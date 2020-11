Centroamericanos asilados en NYC “en limbo y a oscuras” ante la pandemia

NUEVA YORK — Manuel Marcelino Tzaj pasa todos los jueves mirando el techo de su pequeña habitación de Brooklyn que comparte con su hija. Dice que si sale del edificio ese día, el rastreador electrónico anclado en su tobillo que ha usado durante más de dos años alertará a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas que ha salido de su hogar.

“Estoy pensando en volver a casa en Guatemala. Ya no puedo seguir así, con esto en mi pierna ”, dijo con cansancio el inmigrante de 33 años.

Han pasado más de dos años desde que Tzaj se separó de su hija en la frontera sur de los EEUU durante un aumento sin precedentes de familias solicitantes de asilo de Centroamérica. La separación de los dos duró dos meses y fue una de las más de 5,000 separaciones que desató un clamor internacional.

Hoy en día, la mayoría de los centroamericanos que llegaron a Estados Unidos en 2018 y 2019 están repartidos por todo el país sin asilo, esperando audiencias que demoran meses e incluso años en tribunales de inmigración que en algunos estados aún permanecen cerrados por la pandemia. Y una vez que un juez finalmente ve sus casos, se niega el asilo a la mayoría de estos solicitantes.

Mientras tanto, muchos trabajan debajo de la mesa: carecen de permisos de trabajo o, como Tzaj, usan monitores de tobillo que limitan su libertad de movimiento.

"Hay tanta incertidumbre en torno a todo, por lo que simplemente viven en este limbo, esperando para tomar decisiones sobre básicamente todos los aspectos de sus vidas", dijo Julie Schwietert Collazo, cofundadora de Immigrant Families Together, un grupo que unió a unos 120 Los inmigrantes centroamericanos salen de la detención y aún ayudan a decenas de familias.

Empujados por la pobreza y la violencia, más de 223,000 centroamericanos cruzaron la frontera sin autorización y fueron aprehendidos en el año fiscal 2018, según datos federales.

Ese número representó un aumento del 36% en la llegada de centroamericanos, en comparación con el año anterior. En el año fiscal 2019, sin embargo, se disparó a más de 607,000 centroamericanos que llegaron sin autorización.

En la corte de inmigración, muchos de sus casos aún están pendientes: hay más de 703,000 para guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, según el Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse.

Las tasas de denegación de asilo también son muy altas para ellos: 86% para guatemaltecos, 82% para salvadoreños y 87% para hondureños. Solo alrededor del 1.3% de estos grupos reciben órdenes de expulsión en ausencia por no presentarse a la corte.

Tzaj es un jornalero que gana $ 17 por hora haciendo trabajos de construcción y ni siquiera sabe si un abogado que lo ayudó en 2018 solicitó asilo para él. Recientemente se enteró de que el abogado murió, dijo.

El inmigrante guatemalteco, que salió de su ciudad natal con su hija de 11 años huyendo de la pobreza y la violencia, no tiene un trabajo más fijo porque dice que los jueves no puede salir de su habitación.

Un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas dijo que se colocó un monitor de tobillo electrónico en Tzaj "después de que ICE determinara su elegibilidad para permanecer en un lugar sin detención mientras esperaba sus procedimientos de inmigración".

El programa Alternativas a la Detención de la agencia incluye requisitos de informes como visitas domiciliarias mensuales o registros en la oficina local de ICE en lugar de la detención. Los inmigrantes deben estar presentes durante estas visitas, dijo la agencia. El funcionario de ICE también dijo que Tzaj había sido deportado en 2014.

Su hija, ahora de 13 años, asiste a una escuela pública de Brooklyn.

“Quiere volver a Guatemala porque extraña a su mamá, que está ahí”, dijo la inmigrante.

La administración del presidente Donald Trump lanzó una política de "cero tolerancia" en la primavera de 2018 para procesar penalmente a todos los adultos que ingresaron al país ilegalmente desde México, lo que provocó una reacción violenta cuando los padres no pudieron encontrar a sus hijos. Trump luego se retiró sobre la separación familiar.

Los datos federales muestran que el porcentaje de denegaciones de solicitudes de asilo ha aumentado desde aproximadamente 2015. El ex fiscal general Jeff Sessions limitó en el 2018 los motivos por los cuales los jueces de inmigración podían otorgarlo.

Buena Ventura Martín Godínez tiene una larga espera antes de saber si obtendrá asilo. Debido a la pandemia, la próxima audiencia en la corte de inmigración para el inmigrante guatemalteco será en 2022.

“Siempre tenemos miedo. No nos sentimos seguros en este país porque no tenemos papeles (de inmigración) ”, dijo Godínez, quien vive con su familia en Homestead, Florida. “Lo que me gustaría es ganar mi caso de asilo para poder estar aquí legalmente”.

La inmigrante guatemalteca de 30 años cruzó la frontera con su hijo de 10 meses en junio de 2018. Su esposo, Pedro Godínez, hizo lo mismo dos semanas después con su hija de 7 años pero fueron separados. Fue deportado de regreso a Guatemala y la niña enviada a Michigan. Madre e hija se reunieron casi dos meses después.

Ahora, Pedro está de regreso en los Estados Unidos, después de pasar 10 meses en Guatemala, porque un juez dijo que su deportación era ilegal. Sin embargo, no ha solicitado asilo durante su primer año en los Estados Unidos, lo que reduce sus posibilidades de obtenerlo. Dijo que ha llamado a una organización sin fines de lucro en numerosas ocasiones para ayudarlo con asuntos de inmigración, pero no ha recibido respuesta. No puede pagar un abogado de inmigración privado.

"Estoy preocupado. ¿Qué me va a pasar? " dijo el hombre de 37 años. "No quiero volver a separarme de mi familia".

El abogado de inmigración con sede en Nueva York, José Xavier Orochena, dijo que de las aproximadamente 36 madres centroamericanas a las que ayudó a reunirse con sus hijos, solo una ganó asilo.

“Muchos tienen órdenes de expulsión porque se les negó el asilo y están apelando. Otros ni siquiera han recibido una notificación de comparecencia ante el tribunal ”, dijo. El abogado dijo que en abril voló a Oregon para ayudar a una de estas madres a quitarse el monitor electrónico.

“Su tobillo estaba descolorido. Lo había usado durante más de dos años ”, dijo.

Después del aumento repentino de 2018 y 2019, la administración Trump hizo que los solicitantes de asilo en la frontera sur esperaran en México las audiencias en los tribunales estadounidenses. Los funcionarios estadounidenses dicen que las políticas de Trump están diseñadas para hacer frente a las oleadas de centroamericanos que buscan asilo y reducir los reclamos que carecen de fundamento. El número de centroamericanos aprehendidos este año fiscal es mucho menor: unos 103.000, según la Aduana y la Patrulla Fronteriza.

Delmi Funez, una inmigrante hondureña de 29 años, dijo que dejó su país en 2018 porque allí la violaron y la amenazaron. Cruzó la frontera en diciembre de ese año con su hija de un año. Ahora tiene un hijo nacido en los Estados Unidos, pero no sabe cuándo debe estar en la corte de inmigración y dice que no tiene dinero para un abogado de inmigración.

“Le pido a Dios que haga el milagro de permitirme quedarme en este país y permitir que mi familia siga adelante”, dijo.