gana entre $ 142,000 y $ 200,000.

American Express

Un trabajo de asistente ejecutivo en Nueva York tiene un rango de salario base de $ 24.05 a $ 48.10 por hora, mientras que un ingeniero de Java con sede en Nueva York puede esperar ganar un salario base entre $ 85,000 y $ 150,000 por año.

Una lista creciente de empresas, incluidas Google, IBM y American Express, también anunció a principios de esta semana que se inspiraron en la nueva legislación y que comenzarían a publicar rangos de salarios para todas las ofertas de trabajo en los EE. UU.

