Casos de COVID-19 después de vacunarse son raros, pero esperados: Lo que debes saber

NUEVA YORK - Las infecciones y hospitalizaciones por COVID-19 en EEUU están en aumento a medida que se propaga la variante altamente contagiosa, delta, impulsada por las partes menos vacunadas del país.

Y si bien ninguna vacuna es perfecta, lo que significa que las personas completamente vacunadas ocasionalmente se infectarán, los llamados casos de avance son raros y generalmente son leves. También se esperan.

El consejo de los expertos médicos es claro: las vacunas siguen siendo la forma más eficaz de protegerse de los peores efectos del COVID-19 y poner fin a la pandemia. Y si está vacunado, ¿qué tan preocupado debería estar por los casos de avance? He aquí algunas respuestas a sus preguntas:

¿Qué es un caso innovador de COVID-19?

Los "casos innovadores" de vacunas son casos en los que una persona recibió un resultado positivo de la prueba COVID-19 al menos 14 días después de la dosis final de cualquier serie de vacunas contra el COVID-19. Esta definición incluye todo, desde infecciones asintomáticas hasta casos que resultan en hospitalización y muerte.

Los casos de avance a veces se identifican mediante pruebas obligatorias antes de la cirugía o para volver al trabajo, no porque las personas vacunadas estén mostrando síntomas. De hecho, al menos dos atletas olímpicos completamente vacunados en la lista del equipo de EEUU dieron positivo por COVID-19 y ninguno de los dos atletas informó haber sentido ningún síntoma.

Los funcionarios de salud estatales y federales están rastreando los “casos de avance” para ayudar a comprender la transmisión entre las personas vacunadas y si las vacunas podrían no funcionar tan bien contra ciertas cepas del virus.

Los datos actuales sugieren que las tres vacunas contra el coronavirus autorizadas para uso de emergencia en los EEUU ofrecen protección contra la mayoría de las variantes del SARS-CoV-2 que circulan en EEUU. Las vacunas de Pfizer y Moderna tienen aproximadamente un 90% de efectividad contra la infección una vez dos semanas después de que haya pasado la última dosis . La vacuna de una dosis de Johnson & Johnson tiene una eficacia de aproximadamente un 72% contra la enfermedad de moderada a grave, según los ensayos de EEUU.

¿Cuántas personas completamente vacunadas han contraído COVID-19 en EEUU?

Se desconoce en gran medida el número de casos de avance después de que los CDC pasaron a rastrear solo las infecciones de avance que resultaron en hospitalización o muerte a partir del 1 de mayo. Pero de enero al 30 de abril, los CDC informaron más de 10,000 casos de avance en 46 estados y territorios.

Un análisis de NBC News de los datos gubernamentales disponibles encontró que en 27 estados que continúan rastreando todas las infecciones de avance, se han reportado más de 65,000 casos.

Hasta el 12 de julio, los CDC informaron 5,492 casos de casos innovadores de COVID-19 que llevaron a la hospitalización o la muerte entre las más de 159 millones de personas totalmente vacunadas en EEUU. Eso se traduce en una tasa de avance del 0.0003% para la enfermedad grave; el 75% de esos pacientes tenían más de 65 años.

Más del 97% de las personas que ingresan a los hospitales con infecciones sintomáticas por COVID-19 no están vacunadas, según los CDC.

“La conclusión principal es que las vacunas COVID-19 son altamente efectivas y los casos de infección después de que una persona está completamente vacunada son muy raros”, dijo la Dra. Deidre Gifford, comisionada interina de salud pública de Connecticut, en un comunicado.

¿Algunas personas corren más riesgo de contraer infecciones irruptivas graves?

Las vacunas han contribuido significativamente a la disminución de casos en gran parte de los Estados Unidos durante los últimos seis meses. Si bien la propagación de variantes más transmisibles como delta puede causar un aumento de los casos de avance, los datos disponibles sugieren que las vacunas COVID-19 autorizadas ofrecen protección contra la mayoría de las cepas de SARS-CoV-2 que circulan en EEUU.

Aún así, algunas poblaciones tienen un mayor riesgo de casos graves de avance, como los pacientes inmunodeprimidos o las personas con afecciones médicas subyacentes.

Una encuesta de NBC News a funcionarios de salud en todo el país encontró que las personas completamente vacunadas que se enfermaron gravemente o murieron tendían a ser mayores de 65 años o tenían sistemas inmunológicos debilitados.

"A lo largo de la pandemia, las personas que murieron de Covid-19 tenían más probabilidades de ser mayores, y eso sigue siendo cierto en los casos más importantes", dijo a NBC un portavoz del Departamento de Salud Pública de Massachusetts.

En Washington, uno de varios estados que rastrea todas las infecciones de avance, más del 50% de todos los casos de avance ocurrieron en personas mayores de 50 años. De los que murieron de una enfermedad relacionada con COVID-19, el 69% tenía una o más afecciones subyacentes. y más de la mitad eran "conocidos por estar asociados con un centro de atención a largo plazo".

Los datos reflejan las tendencias fuera de EEUU. Un estudio en Israel de 152 infecciones que conducen a la hospitalización encontró que solo el 6% no tenía problemas de salud subyacentes. Los pacientes restantes tenían afecciones que iban desde hipertensión y diabetes hasta demencia y cáncer.

Los CDC dicen que también es posible que una persona se infecte justo antes o justo después de la vacunación y aún así se enferme. Por lo general, el cuerpo tarda aproximadamente 2 semanas en generar protección después de la vacunación, por lo que alguien podría enfermarse si la vacuna no ha tenido suficiente tiempo para brindar protección.

Síntomas de casos innovadores de COVID

Cuando las personas completamente vacunadas tienen infecciones sintomáticas por SARS-CoV-2, sus casos suelen ser leves.

Los cinco síntomas más comunes de COVID-19 en personas completamente vacunadas son dolor de cabeza, secreción nasal, estornudos, dolor de garganta y pérdida del olfato, según una investigación de Tim Spector, un epidemiólogo con sede en Londres.

¿Debería preocuparme por los casos de gran avance?

La existencia de casos de gran avance no es esencialmente un motivo de alarma. Según los CDC, las personas completamente vacunadas tienen muchas menos probabilidades de ser hospitalizadas o morir que las personas no vacunadas con factores de riesgo similares. Y para aquellos que desarrollan síntomas después de la vacunación, sus síntomas deberían ser menos graves con la vacuna que sin ella.

La mayoría de los casos de COVID-19 ocurren entre personas no vacunadas. Como dijo el viernes la directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky, "esto se está convirtiendo en una pandemia de personas no vacunadas". En una sesión informativa en la Casa Blanca, Walensky dijo que los casos han aumentado en un 70% durante la última semana. Las admisiones hospitalarias aumentaron un 36% y las muertes en un 26%, casi todos entre los no vacunados.

Cuanto más dura la pandemia, los expertos dicen que es más probable que surjan nuevas variantes con mayor fuerza contra las vacunas actuales y que aumenten la probabilidad de más casos de avance.