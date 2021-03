Califican como homicidio la muerte de joven madre desaparecida encontrada en baúl de un carro en Queens

NUEVA YORK - La muerte de una madre de 26 años encontrada en el maletero de un automóvil en Queens el miércoles fue calificada como un homicidio, dijo el viernes el médico forense de la Ciudad de Nueva York.

Las autoridades dicen que Destini Smother fue encontrada en el maletero de un Toyota Camry sin placas el miércoles temprano, meses después de que desapareciera en la ciudad tras asistir a una fiesta de cumpleaños en noviembre.

El médico forense también determinó que la causa de la muerte de Smothers fue un golpe en la cabeza que le fracturó el cráneo. Su cuerpo, que estaba en posición fetal, fue encontrado en el maletero solo cuando el vehículo era remolcado.

Un alto funcionario de la Policía de la Ciudad de Nueva York le dijo a nuestra cadena hermana News 4 que el automóvil había sido abandonado y estacionado en la 134th Avenue por "un tiempo" antes de que las grúas de saneamiento vinieran a recogerlo el miércoles. Los vecinos dijeron que el automóvil había estado estacionado allí durante meses y dicen que los autos abandonados en el área son demasiado comunes.

El equipo de la grúa se fue con el vehículo, luego notó un problema con una llanta y se detuvo en Lefferts Boulevard para abrir la cajuela y buscar una nueva, dijo el jefe del NYPD, Reuben Beltran. La Policía dijo que el camión llegó al parque South Ozone cuando se encontró el cuerpo.

Un alto funcionario de la Policía de Nueva York con conocimiento directo del caso le dijo a News 4 que la ropa en el cuerpo coincidía con la que llevaba Smothers cuando fue reportada como desaparecida. Su identificación también estaba en ella, dijo el funcionario.

Smothers, madre de dos hijos y residente de Troy, viajó a Queens a principios de noviembre para un funeral, pero salió dos noches antes de ese servicio a una bolera local para celebrar su cumpleaños número 26, según un informe de NBC News. Nadie volvió a verla después de eso.

NBC News informó que Smothers había salido de Troy, que está al norte de Albany, con su novio de toda la vida, quien luego le dijo a la familia de Smothers que los dos discutieron mientras estaban en el Toyota Camry 2011 negro de Smothers. En algún momento durante esa pelea, el novio dijo que Smothers salió del auto y se fue, dejando su bolso, billetera, llaves e identificación.

"De hecho, se subió a mi auto y me llevó a donde dijo que ella había estado en Astoria. Me llevó a mí y a mi familia", dijo Tima Fowler, prima de Smothers. "No entiendo cómo lo hizo. Pero lo hizo y encontramos el auto, el auto está ahora, ella fue encontrada".

Desde ese viaje, la familia de Smothers dice que el novio ha desaparecido. No estaba claro si el Camry donde se encontró el cuerpo el miércoles era el mismo que tenía Smothers. El alto funcionario de la Policía de Nueva York le dijo a News 4 que el cuerpo en el maletero estaba completamente vestido sin signos de trauma.

Sus dos hijos pequeños se habían hospedado en la casa de la madre de Smothers en El Bronx cuando ella desapareció. La familia se preocupó cuando Smothers no se presentó allí para recoger su ropa para el funeral al que planeaba asistir el 5 de noviembre.

"Ella ama a esos niños y haría cualquier cosa por ellos", dijo la tía Shareen King a Dateline, que cubrió el caso a fines de noviembre. "Ella no los dejaría simplemente. Y no hay manera de que no llame a su mamá. Mi hermana está devastada".

El primo de Smothers, Johann Daily, dijo que toda la familia se siente de la misma manera: con el corazón roto y buscando respuestas.

"Tiene dos niños en casa que la estaban esperando. Nosotros estábamos así, así que sabíamos que la iban a encontrar, pero yo no creía que la encontraríamos así", dijo Daily. "Alguien tendrá que pagar".

Fuentes policiales confirmaron a NBC New York que están buscando activamente al novio de Smothers para hablar con él. No se ha nombrado oficialmente a ningún sospechoso en la muerte, pero su familia tenía un mensaje para los responsables.

"Lo que se hace en la oscuridad sale a la luz. Te encontrarán", dijo Fowler.

No hubo otros detalles disponibles de inmediato sobre el caso el miércoles. El helicóptero de Telemundo 47 mostró presencia de las autoridades en el lugar dónde se encontró el auto con el cuerpo.

La investigación, dicen los funcionarios, está en curso.