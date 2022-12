Cinco pandilleros más se declaran culpables de la muerte del adolescente ‘Junior’ Guzmán en El Bronx

What to Know Cinco pandilleros más se declararon culpables de la brutal muerte a machetazos de Lesandro "Junior" Guzmán-Feliz dentro de una bodega de El Bronx en 2018.

El fiscal de distrito de El Bronx, Darcel Clark, señaló que cada uno de los hombres pertenece al grupo "Los Sures" de la pandilla Trinitarios, el mismo grupo que, según la policía, llevó a cabo el despiadado ataque contra Guzmán, de 15 años, hace cuatro años.

Las declaraciones de culpabilidad se producen solo un par de meses después de que dos presuntos líderes de la pandilla Trinitarios fueran condenados a 25 años de prisión perpetua por el asesinato de Guzmán-Feliz en un caso de identidad equivocada que tocó el corazón de una comunidad y de la ciudad entera.

Los cinco hombres se enfrentaron a homicidio involuntario en primer grado y enfrentan hasta 15 años de prisión.

Diego Suero, de 33 años, y Frederick Then, de 24, fueron condenados por asesinato en segundo grado en julio por la orden de asesinato que terminó con la muerte de "Junior" , que fue captada por las cámaras de seguridad.

La madre de Guzmán, Leandra Feliz, proclamó en ese momento "obtuvimos justicia para Junior" momentos después de ver a los dos hombres que orquestaron el asesinato de su hijo conocer su destino.

"Obtuvimos justicia para Junior. Obtuvimos justicia para Junior. Gracias a Dios, ellos obtienen lo que se merecen", dijo Leandra.

"Obtuvimos justicia para Junior… Junior nunca volverá de la tumba, y nunca [van a] volver a las calles", continuó Leandra sobre los asesinos convictos.

Suero, dicen los fiscales, era el líder del grupo "Los Sures" de los Trinitarios y dio la orden en la noche del 20 de junio de 2018 de salir y matar a los miembros de "Sunset", un grupo rival.

Luego, quien era el segundo al mando, dicen los fiscales, estuvo en el lugar asegurándose de que se cumpliera la orden. Junior, de 15 años, que no era pandillero pero que el grupo pensaba que lo era, fue perseguido, sacado a rastras de una bodega, apuñalado con cuchillos y un machete, y dejado agonizante en una esquina.

El video del brutal asesinato se volvió viral. Sacudió a El Bronx y a toda la comunidad.

El juez Martin Marcus le dijo a Suero y Then durante la sentencia que aunque no apuñalaron a Junior, murió debido a su orden de matar. Marcus continuó diciendo a Then que, dado que estaba en en el lugar de los hechos, podría haber tomado medidas para evitar el asesinato, pero no lo hizo.

Siete hombres ya están cumpliendo condena por asesinato relacionados con el asesinato de Junior.

LOS OTROS PANDILLEROS CULPABLES

En el pasado, la Oficina del Fiscal del condado de El Bronx acusó en total a 14 presuntos pandilleros por este hecho. De estos, cinco enfrentaron el primer juicio por su participación directa en el asesinato.

En octubre de 2019, estos cinco miembros de la pandilla fueron condenados por el asesinato del quinceañero en la corte criminal de El Bronx.

Jonaiki Martínez Estrella fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional por asesinato en primer grado, 25 años a cadena perpetua por asesinato en segundo grado, 8 1/3 a 25 años por conspiración en segundo grado y 15 años en prisión y cinco años de supervisión posterior a la liberación por asalto de pandillas de segundo grado. Sus sentencias serán simultáneas.

Además, José Muñiz, Elvin García y Antonio Rodríguez Hernández Santiago fueron condenados a 25 años en prisión a cadena perpetua por asesinato en primer grado, 25 años en prisión a cadena perpetua por asesinato en segundo grado, 8 1/3 a 25 años en prisión por conspiración en segundo grado y 15 años en prisión y cinco años de supervisión posterior a la liberación por agresión de pandillas en segundo grado. Sus sentencias también serán simultáneas.

Manuel Rivera fue sentenciado a 23 años de prisión a cadena perpetua por asesinato en primer grado, 23 años de prisión a cadena perpetua por asesinato en segundo grado, 5 a 15 años de prisión por conspiración en segundo grado y 15 años en prisión y cinco años de supervisión posterior a la liberación por agresión en pandilla en segundo grado.

MUERTE DE LESANDRO "JUNIOR” GUZMÁN FELIZ

Según testimonio del juicio, en la noche del 20 de junio de 2018, Suero, líder del grupo “Los Sures” de la pandilla Trinitarios, y Then, segundo al mando, convocaron a los miembros a la casa de Suero y ordenaron a los miembros cometer violencia contra otro grupo de Trinitarios llamado “Sunset”.

El joven, de ascendencia dominicana y que tenía 15 años, salió de su casa ese día, el 20 de junio de 2018, un día que la muerte lo encontró de la manera más despiadada. “Junior” fue asesinado por un grupo de pandilleros de la banda conocida como “Trinitarios”, quienes emboscaron y persiguieron al adolescente inocente hasta una bodega en El Bronx y lo sacaron para apuñalarlo un sin número de veces y con un machete. Según el informe del médico forense una de esas heridas fue en el cuello, lo que habría ocasionado su muerte.

Desde una corta distancia, Then observó el ataque y luego llamó a Suero para decirle que los miembros habían cumplido las órdenes.

El atroz crimen ocurrió frente a una bodega ubicada en la esquina de la calle este 183 y la avenida Bathgate, en el sector de Belmont, en El Bronx. El salvaje hecho quedó registrado en videos de vigilancia y marcó a los neoyorquinos.

Los Trinitarios, liderados por Then, huyeron del lugar y regresaron a la casa de Suero para esconder armas y brindar ayuda a un acusado que se cortó la mano durante el incidente. En un mensaje a Suero, un trinitario le dijo: “tú eres el que le dio la luz al niño…”, a lo que Suero respondió: “sí, para todo Sunset”.

La muerte de “Junior” dejó un dolor profundo en la comunidad y conmovió a la nación, un dolor que nunca será arrancado de su madre y su familia, pero, que en medio de ese sufrimiento siempre estará su espíritu, como dijo su madre durante el primer aniversario. “Esos hombres que me arrancaron mi hijo, me lo arrancaron físicamente, pero su alma, su espíritu, su corazón, van a estar siempre conmigo, en mi alma, eso no me lo podrán quitar nunca”, dijo Leandra Feliz, la madre de la víctima.