Candidato republicano Ciattarelli cambia su postura sobre licencia de conducir para indocumentados

El candidato republicano a la gobernación de Nueva Jersey, Jack Ciattarelli, se mostró extremadamente cauteloso al expresar su postura sobre las políticas de inmigración del gobernador demócrata Phil Murphy durante el primer debate el martes por la noche.

Incluso parece haber cambiado de opinión sobre las licencias de conducir para indocumentados, una política que criticó con ferocidad en el pasado.

Si bien ambos candidatos divergieron en una docena de cuestiones, un área en la que el candidato republicano a gobernador se contuvo fue la inmigración.

Ciattarelli adoptó un tono moderado y no respondió una pregunta sobre la Directriz de Fideicomiso de Inmigrantes promulgada por la administración del gobernador Murphy, que limita la cooperación de la policía local con las autoridades de inmigración.

Ciattarelli dijo que la solución es una política nacional de inmigración que ponga a los inmigrantes indocumentados "en un camino hacia el reconocimiento". También señaló que el país no está a punto de deportar a 16 millones de personas.

Luego pasó a una parte diferente de la pregunta para respaldar las licencias de conducir para inmigrantes indocumentados, que comenzaron a expedirse en mayo en virtud de una ley firmada por Murphy. Su postura sorprendió, pues difiere de su posición en un debate de hace cuatro meses.

"Con respecto a los inmigrantes indocumentados que obtienen una licencia, creo que es una gran medida de seguridad", dijo Ciattarelli. "Ellos están aquí. No se irán a ninguna parte. Vamos a saber quiénes son. Démosles una licencia de conducir. No queremos que la gente en nuestras carreteras conduzca sin licencia, sin seguro”.

Pero en el pasado, Ciattarelli había criticado las operaciones de la Comisión de Vehículos Motorizados de Murphy por dar prioridad a "los que están aquí ilegalmente" sobre los ciudadanos.

Y en un debate durante las elecciones primarias para gobernador el pasado 25 de mayo, Ciattarelli dijo que, de ganar la gobernación, dejaría de emitir licencias de conducir a inmigrantes indocumentados. También criticó la Directriz de Fideicomiso de Inmigrantes y dejó entrever que restauraría la colaboración de las fuerzas del orden locales con ICE.

"Desafortunadamente, tenemos un gobernador que parece alentar la inmigración ilegal cuando recorre el estado ondeando una bandera de la victoria porque estamos dando licencias de conducir a ilegales o quiere declarar ciudades santuario y estados santuario", dijo Ciattarelli en ese entonces.

“Con el gobernador Ciattarelli, no tendremos ciudades santuario. No tendremos estados santuario”, afirmó. "Y mi procurador general nunca le diría a ninguna comunidad policial local a nivel municipal o del condado que no pueden trabajar en asociación con ninguna agencia federal como ICE para abordar cualquier situación en su comunidad".

En el debate del martes, Ciattarelli también señaló su voto en 2013 para permitir que los estudiantes indocumentados califiquen para las matrículas estatales.

“Voté por la Ley DREAM”, dijo. "Fui uno de los pocos republicanos que hizo eso porque no vamos a negar a los jóvenes que vinieron aquí sin ningún poder propio la oportunidad de perseguir su sueño americano".

Cuatro republicanos en la Asamblea votaron a favor del proyecto de ley, que el gobernador Chris Christie convirtió en ley en diciembre de 2013.

Murphy respondió a la pregunta sobre el fin de la colaboración con ICE calificándola de "un gran paso" que fomenta la cooperación entre las comunidades y la policía.

“Cuando me estaba postulando hace cuatro años, había muchas personas que querían cruzar ese cable entre la aplicación de la ley y el estado migratorio”, dijo Murphy. “Esos cables se han desconectado para siempre, y eso es lo correcto. Tenemos un estado más seguro".