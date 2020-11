Campaña busca concientizar a los neoyorquinos sobre el uso de los cinturones de seguridad en los vehículos

NUEVA YORK – La campaña anual del estado de Nueva York “Abróchate el cinturón o Recibe una Multa”, "Buckle Up New York, Click It or Ticket", que busca concientizar a los neoyorquinos sobre la importancia de usar los cinturones de seguridad dentro de los vehículos, se extenderá hasta el 29 de noviembre de 2020.

La campaña estatal moviliza agentes de la aplicación de la ley, tanto locales y estatales, a puntos de control y a lo largo del estado para controlar quiénes no llevan el cinturón de seguridad dentro de los vehículos. En el 2019 se impusieron 26,432 multas por no llevar el cinturón y por violaciones relacionadas a las normas para los menores dentro de un vehículo.

"Usar el cinturón de seguridad no es solo la ley, sino que es la elección más inteligente que puede tomar para ayudar a prevenir una tragedia innecesaria", dijo el gobernador Cuomo. "Nueva York ha sido un líder nacional en este tema desde que mi padre ayudó a instituir la primera ley del cinturón de seguridad del país, y aunque hemos logrado un gran progreso a lo largo de los años, todavía vemos casos en los que no se utilizan. No hay debate: los cinturones de seguridad salvan vidas y continuaremos creando conciencia sobre este hecho indiscutible para ayudar a garantizar que todos los que viajan por las carreteras de Nueva York lo hagan de forma segura".

En agosto, el gobernador Cuomo firmó una legislación que fortalece las históricas leyes estatales sobre cinturones de seguridad para proteger mejor a todos en las carreteras de Nueva York. A partir del 1 de noviembre de 2020, todas las personas que viajen en vehículos de pasajeros, independientemente de dónde se sienten, deben usar un cinturón de seguridad o estar correctamente sujetos a un asiento de seguridad para niños. En Nueva York, la policía puede multar legalmente a los automovilistas por no usar el cinturón de seguridad incluso si no están cometiendo ninguna otra infracción de tránsito.

La tasa de cumplimiento del cinturón de seguridad en el estado se ha mantenido en o por encima del 90% desde 2010, alcanzando un récord de 94% el año pasado, según datos del Instituto para la Gestión e Investigación de Seguridad Vial de la Universidad de Albany Rockefeller College.

Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, (NHTSA, por sus siglas en inglés), 37,133 personas murieron en choques de vehículos motorizados en todo el país en 2017 y el 47% de los fallecidos no usaban cinturones de seguridad. La NHTSA estima que en 2017, los cinturones de seguridad salvaron 14,955 vidas y 2,549 personas más podrían haberse salvado si usado el cinturón de seguridad.

La sanción por violar la ley se aplicará después de que un automóvil sea detenido y será solo el pasajero infractor el que reciba una multa de hasta $50. Eso significa que la directriz exime al conductor y al resto de los ocupantes