El Departamento de Salud de Nueva Jersey reporta tres casos de sarampión en el estado

NUEVA JERSEY -- El Departamento de Salud de Nueva Jersey confirmó tres casos de sarampión en el estado, un virus respiratorio altamente contagioso que ha provocado algunos brotes preocupantes en todo el país.

Según los funcionarios de salud, los tres casos se derivan de un solo caso confirmado por laboratorio en un residente del condado de Bergen a principios de este mes. Ese residente había viajado recientemente al extranjero. En una semana, se identificaron dos casos secundarios de sarampión. Ambos individuos tuvieron contacto cercano con el individuo infectado que viajó. Ninguno de ellos estaba vacunado, dijeron los funcionarios. Los tres han estado en cuarentena, lo que minimiza la exposición adicional.

El año pasado, Nueva Jersey informó siete casos totales de sarampión.

Noticias de Noreste 24/7 en Telemundo 47. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Antes de que la vacuna contra el sarampión estuviera disponible, el sarampión era una enfermedad infantil común. Hasta 9 de cada 10 personas que no están vacunadas contraerán el virus si se exponen, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU.

El sarampión se considera la enfermedad infantil más mortal de todas las enfermedades infantiles con sarpullido o fiebre y el virus puede sobrevivir en el aire hasta dos horas. Los síntomas incluyen fiebre alta, tos, secreción nasal, ojos rojos y llorosos y sarpullido.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

La mayoría de los niños se recuperan del sarampión si lo contraen, pero la infección puede provocar complicaciones peligrosas como neumonía, ceguera, inflamación cerebral y muerte. Por cada 1,000 niños que contraen sarampión, uno o dos morirán. El sarampión también puede causar abortos espontáneos en mujeres embarazadas.

La noticia de los casos confirmados en Nueva Jersey llega en un momento en que un brote de sarampión en la zona rural del oeste de Texas se cobra su primera víctima mortal, un niño. Ese brote ha crecido a 124 casos en nueve condados, dijo el martes el departamento de salud del estado. También hay nueve casos en el este de Nuevo México.

¿Qué es el sarampión?

El sarampión es un virus respiratorio que puede sobrevivir en el aire hasta dos horas. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, hasta 9 de cada 10 personas susceptibles contraerán el virus si se exponen a él.

La mayoría de los niños se recuperarán del sarampión si lo contraen, pero la infección puede provocar complicaciones peligrosas como neumonía, ceguera, inflamación cerebral y muerte.

¿Es segura la vacuna?

Sí, la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) es segura y muy eficaz para prevenir la infección por sarampión y los casos graves de la enfermedad.

La primera dosis se recomienda para los niños de entre 12 y 15 meses y la segunda para los de entre 4 y 6 años. La serie de vacunas es obligatoria para los niños antes de entrar al jardín de infantes en las escuelas públicas de todo el país.

Antes de que se introdujera la vacuna en 1963, en Estados Unidos se registraban entre 3 y 4 millones de casos al año. Ahora, normalmente son menos de 200 en un año normal.

No existe ningún vínculo entre la vacuna y el autismo, a pesar de un estudio ahora desacreditado y de la desinformación sobre la salud.

El senador Bernie Sanders, independiente por Vermont, interrogó a RFK Jr. sobre los pijamas para bebés que alguna vez vendió Children’s Health Defense, la organización sin fines de lucro antivacunas fundada por Kennedy, en su audiencia de confirmación en el Senado el miércoles.

¿Por qué son importantes las tasas de vacunación?

En las comunidades con altas tasas de vacunación (superiores al 95 %), las enfermedades como el sarampión tienen más dificultades para propagarse en las comunidades. Esto se denomina “inmunidad de rebaño”.

Pero las tasas de vacunación infantil han disminuido en todo el país desde la pandemia y cada vez más padres reclaman exenciones religiosas o de conciencia personal para eximir a sus hijos de las vacunas obligatorias.

En 2024, Estados Unidos registró un aumento de los casos de sarampión, incluido un brote en Chicago que enfermó a más de 60 personas. Cinco años antes, en 2019, los casos de sarampión fueron los peores en casi tres décadas.

El condado de Gaines tiene una de las tasas más altas de Texas de niños en edad escolar que optan por no recibir al menos una vacuna obligatoria, con casi el 14 % de los niños de K-12 en el año escolar 2023-24. Los funcionarios de salud dicen que es probable que esa cifra sea mayor porque no incluye a muchos niños que reciben educación en casa y cuyos datos no se informarían.

¿Qué están haciendo los funcionarios de salud pública para detener la propagación?

Los trabajadores de la salud están organizando clínicas de vacunación y realizando pruebas de detección en Texas, además de trabajar con las escuelas para educar a las personas sobre la importancia de la vacunación y ofrecer vacunas.

Las autoridades de salud de Nuevo México también organizarán varias clínicas de vacunación en Hobbs la próxima semana.