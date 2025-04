Aviso de heladas entra en vigencia para partes del área de Nueva York

NUEVA YORK -- Aunque ya estamos listos para dejar atrás el frío invernal, este aún no está listo para irse.

El aire gélido nos tiene en sus garras, y las temperaturas más bajas de la semana llegarán el miércoles por la mañana. Esto ha provocado una alerta de heladas para el área metropolitana de la Ciudad de Nueva York, ya que se espera que las temperaturas mínimas superen los 20 grados en algunos lugares. Consulta las últimas alertas meteorológicas para tu zona aquí.

El aviso de heladas se emite porque la temporada de crecimiento está comenzando en la Ciudad de Nueva York y sus alrededores, y las plantas tiernas recién brotadas podrían dañarse o morir a causa del frío. Si bien las temperaturas serán bajo cero en otras partes del área triestatal, la temporada de crecimiento aún no ha comenzado, por lo que el peligro para las plántulas y los nuevos brotes no es tan significativo y, por lo tanto, no hay aviso.

Sin embargo, independientemente de dónde viva, si este año ha empezado a cuidar su jardín, guarde sus plantas tiernas en el interior o cúbralas si están en el exterior.

Las temperaturas mínimas matutinas promedio en esta época rondan los 4 °C. Especialmente en primavera y otoño, la temperatura del aire puede descender considerablemente por encima o por debajo de este valor en un día cualquiera, pero las temperaturas gélidas son cada vez menos probables a medida que avanza la primavera. Esto es especialmente cierto a medida que avanzamos hacia abril, ya que las mínimas promedio se acercan a los 50 °C a finales de mes.

El miércoles por la mañana las temperaturas estarán entre 10 y 15 grados por debajo de lo normal. Y ese es solo el valor que verá el termómetro.

El viento del miércoles por la mañana no será tan racheado como el del martes, pero será lo suficientemente fuerte como para refrescarte al salir. La sensación térmica rondará los 20. Un abrigo grueso, incluso un gorro, bufanda y guantes, son buenas opciones de moda para el día.

Aunque cada vez es menos probable, las temperaturas gélidas no son infrecuentes en esta época del año. En Central Park, hemos visto temperaturas gélidas hasta el 6 de mayo, aunque eso fue en 1891.

En este milenio, la última vez que vimos temperaturas gélidas fue el 16 de abril de 2014. En promedio, Central Park registra sus últimas temperaturas gélidas el 29 de marzo, mientras que en las zonas fuera de la ciudad puede tardar un poco más en descongelarse oficialmente para la temporada.

La buena noticia es que no se trata de una racha de frío intenso y prolongado. El miércoles por la mañana tendremos las temperaturas más bajas de la semana (y probablemente no volveremos a ver temperaturas tan bajas hasta noviembre). Las temperaturas seguirán una tendencia ascendente gradual durante el resto de la semana. Tardará un poco, pero los 15 °C volverán pronto a la región triestatal. ¡Aguanten un poco más, la primavera ya casi está aquí!