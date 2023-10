CNBC: Así planea NYC gastar $15,000 millones recaudados de un nuevo peaje de tarifa por congestión

Lo que debes saber La Ciudad de Nueva York está a meses de introducir el primer programa de peaje basado en zonas en EEUU.

El proyecto, que comienza en la primavera de 2024, aumentará los peajes que pagan los conductores para ingresar a puntos de Manhattan al sur de la calle 60.

El precio final del peaje aún no está determinado. Las personas cercanas al proceso creen que, en última instancia, puede costar entre 9 y 23 dólares entrar o salir del distrito comercial central en un automóvil personal. Por ley, los vehículos de pasajeros pagan impuestos una vez al día. Los vehículos comerciales y de viajes compartidos pagarán el peaje por viaje.

“Las estrategias de las que estamos hablando no son antiautomóviles”, dijo Janette Sadik-Khan, excomisionada del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York. "Si no tienes otra opción que conducir, no es un buen resultado".

El peaje puede generar hasta $15,000 millones para inversiones dentro del antiguo sistema de la MTA. Gran parte del efectivo se destinará al Programa de Capital 2020-24 de la MTA. Por ejemplo, parte de los ingresos financiará cuatro nuevas estaciones Metro-North para comunidades de El Bronx.

“La expansión tiende a ser algo divertido, algo que hemos hecho. Pero el tipo de cosas que nuestros clientes no ven son mejoras de energía, mejoras de vías y mejoras de señales”, dijo Richard Davey, presidente de la Autoridad de Tránsito de la Ciudad de Nueva York.

La MTA también está acelerando la inversión en tecnología de autobuses limpios. La agencia espera comenzar a experimentar con la tecnología de autobuses con pila de combustible de hidrógeno en 2025.

“El fabricante que utiliza la tecnología del hidrógeno es cero emisiones. Es una tecnología incipiente”, dijo Davey a CNBC.

Los planificadores regionales esperan ver beneficios ambientales con la implementación del nuevo peaje. Por ejemplo, las emisiones de partículas procedentes del tráfico con paradas y arranques pueden provocar enfermedades como el asma.

El estudio de la MTA sobre el peaje cita experiencias en otras ciudades globales, incluidas Milán, Londres, Singapur y Estocolmo. "En Londres, han tenido una reducción de casi el 20% en la contaminación por partículas", dijo Julie Tighe, presidenta de la Liga de Votantes por la Conservación de Nueva York. "Hay una reducción del 15% en las partículas en suspensión en Estocolmo, lo que resultó en una reducción del 50% en el asma".

"En Estocolmo, era muy impopular", dijo Mollie Cohen D'Agostino, investigadora de la Universidad de California, campus Davis. “Por poco obtuvo suficiente apoyo para superar la votación del primer período de prueba. Luego obtuvo mucho más apoyo en la segunda votación… a la gente realmente le gustó”.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Carlos Waters para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.