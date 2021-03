Cientos se reunieron en NYC para conmemorar un año de la muerte de Breonna Taylor

NUEVA YORK - Manifestantes se tomaron el sábado las calles de la Ciudad de Nueva York para conmemorar el primer aniversario de la muerte de Breonna Taylor, una mujer cuyo nombre se convirtió en un grito de guerra en el reconocimiento del país sobre la desigualdad racial.

Breonna Taylor era una trabajadora médica afroamericana de 26 años que fue asesinada a tiros por agentes de la Policía de Louisville durante una redada fallida en su apartamento. Su muerte fue uno de los impulsores de las manifestaciones a gran escala el año pasado contra la Policía.

Miles de personas se reunieron en ciudades de Estados Unidos el sábado para honrar a Taylor y pedir una mayor responsabilidad policial. En la Ciudad de Nueva York, cientos se reunieron en Cadman Plaza para conmemorar el aniversario. Docenas sostuvieron rosas hacia el cielo en su memoria.

"Todos estamos aquí porque todos estamos de acuerdo en que la gente no debe morir en situaciones inocentes", dijo Mayteana Morales, una de los cientos reunidos en Cadman Plaza el sábado. "Es frustrante, me refiero al hecho de que no hubo nadie condenado por el asesinato de Breonna Taylor, creo que es un insulto".

Otra manifestación masiva, con cientos de personas, se reunió en Times Square, donde los manifestantes gritaron el nombre de Taylor y participaron en una demostración.

El puente de Brooklyn de la ciudad también se cerró temprano en la noche cuando cientos de personas marcharon con carteles y coreando el nombre de Taylor. Se escucharon gritos de "No hay justicia, no hay paz" desde la Ciudad de Nueva York hasta Louisville.

En su ciudad natal, cientos de personas se reunieron cerca de un monumento al aire libre que incluía un mural, carteles, obras de arte y otros recuerdos en honor a la vida de Taylor.

Ningún oficial fue acusado de la muerte de Taylor. El fiscal general del estado dijo que los agentes estaban justificados después de que el novio de Taylor abrió fuego por primera vez. Kenneth Walker dice que pensó que la redada fue un allanamiento de morada. El lunes, un juez desestimó sus cargos con prejuicio, lo que significa que no pudo ser recargado.

"Tanta gente que ni siquiera la conoció, pero se enteraron de ella y vinieron a representarla porque lo que le pasó no estaba bien. Nunca podría agradecerles lo suficiente", dijo la madre de Taylor, Tamika Parker a principios de esta semana.

La muerte de Taylor ha provocado llamamientos para prohibir las órdenes de arresto y ha llevado a reformas policiales en todo el país. Sigue en curso una investigación federal sobre la muerte de Taylor

Nadie ha sido acusado nunca de su muerte.