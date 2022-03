Cinco áreas de NYC con alto índice de criminalidad tendrán nuevos equipos de seguridad de vecindarios del NYPD

Después de al menos dos docenas de tiroteos en los cinco condados durante el fin de semana, la Policía de la Ciudad de Nueva York está ampliando un programa recientemente lanzado para sacar de las calles a los pandilleros y las armas de fuego, y las unidades ya están viendo señales de éxito.

El departamento desplegó otros cinco llamados Equipos de Seguridad Vecinal en algunos de los vecindarios más difíciles de la ciudad que están experimentando un aumento de la violencia, incluidos dos recintos en Harlem y uno en Brooklyn, Queens y Staten Island.

El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, anunció el lunes que Long Island City tendrá uno de los equipos, que son fuerzas especialmente entrenadas que persiguen delitos graves y armas de fuego ilegales.

“Vamos a encerrar a las personas violentas, vamos a quitar las armas de nuestras calles”, dijo Adams.

La unidad responderá al tipo exacto de tiroteo que se produjo pocas horas después de la conferencia de prensa, donde un transeúnte en un banco en Long Island City se convirtió en víctima de un tiroteo entre otros, el mismo tipo de violencia que ha plagado la ciudad durante los últimos meses, y dejó desesperados por encontrar soluciones a quienes viven en áreas con un alto índice de criminalidad.

Los Equipos de Seguridad Vecinal, que reemplazan a las controvertidas unidades contra el crimen de la Policía de la Ciudad de Nueva York, se pusieron por primera vez en las calles de El Bronx a principios de marzo. Los oficiales llevarán el uniforme completo y no realizarán paradas y cacheos aleatorios, que históricamente apuntan a las comunidades negras y latinas.

“No vamos a hacer eso. No vamos a permitir que eso suceda en nuestra ciudad, no vamos a infringir la ley para hacer cumplir la ley”, dijo Adams.

La comisionada de la Policía de la Ciudad de Nueva York, Keechant Sewell, dijo que las unidades ya están demostrando su eficacia.

"Me enorgullece anunciar que, tan solo en los primeros días de su existencia, los miembros del Equipo de Seguridad del Vecindario han realizado 31 arrestos… incluidos 10 por posesión de armas en nueve incidentes separados", dijo Sewell.

El alcalde dijo que no quería especular sobre si los arrestos se habrían realizado o no de no ser por los nuevos equipos, pero dijo que los oficiales tienen el tipo de entrenamiento que les permite concentrarse en quiénes podrían ser, de dónde provienen comúnmente las armas de fuego ilegales y pueden trabajar fuentes sin comprometer los derechos de las personas.