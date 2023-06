Cincuenta sitios de culto servirán como refugio para inmigrantes en NYC

NUEVA YORK -- La Ciudad de Nueva York anunció una nueva asociación de dos años con los Servicios Interreligiosos de Desastres de Nueva York, (NYDIS, por sus siglas en inglés), que permitirá que hasta 50 casas de cultos o espacios religiosos ofrezcan refugio durante la noche a 19 hombres adultos en cada uno de los lugares, dijo el lunes el alcalde Eric Adams. Durante el día la ciudad ofrecerá cincos centros para los migrantes para que los espacios de fe puedan realizar sus actividades normales.

Esta medida, que hace parte hace de un nuevo esfuerzo de la ciudad para brindar alojamiento a los más de 46,000 solicitantes de asilo que han llegado desde que comenzó la crisis migratoria, albergará a casi 1,000 migrantes con potencial para una mayor expansión.

“No importa qué religión practiques, cuidar a los necesitados es parte de toda tradición espiritual”, dijo el alcalde Adams. “A medida que continuamos abordando esta crisis humanitaria, me enorgullece que a través de esta nueva asociación con New York Disaster Interfaith Services, la comunidad religiosa de la Ciudad de Nueva York podrá brindar refugio a los solicitantes de asilo que lo necesitan en lugares de culto en los cinco condados. Esto no solo aumentará el espacio que tenemos en casi 1,000 camas, sino que también conectará a los solicitantes de asilo con las comunidades locales. La Ciudad de Nueva York continúa haciendo todo lo posible para abordar esta crisis, pero necesitamos asistencia adicional de otros socios”.

El programa de refugio basado en la fe cumple con las iniciativas de fe descritas en "El camino a seguir: un plan para abordar la respuesta de la Ciudad de Nueva York a la crisis de los solicitantes de asilo", y no solo ampliará la capacidad de la ciudad para proporcionar refugio temporal, sino que también ayudará a integrar solicitantes de asilo en las comunidades locales.

Qué ofreceran los sitios religiosos durante la noche

Los centros nocturnos ofrecerán un conjunto completo de servicios, que incluyen comedor y áreas sociales, duchas, comidas, espacio de almacenamiento y más.

Qué ofreceran los centros diurnos

Las ubicaciones diurnas más grandes también ofrecerán una gama completa de servicios, que incluyen comidas y refrigerios, duchas, áreas sociales y servicios adicionales, para satisfacer las necesidades de los solicitantes de asilo durante el día.

El anuncio se produce cuando la Ciudad de Nueva York ha apoyado a más de 72,000 solicitantes de asilo desde la primavera pasada, según el comunicado. Más de 46,000 aún bajo el cuidado de la ciudad. La ciudad ya ha gastado más de $1,200 millones en la crisis solo este año fiscal y se proyecta que gastará más de $4,300 millones para fines de junio de 2024.

La ciudad se queja de que el Gobierno federal solo ha asignado menos de $40 millones en fondos, suficiente para pagar solo cinco días de costos de solicitantes de asilo, a las tasas de gasto actuales. El alcalde Adams pide que brinde múltiples formas de apoyo, incluida acelerar la autorización de trabajo para los solicitantes de asilo, una estrategia de descompresión a nivel nacional, mayores fondos para manejar la crisis y una reforma migratoria significativa.

Hace dos semanas, Adams se unió a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, otros funcionarios electos, líderes laborales y empresariales, y solicitantes de asilo para pedir una vez más esa autorización de trabajo que permitiría a los solicitantes de asilo comenzar a mantenerse por sí mismos y disminuir la carga sobre los sobrecargados sistemas de alojamiento y servicios sociales de la ciudad.