Casi destruida termina la granja lechera más grande de Nueva Jersey debido a un tornado

NUEVA JERSEY - La mañana después de que uno de los tornados más intensos registrados en la historia de Nueva Jersey casi destruyera la granja lechera más grande del estado, los propietarios Marianne y Wally Eachus se miraron y lloraron.

"¿Qué vamos a hacer?", se preguntaron el uno al otro.

Apenas 12 horas antes, la pareja estaba cenando cuando las alertas meteorológicas de los teléfonos móviles advirtieron que un tornado era inminente. Las nubes eran intensas y rápidas, luego hubo un sonido como el de un tren de carga, recordó Marianne.

Corrieron al sótano justo a tiempo para que pasara el tornado EF3, uno de los siete que arrasó partes de Nueva Jersey y Pensilvania durante la tormenta de la semana pasada. Pasaron apenas tres minutos y se fue.

Cuando los propietarios de Wellacrest Farms en Mullica Hill, un suburbio de Filadelfia, salieron de su sótano junto con otra familia en su granja, vieron que dos de sus enormes silos de granos se habían derrumbado. Algunos graneros quedaron completamente reducidos a cemento, otros techos fueron arrancados, el equipo fue demolido, los árboles arrancados de raíz se estrellaron contra la vieja granja.

“Solo había metal, madera, escombros, por todas partes”, dijo Eachus.

Y cientos de vacas quedaron atrapadas bajo graneros colapsados. Trece han muerto, un par de docenas más sufrieron heridas. Una tripulación estaba ordeñando cuando el tornado se abrió paso y solo tuvo unos segundos para esconderse y aferrarse. Vieron varias vacas tragadas por el embudo. Aún faltaban hasta 100 vacas el lunes por la mañana.

De alguna manera, no hubo muertes adicionales en la granja lechera por el tornado.

Pero la tormenta también produjo lluvias históricas e inundaciones masivas de los restos del huracán Ida que mató al menos a 50 personas en seis estados del este, más de la mitad en Nueva Jersey solamente.

Esas lluvias torrenciales llegaron a la granja y durante horas, Eachus y su familia, junto con vecinos y amigos, trabajaron para acorralar a las vacas en los corrales.

Wellacrest Farms fue fundada en 1943 por los padres del esposo de Marianne, Wally Eachus. Hace poco más de 20 años, Marianne y Wally se hicieron cargo y aún lo administran con la ayuda de sus hijos. Wellacrest produce más de 17 millones de libras de leche al año y trabaja con otros agricultores para compartir y vender cosechas. Hay 1,400 vacas en la propiedad, aproximadamente la mitad de ellas son para ordeñar.

En los días posteriores a la destrucción, la familia Eachus ha visto una gran cantidad de apoyo y ayuda. Las empresas locales trajeron excavadoras para ayudar a liberar a las vacas, otras ayudaron con la electricidad, la plomería y más ayudaron a retirar los escombros. Las vacas tienen comida, agua y, de alguna manera, ha regresado toda la operación de ordeño.

Megan Miller, una amiga de la familia cuyo esposo, Brandon, trabaja en la granja, lo llamó una "bendición". Los Miller recibieron una llamada telefónica de la familia Eachus de que el tornado los había golpeado directamente.

“Solo lloré”, dijo cuando llegaron y vieron la devastación.

Un GoFundMe iniciado por su compatriota Hillary Stecher alcanzó los $ 60,000 el lunes por la mañana. La meta es $ 1 millón.

“Se necesita un pueblo para reconstruir una operación como esta, que ha disminuido casi por completo en minutos”, dijo Stecher.

Cada uno permanece esperanzado.

"No sé cómo reconstruiremos", dijo Eachus. "No tenemos opción. Tenemos que. O todo esto es en vano. ¿Nos marcharemos? No podemos, esta es nuestra casa".