Casinos y centros comerciales de NY reabren sus puertas; Cuomo y De Blasio enfrentan demanda por consumo en interiores

Actualmente, los viajeros de 35 estados y territorios considerados "puntos calientes" deben estar en cuarentena durante 14 días después de llegar a Nueva Jersey, Nueva York o Connecticut; Delaware, Maryland, Ohio y West Virginia se agregaron el martes

NUEVA YORK - Con la reapertura de los centros comerciales en la ciudad de Nueva York y los casinos en todo el estado después de seis meses, las llamadas son cada vez más fuertes para que el alcalde Bill de Blasio y el gobernador Andrew Cuomo también permitan que regrese el comedor interior.

No habrá pausas para comer para las familias que vayan de compras a los centros comerciales, que tienen un límite de capacidad del 50%, el miércoles, y no se servirán bebidas para los que asumen riesgos en los casinos que están reabriendo al 25% de su capacidad. Los mandatos de máscara y de distanciamiento físico se aplican en interiores y los inspectores estatales se encargarán de la aplicación de la ley del casino, dijeron las autoridades.

Esa aplicación es una de las principales razones por las que Cuomo dice que no permitirá que la ciudad de Nueva York reabra el consumo en el interior, incluso cuando él y De Blasio enfrentan una supuesta demanda colectiva de los propietarios de restaurantes. El gobernador redobló sus esfuerzos para mantener cerrados los restaurantes bajo techo el martes y puso la responsabilidad en De Blasio de elaborar un plan para hacer cumplir el distanciamiento físico.

"Si contamos con el mecanismo de aplicación, entonces podemos hablar sobre la apertura de restaurantes", dijo Cuomo el martes. "Sería negligente e imprudente abrir un comedor interior sabiendo que tiene problemas en el norte del estado de Nueva York, sabiendo que el cumplimiento va a ser un problema y sabiendo que no tiene un mecanismo de aplicación. Y todavía estamos trabajando en eso porque Creo que los gobiernos locales podrían ayudarnos a lograr este objetivo si quisieran".

El alcalde De Blasio, asediado por preguntas sobre cenas en interiores en prácticamente todas las reuniones informativas diarias, ha dicho que los restaurantes de la ciudad de Nueva York están cumpliendo abrumadoramente con las reglas y regulaciones de COVID. Dijo que al menos tendrá un cronograma sobre cuándo dicho servcio podría regresar a fines de septiembre, pero eso no es lo suficientemente bueno para las empresas en dificultades.

Los dueños de restaurantes dicen que sus negocios han bajado un 70% desde marzo y están indignados de que el comedor interior esté disponible en las partes vecinas del estado, así como en Nueva Jersey, pero no en los cinco condados.

Robert Hanley, el gerente general de Bocelli, un popular restaurante rústico italiano en Staten Island que ha estado abierto desde 1998, se encuentra entre una coalición de propietarios de restaurantes que están demandando al alcalde y al gobernador.

Antes de marzo, Bocelli normalmente organizaba baby showers y reuniones de negocios en un gran salón de banquetes en el piso de arriba, pero ahora está vacío.

"Hemos sido pacientes, las cifras son fantásticas, las estadísticas de COVID, no sabemos qué más podríamos hacer", dijo Hanley. "Esto es una demanda. No queremos hacer esto. No somos nosotros, somos trabajadores. Trabajamos 100 horas a la semana. No es un estilo de vida lujoso. Tengo camareros; ninguno de ellos condujo aquí en un Ferrari hoy ".

Mientras tanto, Nueva York pasó del epicentro de la crisis nacional a celebrar un mes completo de tasas diarias de prueba de positividad de COVID por debajo del 1 por ciento, que es lo que permitió que establecimientos como centros comerciales, gimnasios y museos reabrieran en primer lugar. El total de hospitalizaciones también está en mínimos de seis meses y las muertes diarias están en un solo dígito.

Con el regreso del comedor interior en Nueva Jersey la semana pasada, es demasiado pronto para saber si tiene algún impacto negativo en los casos de COVID-19 en el estado, dijo el gobernador Phil Murphy, pero agregó que hubo "muy pocos casos reportados de comportamiento tonto ".

"Los retornos tempranos … son buenos, no sabremos por, ya sabes, algo así como otra semana a 10 días, si hay un brote como resultado de las medidas que tomamos", dijo el martes en una entrevista de radio. . "Vamos a mirar hacia atrás dentro de una semana o 10 días y veremos".

Durante el fin de semana festivo, EEUU superó las 190,000 muertes relacionadas con el coronavirus, según un recuento de NBC News. Con 6.2 millones de casos confirmados, EEUU tiene el mayor recuento de casos de coronavirus de todos los países del mundo. Solo los tres estados tres representan casi tres cuartos de millón de casos.

Cuomo y otros gobernadores del noreste habían disuadido a las personas de viajar fuera del estado durante el fin de semana festivo, instando a los residentes a no cometer los mismos errores que algunos cometieron durante el Día de los Caídos y el 4 de julio. Los funcionarios de salud pública difundieron el mismo mensaje; Estados Unidos podría estar en una coyuntura clave en su actual guerra contra COVID.

Aparte de los viajes fuera del estado, la otra principal amenaza para la región es el incumplimiento de las normas en casa. Y con la reapertura de escuelas y más negocios en las próximas semanas, después del Día del Trabajo se marca una nueva fase para la lucha COVID en el área.

Los impactos ya son evidentes.

Un grupo de casos relacionados con fiestas de fin de verano en Long Island ya obligó a un distrito escolar a cancelar el aprendizaje en persona, solo dos días antes del inicio programado de clases. El Distrito Escolar de Carle Place dijo que varias personas que dieron positivo por COVID-19 "tuvieron contacto cercano o próximo con otros estudiantes en todo nuestro distrito".

Varias universidades también han tenido que enviar a los estudiantes a casa durante el resto del semestre de otoño debido a los brotes. SUNY Oneonta lo hizo la semana pasada cuando sus casos de COVID-19 aumentaron cerca de 400, debido en gran parte a las fiestas ilegales. Los datos de las pruebas mostraron que el 93 por ciento de los positivos fueron entre personas de 18 a 24 años, dijo Cuomo durante el fin de semana largo.

Las universidades son un problema y continúan siendo un problema ", reiteró el martes. Su equipo cree que los estudiantes de otros estados en los campus locales están contribuyendo en gran medida a los picos.

En la NYU, los funcionarios amenazan con tomar medidas disciplinarias a cualquier estudiante involucrado en una reunión de cientos de personas el sábado por la noche en Washington Square Park. La escuela dice que más de 20 estudiantes ya han sido suspendidos por no cumplir con los protocolos de seguridad del coronavirus, como el distanciamiento físico y el uso de máscaras.

En el futuro, cada distrito escolar tendrá que enviar informes COVID al estado todos los días, y el estado emitirá "boletas de calificaciones" COVID para todas las escuelas del estado, dijo Cuomo el martes. La contabilidad incluirá casos positivos de estudiantes y personal y datos de pruebas diarias, entre otras métricas. Y si alguna escuela o campus universitario alcanza los 100 casos de COVID, tendrá que trasladarse a All-Remote de inmediato, con pocas excepciones.

La mayoría de los maestros de la ciudad de Nueva York, mientras tanto, regresaron a sus planteles escolares el martes. Tendrán unos días adicionales de tiempo de preparación y luego pasarán a un período de instrucción remota de transición de tres días la próxima semana. Las clases presenciales están programadas para comenzar el 21 de septiembre; si eso sucede, la ciudad de Nueva York será el distrito público más grande en tener alumnos físicamente en los edificios escolares durante la pandemia.