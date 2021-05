Buenos samaritanos se lanzan contra sospechoso en pleno apuñalamiento de mujer en el subway

NUEVA YORK - Un nuevo video de vigilancia reveló el más reciente apuñalamiento dentro del metro de la ciudad de Nueva York, pero esta vez, buenos samaritanos no se hicieron de la vista gorda e intervinieron para evitar un catastrófico desenlace.

En lo que fue al menos el cuarto ataque en la estación de metro de Union Square en solo una semana, el video muestra a un hombre caminando por la plataforma en dirección sur en la línea N / Q / R / W justo después de las 10 p.m. del miércoles. De repente, el hombre se abalanza sobre una mujer de 54 años vestida de negro, dijo la policía, apuñalándola en la clavícula y la parte posterior del hombro varias veces.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

En el video, se puede ver a un buen samaritano, Sean Conaboy, sin perder de vista al atacante que condujo el ataque. Momentos después, ocurre el ataque y Conaboy interviene de inmediato para ayudar a la mujer.

"Noté a una persona que actuaba de manera un poco sospechosa", dijo Conaboy a nuestra cadena hermana NBC New York. "(La víctima) fue empujada hacia atrás, ella gritó. Y luego un brazo y una mano salieron con una hoja bastante larga, tal vez de 5 pulgadas, una daga e hizo un movimiento de barrido arqueado".

Conaboy dice que el instinto natural lo llevó a correr hacia el atacante y atacarlo. Otros pasajeros del metro también ayudaron, sujetando los tobillos y los pies del sospechoso hasta que llegó la policía.

"El tiempo se ralentizó y pensé ¿por qué no me apuñalan? Era completamente vulnerable", dijo. "Pude trabajar mi antebrazo debajo de su garganta y le tiré el cabello hacia atrás para evitar que me mordiera porque estaba tratando de morderme el brazo".

El centro de tránsito también alberga una subestación de la policía de Nueva York, y Conaboy escuchó cuando llegó la policía.

La víctima ahora está en casa recuperándose y el sospechoso bajo arresto. El nombre del sospechoso y los cargos que enfrenta no se dieron a conocer de inmediato. Mientras tanto, Conaboy está feliz de haber salido con vida y pensó en todo lo que sucedió tan rápido.

"Pasé un tiempo dándole vueltas en la cabeza y me desperté por la mañana, lo pensé de nuevo y dije que era afortunado de estar vivo después de eso", dijo.

La MTA emitió un comunicado el jueves por la noche diciendo que estaba agradecido por las acciones de los buenos samaritanos como Conaboy y los demás que ayudaron a retener al sospechoso. También dijeron que el incidente es un recordatorio de por qué se necesitan más oficiales y profesionales de la salud mental en el metro.