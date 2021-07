Casi 9,000 de 11 millones de personas vacunadas dan positivo en COVID-19 en Nueva York

Los funcionarios de salud están instando al público a vacunarse en un momento en que la variante altamente contagiosa delta se está extendiendo y las hospitalizaciones e infecciones están aumentando.

Lo que debes saber Funcionarios del Departamento de Salud del Estado dijeron el martes que al menos 8,700 personas vacunadas dieron positivo por COVID-19. Eso es de los casi 11 millones de residentes de Nueva York que están completamente vacunados.

También es una fracción de las 244,000 personas que dieron positivo en la prueba de COVID-19 en Nueva York desde el 1 de abril.

Se espera que el alcalde Bill de Blasio anuncie el miércoles un mandato de vacunación para los trabajadores de los hospitales de la ciudad, según las fuentes.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

NUEVA YORK - Una pequeña fracción de los neoyorquinos vacunados ha dado positivo a COVID-19 a medida que aumentan las infecciones y las hospitalizaciones, dijo el martes el Departamento de Salud del estado a The Associated Press.

Al menos 8,700 personas vacunadas dieron positivo por COVID-19, según la portavoz del departamento, Abigail Barker.

Eso es de los casi 11 millones de residentes de Nueva York que están completamente vacunados. Y también es una fracción de las 244,000 personas que han dado positivo por COVID-19 en Nueva York desde el 1 de abril.

Los funcionarios de salud del estado no proporcionaron de inmediato el martes la fecha del primer caso importante de Nueva York ni una estimación de cuántas de esas personas fueron hospitalizadas o murieron.

“Seguimos investigando el número de personas completamente vacunadas que pueden haber sido hospitalizadas o fallecidas”, dijo Barker.

Ninguna vacuna es perfecta, lo que significa que las personas completamente vacunadas ocasionalmente se infectarán. Y los llamados "casos de avance" suelen ser leves, según los expertos en salud.

Aún así, los funcionarios de salud están instando al público a vacunarse en un momento en que la variante delta altamente contagiosa se está extendiendo y las hospitalizaciones e infecciones están aumentando.

Más de 1,000 personas al día dan positivo en Nueva York, según el último promedio de siete días, según el análisis de AP de datos estatales.

Eso es un aumento desde un mínimo pandémico de 306 por día el 25 de junio.

Nueva York ha experimentado un repunte de nuevas infecciones en julio, un marcado contraste con la caída constante de abril a junio.

Los condados de todo el estado están experimentando aumentos repentinos, con la mayoría de las nuevas infecciones en Nueva York densamente poblada y los suburbios circundantes en Long Island y en los suburbios al norte de la ciudad.

Y las hospitalizaciones están mostrando signos de un repunte, después de estabilizarse en alrededor de 350 residentes durante gran parte de julio.

Los hospitales reportaron 424 pacientes con COVID-19 hasta el lunes, un 22% más que los 349 al 12 de julio. Solamente en la ciudad de Nueva York hay 228 pacientes, un 38% más que los 165 de la semana anterior. Los condados como Nassau y Erie también están experimentando un aumento en las hospitalizaciones. Se esperaba que el alcalde Bill de Blasio anunciara el miércoles un mandato de vacunas para los trabajadores de los hospitales de la ciudad, según las fuentes.

Los funcionarios de City Health + Hospitals dijeron que solo el 58 por ciento del personal en sus instalaciones está vacunado, y dijeron que la nueva medida se tomará para proteger a los pacientes y al personal de la variante delta.

Si bien los casos de las variantes están aumentando, las tasas de hospitalización e infección están muy por debajo de este invierno: solo en enero, más de 9,000 pacientes fueron hospitalizados a la vez en un momento dado, mientras que casi 14,000 personas dieron positivo cada día.

Aproximadamente el 56% de los 20 millones de residentes de Nueva York están completamente vacunados.

Eso es un pequeño aumento del 54.5% al ​​4 de julio, a pesar de los esfuerzos de las administraciones del gobernador Andrew Cuomo para aumentar las tasas en las partes menos vacunadas del estado.

Las tasas de vacunación son más bajas en los condados rurales del oeste y centro de Nueva York, así como en partes de la ciudad de Nueva York, incluidos El Bronx y Brooklyn.

El estado planea cerrar los sitios de vacunación en el condado de Broome en el centro de Nueva York, Queensbury en el norte de Nueva York, el condado de Suffolk en Long Island y el condado de Orange al norte de la ciudad de Nueva York a partir del 26 de julio, según un comunicado de prensa de la oficina de Cuomo el martes.

"Es necesario reducir la escala de los sitios estatales para redirigir estos recursos, pero eso no significa que no deba vacunarse si aún no lo ha hecho", dijo Cuomo.