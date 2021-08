CNBC: el mandato de vacunas de NYC presenta nuevos desafíos para los restaurantes

Lo que debes saber La Ciudad de Nueva York se convertirá a partir del lunes en la primera ciudad grande de los EE. UU. en exigir un comprobante de vacunación para poder comer en el interior de los restaurantes.

Los dueños de restaurantes enfrentarán una serie de nuevos desafíos, como capacitar y asignar a su personal para hacer cumplir el mandato.

La medida también podría ayudar a los restaurantes a mantener saludable a su fuerza laboral y hacer que los clientes se sientan más cómodos cenando en el interior.

NUEVA YORK - A partir del lunes, la Ciudad de Nueva York se convertirá en la primera ciudad grande de los EE. UU. en imponer un requisito de vacunación para las personas que desean comer en el interior de los restaurante, lo que deja en los dueños de estos negocios una serie de nuevos desafíos.

La medida viene tras el aumento de nuevos casos de COVID-19 vinculados a la variante delta, y en esta exige prueba de al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 para una serie de actividades en interiores, que incluyen cenar dentro de restaurantes, gimnasios y asistir a espectáculos en interiores, como en los teatros. Con esto la Ciudad de Nueva York se convierte en la primera ciudad grande de los Estados Unidos en imponer tales restricciones.

Los empleados de esos lugares también deben vacunarse. Luego de unas semanas de transición, la medida será obligatoria a partir del 13 de septiembre.

La política está ganando terreno. El jueves, San Francisco siguió el ejemplo de la Ciudad de Nueva York e implementó su propio requisito de vacunación para actividades en interiores que entrará en vigencia el 20 de agosto. El mandato de la ciudad de California difiere levemente del de la Gran Manzana al requerir prueba de vacunación completa pero permitiendo dos meses para que los empleadores verificar el estado de sus trabajadores. Los Ángeles está considerando un plan similar.

A medida que más requisitos de vacunas provienen de las localidades y los propios restaurantes, OpenTable de Booking Holdings ha implementado una función que permite a los restaurantes mostrar sus requisitos de inoculación de COVID-19 a los clientes. El servicio de reservas también planea publicar una lista nacional de restaurantes que requieren prueba de vacunación.

Inevitablemente, el mandato de la Ciudad de Nueva York tendrá una curva de aprendizaje. Pero los restaurantes también están esperando una guía más detallada de los funcionarios de la ciudad, como cuánta información necesitan recopilar y registrar de los clientes.

"Siento que el lunes será un poco libre para todos, donde los clientes y los restaurantes no sabrán realmente lo que está sucediendo con esto", dijo Art Depole, copropietario de Mooyah Burgers, Fries y la franquicia Shakes con su hermano Nick en el centro de Manhattan.

El director ejecutivo de Chipotle Mexican Grill, Brian Niccol, dijo al Washington Post el miércoles que la ciudad debería averiguar cómo se aplica el requisito de vacunación a las personas que no pueden vacunarse por razones médicas o religiosas. De lo contrario, quedarán fuera de la fuerza laboral.

La mano de obra ha sido un desafío continuo para la industria, que necesita todos los trabajadores que pueda conseguir. Los restaurantes han recurrido a aumentar los salarios y ofrecer bonificaciones de retención para atraer nuevos trabajadores, pero la tasa de desempleo en los lugares para comer y beber todavía era del 8,4% en todo el país en julio, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

Depole dijo que más de la mitad de sus empleados de Mooyah están vacunados. Sin embargo, está viendo un rechazo vocal por parte de un puñado de sus trabajadores no vacunados, que amenazan con renunciar si la vacuna se convierte en un término de su empleo. Hacer cumplir los mandatos también coloca la carga sobre su personal, que tendría que manejar a los clientes que no cumplen.

Y verificar la prueba de la vacunación también podría significar programar un trabajador adicional solo para que permanezca junto a la puerta durante todo el turno, lo que se suma a los crecientes costos laborales de los restaurantes. Chipotle todavía está averiguando cómo comprobará la prueba de la vacunación.

"Obviamente, es algo que requerirá pensar un poco si queremos que sea realmente ejecutable", dijo Niccol.

Los turistas presentan otra dificultad para implementar el mandato. El restaurante Mooyah de Depole se encuentra entre Times Square y Herald Square, dos lugares turísticos, y los pedidos de esos clientes son necesarios.

"Parece que hay más lugareños a bordo y lo entienden, pero los turistas y los forasteros dicen: 'Oh, no, esa es la última vez que me verás en la ciudad'", dijo Depole. "Es un tema polarizador".

Y aunque no se espera que el número de turistas internacionales repunte a niveles prepandémicos hasta 2025, algunos todavía viajan a la Ciudad de Nueva York. Para aquellos que visitan desde fuera de los EE. UU., algunos podrían tener dificultades para que se acepte su prueba de vacunación.

Por ejemplo, la consultora minorista y fundadora de SW Retail Advisors, Stacey Widlitz, recibió la vacuna Oxford-AstraZeneca en el Reino Unido. Si bien la Organización Mundial de la Salud aprobó la vacuna, Widlitz ha enfrentado dificultades para que algunas empresas de Nueva York acepten su prueba de vacunación: un código QR generado por la aplicación móvil del Servicio Nacional de Salud.

"No soy un turista, pero me vacuné en Londres y no saben qué hacer con un código de barras de un país extranjero en una aplicación que no reconocen", dijo Widlitz. "Te dan una mirada en blanco".

Hasta ahora, un gimnasio del Upper East Side ya le ha dicho a Widlitz que solo aceptaría las vacunas Moderna, Pfizer o Johnson & Johnson para los que quieran hacer ejercicio sin mascarilla. Los trabajadores de varios restaurantes independientes le dijeron que no podría comer en el interior una vez que entrara en vigor el mandato porque no tenían forma de verificar las vacunas que se aplicaron fuera de los Estados Unidos.

Pero los dueños de restaurantes también verán algunos beneficios del mandato de la vacuna, además de detener la marea de nuevos casos de COVID. Por un lado, podría limitar la cantidad de trabajadores que dicen estar enfermos porque dieron positivo o entraron en contacto con alguien que lo hizo. Niccol, por ejemplo, le dijo al Washington Post que la cadena de burritos está viendo que más trabajadores pierden turnos debido a la variante delta, aunque la cadena de burritos no implementará un mandato de vacuna para toda la empresa hasta que las vacunas reciban la aprobación final de los reguladores.

El mandato también podría alentar a algunos consumidores que se han mostrado reacios a regresar a los restaurantes para volver a cenar en el interior. El chef de Le Bernadin, Eric Ripert, dijo el jueves en el programa "Worldwide Exchange" de CNBC que la política de vacunación existente en su restaurante ha hecho que los clientes se sientan aliviados y seguros, en lugar de alienarlos.

"Es una gran diferencia entre lo que vemos en las redes sociales y la realidad de lo que está sucediendo con el negocio", dijo.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Amelia Lucas para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.