Cargos y nuevos detalles tras polémica pelea en popular restaurante Carmine’s de Nueva York

NUEVA YORK - Las mujeres acusadas de golpear a una anfitriona en un restaurante de Manhattan en septiembre fueron procesadas por cargos de agresión el martes, ya que los documentos judiciales brindaron algunos detalles sobre el controvertido caso que provocó denuncias de racismo y un encubrimiento policial.

Las mujeres, Kaeita Rankin, Tyonnie Rankin y Sally Lewis, enfrentan múltiples cargos de agresión, así como un cargo de acoso, por el incidente del 16 de septiembre en Carmine's en el Upper West Side que desencadenó una tormenta de acusaciones. Los documentos de la acusación alegan que las tres mujeres agarraron a la mujer por los brazos y el cabello antes de golpearla en la cara, el cuello y el hombro.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Una de las mujeres agarró a la trabajadora de 24 años por un collar y lo rompió, lo que provocó laceraciones en su cuello, se lee en documentos judiciales. La mujer quedó con rasguños y hematomas después del incidente. Fue hospitalizada y luego dada de alta.

Los tres acusados fueron liberadas bajo palabra. La próxima cita en la corte estaba programada para el 18 de noviembre.

Todo el incidente supuestamente se debió a una disputa que surgió sobre el mandato de vacunas de la ciudad para restaurantes y otras empresas. Las mujeres acusadas de la agresión estaban vacunadas, dijo el restaurante después de lo sucedido, y mostraron sus tarjetas de vacunación.

Una segunda parte de su grupo hizo lo mismo, y todos fueron acompañados al interior para sentarse a una mesa.

Pero un tercer grupo que también era parte de la fiesta no mostró ninguna prueba de vacunación y, como resultado, no se les permitió ingresar, dijo Carmine's. El restaurante dijo que las mujeres volvieron a salir en un esfuerzo por convencer a los gerentes de que dejaran entrar a sus amigos.

En este punto, el video de vigilancia muestra a la anfitriona, una mujer asiática que parece agitada, que luego fue golpeada. Se puede ver en video a una compañera de trabajo alejándola, y poco tiempo después los miembros vacunados del grupo vuelven a entrar al restaurante, pasando brevemente a la anfitriona.

Las mujeres parecen agitarse por algo que sucedió o se dijo, y de repente giran para correr afuera, donde se enfrentan a la anfitriona por detrás, y se produce la pelea.

Justin Moore, el abogado del grupo de mujeres de Houston, Texas, dijo que sus clientes de hecho están vacunados y proporciaron la prueba necesaria de ello. Pero la pelea nunca se trató de eso, y comenzó solo después de que una mujer comenzó a gritar insultos raciales, dijo Moore.

"El epíteto era la palabra N y esta anfitriona llamó mona a una de las mujeres", dijo Moore.

Moore dijo que la noción de que se inició la pelea por el estado de vacunación es "completamente falsa y que la narrativa se ha utilizado para criminalizar a estas mujeres y tratar de ayudar a Carmine y esta anfitriona a salvar su imagen a la luz de sus malos actos".

Después de que el abogado planteó las acusaciones de racismo, se llevaron a cabo protestas frente al restaurante, instando a otros a no cenar allí.

El video no tiene audio, por lo que no ayudará a responder lo que la anfitriona haya dicho o no al grupo de mujeres en ese momento en el pasillo. No hubo más testigos que la anfitriona y las mujeres.

Carmine's dijo que las mujeres nunca mencionaron insultos raciales en sus quejas en ese momento, y dijo en un comunicado que el grupo de mujeres estaba haciendo que su abogado "tergiversara falsa y groseramente sus actos de violencia desenfrenada en un intento cínico de tratar de excusar lo inexcusable".

El restaurante sostiene que la pelea fue "completamente sin provocación … porque ninguno de nuestros anfitriones, todos los cuales son personas de personas, jamás pronunció tal insulto".

La regla de la ciudad de Nueva York que requiere prueba de vacunación para restaurantes, gimnasios y lugares de entretenimiento en el interior ha estado en vigencia desde el 17 de agosto, pero solo comenzó a aplicarse el 13 de septiembre.