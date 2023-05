Califican como homicidio la muerte de hombre tras aplicarle llave de estrangulamiento en metro de NYC

NUEVA YORK -- La muerte de un desamparado que supuestamente estaba amenazando el lunes a los pasajeros a bordo de un metro de la Ciudad de Nueva York, y que falleció luego de que uno de los pasajeros le aplicó una llave de estrangulamiento, fue calificada por el médico forense como un homicidio.

Los investigadores habían dicho que estaban esperando el informe para determinar si Jordan Neely, de 30 años, fue o no asfixiado en la estación de Broadway-Lafayette el lunes por la tarde. Sin embargo, aún no se han presentado cargos contra el pasajero de 24 años que le hizo la llave de estrangulamiento a Neely.

Algunos ahora piden justicia para Neely, que no tenía hogar y luchaba contra una enfermedad mental, y la persona que inicialmente fue aclamada como un buen samaritano para ser arrestada.

"Lo que estamos viendo es que las personas se delegan a sí mismas y no tienen un enfoque compasivo de la salud mental y la falta de vivienda", dijo uno de los oradores en un mitin, realizado en la misma estación donde ocurrió el altercado, y donde los paramédicos realizaron RCP a Neely luego de que un testigo dijo que estuvo inmovilizado durante 15 minutos.

La Policía de Nueva York señaló que fue llamado a la estación NoHo alrededor de las 2:25 p.m. después de un informe de una pelea física en un tren de la línea F en dirección norte.

Testigos y fuentes policiales dijeron que Neely se subió al tren y comenzó a actuar de manera muy agresiva con otros pasajeros, amenazando con hacerles daño. Fuentes policiales le dijeron a nuestra cadena hermana NBC New York que Neely les dijo a los pasajeros del tren que quería comida, que no aceptaría un no por respuesta y que lastimaría a cualquiera en el tren.

“El hombre subió al vagón del metro y comenzó a decir un discurso algo agresivo, diciendo que tenía hambre, que tenía sed, que no le importaba nada, que no le importaba ir a la cárcel, que no le importaba que le den una gran cadena perpetua", dijo Juan Alberto Vázquez, quien estaba en el vagón del metro y grababa parte de lo que sucedió después. "Ese 'Ni siquiera importa si morí'".

Vázquez dijo que estaba asustado y cree que otros en el tren también lo estaban. Fue entonces cuando un pasajero de 24 años se acercó por detrás a Neely y le aplicó una llave de estrangulamiento, manteniéndolo en el suelo. Otros dos hombres se pararon sobre ellos y también ayudaron a someter al hombre, mostró el video.

“Si había miedo, la gente que… estaba ahí donde él separó todo, se movió de su lugar. Yo me quedé sentado en mi lugar porque estaba un poco más lejos, pero obviamente en esos momentos, bueno, uno siente miedo. Uno piensa que puede estar armado”, dijo Vázquez.

Dijo que el estrangulamiento duró unos 15 minutos, incluso cuando el tren se detuvo en la estación Broadway-Lafayette y se abrieron las puertas. Fue entonces cuando Vázquez dijo que la mayoría de las personas que estaban dentro del vagón del tren se fueron, con algunas excepciones, incluidas las tres que habían estado trabajando para someter al hombre.

Neely estaba inconsciente en el piso del vagón cuando llegaron los oficiales y murió en el lugar.

Vázquez dijo que nadie pensó que el hombre moriría, incluso después de que se quedó sin fuerzas.

“Creo que nadie pensó que estaba en una situación de riesgo porque se estaba defendiendo todo el tiempo, todo el tiempo que se movía, intentaba quitarse el brazo”, dijo Vázquez. "Luego, cuando lo tenían de su lado, siguió pateando, así que pensamos que era él defendiéndose".

Se puede escuchar a una persona en el video del incidente cuestionando si Neely había resultado herido de muerte, señalando que la defecación es una señal de que había muerto. Vázquez dijo que estaba en conflicto sobre si pensaba que el pasajero que sometió a Neely fue demasiado lejos.

"Es difícil, es un dilema muy grande. Y después de dos días, sigo pensando que es complicado. Es difícil juzgar", dijo Vázquez.

El joven de 24 años que aplicó el estrangulamiento fue interrogado y luego liberado, dijo la Policía de Nueva York. No enfrentaba ningún cargo hasta el martes por la noche y no estaba claro si sería acusado.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan está llevando a cabo una investigación en curso sobre el incidente y dijo en un comunicado que "revisaremos el informe del médico forense, evaluaremos todos los videos y fotografías disponibles, identificaremos y entrevistaremos a tantos testigos como sea posible y obtendremos registros médicos adicionales".

El alcalde Eric Adams no intervino en el asunto, ya que un portavoz dijo que "cualquier pérdida de vidas es trágica. Hay muchas cosas que no sabemos sobre lo que sucedió aquí", y agregó que sabían que había "graves problemas de salud mental en juego".

En una entrevista televisiva más tarde el miércoles, Adams dijo que esperaría a que los investigadores decidieran.

“Fui oficial de tránsito y respondí a muchos trabajos en los que tenía un pasajero que ayudaba un poco. Por lo tanto, no podemos decir de manera general lo que un pasajero debe o no debe hacer en una situación como esa”, dijo el alcalde.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que el video del incidente era "profundamente perturbador y causa mucho miedo en la gente, y en realidad el alcalde y yo estamos trabajando muy duro para restaurar esa sensación de seguridad".

"La forma en que los detectives deben ver este caso es qué haría una persona razonable y qué se esperaría que hiciera una persona razonable", dijo el exjefe de Departamento de la Policía de Nueva York, Terry Monahan.

NBC New York se ha comunicado con el joven de 24 años varias veces, pero se ha negado a comentar. Varios informes indicaron que él es un exinfante de marina, lo que, según un exfiscal de la Ciudad de Nueva York, podría dañar un reclamo de defensa propia.

"Si supiera y estuviera entrenado para usar una llave de estrangulamiento, no sería diferente al entrenamiento que recibiría un oficial de policía", dijo el exfiscal de Manhattan Michael Bachner. "El argumento va a ser que actuó de una manera que debería haber sabido que podría resultar en la muerte".

Fuentes policiales con conocimiento del caso dijeron que Neely tenía un largo historial criminal, con cargos que incluían agresión y alteración del orden público. Pero quienes lo conocían dijeron que Neely era un conocido imitador de Michael Jackson. El presidente del condado de Manhattan, Mark Levine, señaló que había visto actuar a Neely muchas veces y que siempre hacía sonreír a la gente.