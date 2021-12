Broadway y la celebración de fin de año de Times Square pedirán pruebas de vacunación para los niños menores de 12 años

Lo que debes saber El alcalde Bill de Blasio señaló que la Ciudad de Nueva York debe concentrar sus esfuerzos en la vacunación de los menores de 5 a 11 años debido a que aún se desconocen detalles de la variante Ómicron.

El promedio diario de casos de COVID-19 en la Ciudad de Nueva York es un 37% superior al promedio de las anteriores semanas, mientras que las hospitalizaciones están comenzando a aumentar. En todo el estado, las hospitalizaciones por COVID ascienden a 3.489, el número más alto desde el 21 de abril y un aumento discordante del 86% solo en el último mes.

La variante Ómicron ahora se ha identificado en al menos 19 estados de EE. UU. y más de 50 países. Los datos preliminares sobre la gravedad han sido alentadores, dice Fauci, pero delta continúa aumentando la tasa de hospitalización.

De acuerdo con el mandato de vacunación más reciente de la Ciudad de Nueva York, los niños menores de 12 años que cumplen el requisito para recibir la vacuna contra el COVID-19 deberán mostrar un comprobante de vacunación para asistir a los espectáculos de Broadway y a la celebración de la víspera de Año Nuevo en Times Square.

Según la actualización de Broadway de su política de vacunas, los asistentes al teatro de entre 5 y 11 años pueden ingresar cuando tengan prueba de al menos una dosis de una vacuna aprobada por la FDA o la OMS y deben estar acompañados por un adulto que esté completamente vacunado. La serie de vacunas debe haberse administrado al menos 14 días antes de la presentación.

"Hasta el domingo 5 de diciembre, superamos la asistencia con más de dos millones de espectadores y completamos más de 2,000 funciones. Creemos que nuestro enfoque en la seguridad nos ha ayudado a lograr este hito", dijo Charlotte St. Martin, presidenta de The Broadway League.

En cuanto a la caída del cristal en Times Square, el alcalde Bill de Blasio dijo el miércoles que habrá un sistema implementado y que se brindarán más detalles más cerca de la celebración.

"Continuaremos observando la situación con Ómicron y cualquier nuevo desarrollo y actualizaremos a las personas según sea necesario", dijo el alcalde. "Actualizaremos al público en breve, pero la conclusión es que si desea participar en esa reunión increíble, traiga una identificación de prueba y traiga su prueba de vacunación".

La expansión de la vacuna se produce cuando se espera que la gobernadora Kathy Hochul proporcione actualizaciones sobre la lucha del estado contra la pandemia el jueves y las preocupaciones sobre el aumento de las hospitalizaciones y la variante Ómicron aumentan.

De Blasio dijo que la ciudad debe centrar sus esfuerzos en los neoyorquinos más jóvenes que recientemente cumplieron los requisitos para la vacuna porque aún se desconocen muchas cosas sobre Ómicron.

No está claro cuánto del aumento de casos de COVID podría estar relacionado con Ómicron: delta aún representa el 98% de todas las muestras positivas de la Ciudad de Nueva York que están secuenciadas genéticamente y esa es la variante que aumenta la tasa de casos graves en los EE. UU.

Lo que es preocupante es el promedio diario de casos de COVID de la ciudad, que es un 37% más en comparación con el promedio diario de las cuatro semanas anteriores. Y la tasa de hospitalización continua aumentó el miércoles después de mantenerse estable o disminuir durante bastante tiempo.

Hasta ahora, el 20% de los niños de 5 a 11 años están vacunados contra el coronavirus y el alcalde dijo que tenemos que ir "mucho más lejos y mucho más rápido". Hasta el miércoles, aproximadamente el 82% de los adultos jóvenes de 12 a 17 años están vacunados y el número es del 89% para los adultos mayores.

La carrera para vacunar parecía más urgente que nunca cuando Pfizer y su socio BioNTech anunciaron que sus dos dosis de vacuna pueden no ser lo suficientemente protectoras para prevenir la infección contra la variante Ómicron fácilmente transmisible. Sin embargo, las pruebas de laboratorio mostraron que una vacuna de refuerzo aumentó 25 veces los niveles de anticuerpos que combaten el virus, lo que significa que una vacuna de refuerzo podría ser crucial.

Solo la vacuna Pfizer está aprobada en los EE. UU. para niños de 5 a 17 años. Moderna y Johnson & Johnson aún no han publicado datos comparativos sobre omicron.

La ciudad agregó otros seis casos confirmados de Ómicron el miércoles, lo que elevó el total a 13, aunque tanto el alcalde Bill de Blasio como su comisionado de Salud, el Dr. Dave Chokshi, creen que el número es mucho más alto de lo informado.

"Mucho más importante que esa cantidad de casos individuales es el hecho de que esperamos que ya haya una transmisión comunitaria de Ómicron", dijo Chokshi. "No estamos viendo ningún grupo significativo en este momento y lo que esto significa es que los casos de Ómicron conocidos no están vinculados a ningún individuo o evento en particular, pero son consistentes con la transmisión comunitaria".

El estado de Nueva York ha confirmado al menos seis casos fuera de la ciudad, y la adición más reciente se produjo hace un día e involucró a un niño de 13 años en el condado de Westchester. Las incógnitas relativas a esta variante se combinan con los peligros conocidos de delta para avivar los mensajes urgentes de vacunas de los funcionarios que conducen a las vacaciones.

El jurado aún está deliberando sobre si Ómicron representa la misma amenaza de gravedad que delta. La evidencia preliminar sugiere que no lo es, pero se cree que es más infeccioso que las cepas anteriores del coronavirus.

La directora de los CDC dijo el martes que más de 35,000 de las 53,000 personas reportadas que asistieron a la convención en el Javits Center del 19 al 21 de noviembre fueron contactadas y se les instó a tomar una prueba de COVID-19 después de que un hombre vacunado de Minnesota dio positivo con el variante omicron.

"Los datos de esta investigación probablemente proporcionarán algunas de las primeras miradas en este país sobre la transmisibilidad de la variante", dijo la Dra. Rachel Walensky durante su sesión informativa.

"En un momento en el que hay mucha incertidumbre con Ómicron, nos encontramos en una posición mucho mejor ahora que el año pasado", agregó e insta a las personas que aún no se han vacunado a que lo hagan. "Hemos adquirido conocimientos y experiencia al abordar otras variantes, como Delta, y tenemos mucha más ciencia, herramientas y opciones de tratamiento disponibles".

Existe tanto evidencia molecular como evidencia del mundo real de que Ómicron está asociado con una mayor infectividad, afirmó el martes el Dr. Anthony Fauci, lo que significa que habrá un rápido aumento de casos además de la amenaza delta.

Esos aumentos se han observado en Sudáfrica, donde los científicos identificaron por primera vez la nueva variante. "Hubo casi un pico vertical donde, en Sudáfrica, con el aumento de casos nuevos, se inclinó mucho hacia Ómicron, lo que sugiere fuertemente una capacidad dominante de esa variante sobre otras", dijo Fauci.

Los científicos pueden tardar algunas semanas más en obtener respuestas concretas sobre si el Ómicron es más peligroso que otras variantes de COVID, agregó.

"Es demasiado pronto para poder determinar la gravedad precisa de la enfermedad, pero tenemos indicios de que estamos recibiendo, y debemos recordar que todavía son anecdóticos, pero con suerte en las próximas semanas tendremos una idea mucho más clara imagen ", dijo Fauci. "Pero parece que con los casos que se ven, no estamos viendo un perfil de enfermedad muy severo".

Incluso si Ómicron demuestra ser menos severa en términos de enfermedades y muertes, lo que parece ser en esta etapa temprana, hay varios otros factores que pueden afectar la vida de los neoyorquinos, advirtió el alcalde Bill de Blasio mientras actualizaba su mandato de vacunación, el más estricto del país, afectará a los niños de 5 a 11 años y a los trabajadores del sector privado a partir de finales de este mes.

"Lo que han dicho nuestros médicos, si sigues agregando casos, incluso si es menos grave de lo que temíamos, todavía tienes muchas personas mayores vulnerables. Todavía tienes muchas personas vulnerables con afecciones preexistentes", agregó el alcalde en CNN.

"Todavía tienes hospitales donde tienes que preocuparte por su capacidad. Y esas son las cosas que comienzan a empujarte hacia, nuevamente, las cosas que queremos evitar, los cierres y las restricciones", agregó de Blasio. "Entonces, sabemos lo suficiente sobre Ómicron en este momento como para decir que será un factor importante. Vamos a adelantarnos".

Las hospitalizaciones en la ciudad aumentaron casi un 14% de forma continua a partir del miércoles, el primer aumento marcado de este tipo, aunque se necesitará más tiempo para evaluar una tendencia potencial. Las muertes diarias por COVID también aumentaron marginalmente en la ciudad. Ambas métricas son barómetros mucho más críticos para los funcionarios que las infecciones.

Los datos también son preocupantes a nivel estatal. En todo el estado, el total de hospitalizaciones por COVID ha aumentado a 3,489, el número más alto desde el 21 de abril y un aumento discordante del 86% solo en el último mes. Ha habido un aumento en los pacientes de la UCI y las muertes aumentaron un 50% en comparación con la semana pasada, según los últimos datos del estado.

En este momento, Nueva York se encuentra entre los seis estados que representan la mayor parte del aumento de camas de hospital ocupadas en el país, según un análisis de NBC News de datos federales.

Si bien Nueva York, Pensilvania, Michigan, Ohio, Indiana e Illinois representan el 35% de la población entre los estados con un aumento de las hospitalizaciones por COVID, representan el 60% de las camas adicionales, mostró el análisis.

Las tendencias también son evidentes a nivel nacional. Algunos estados están lidiando con algunos de los peores aumentos repentinos desde el inicio de la pandemia, a pesar de las altas tasas de vacunación.