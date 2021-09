Broadway reabre sus puertas en Nueva York tras una larga espera de 18 meses

NUEVA YORK - Algunos de los musicales más importantes de Broadway dan la bienvenida al público esta semana tras un extenso cierre por la pandemia de coronavirus.

Después de casi 18 meses, Broadway está de regreso y también la forma favorita de los fanáticos del teatro para obtener boletos con descuento.

El icónico stand de TKTS debajo de los escalones rojos en Duffy Squares reabrirá el martes y comenzará a vender boletos para el mismo día y el día siguiente para las producciones de Broadway y Off Broadway. Es la primera vez que se abre la taquilla de descuento desde que cerró en marzo de 2020 debido a la pandemia.

Si bien los protocolos de seguridad de COVID-19 de la ciudad requieren que los miembros de la audiencia muestren prueba de estar completamente vacunados en todos los espectáculos en interiores, aquellos que buscan obtener hasta un 50% de descuento en las entradas solo necesitarán distanciarse físicamente mientras esperan en la fila.

"Los viejos tiempos de cuatro o cinco personas en una fila contra las ventanas, se acabaron. Verás más distanciamiento social", dijo la directora ejecutiva del Fondo de Desarrollo del Teatro, Victoria Bailey, a 1010 WINS en una entrevista. "Habrá una variedad de protocolos de tickets. Algunos sistemas estarán haciendo tickets virtuales. Algunos estarán haciendo tickets físicos".

Los martes, jueves y viernes, la taquilla de descuento estará abierta a partir de las 3:00 p.m. hasta las 8 p.m. Los miércoles y sábados el horario es de 12 p.m. a 8 p.m. Los domingos, los fanáticos pueden obtener boletos de 11 a.m. a 7 p.m. El stand está cerrado los lunes hasta octubre, según TDF.

Antes de dirigirse a Times Square, puede consultar los listados en tiempo real en la aplicación TKTS o en su sitio web.

Algunos de los espectáculos que podrían tener entradas disponibles el martes incluyen "El Rey León" (The Lion King), "Wicked", "Chicago" y "Hamilton". A finales de mes, les seguirán "Come From Away", "Six", "Moulin Rouge!", "Aladdin" y un puñado de otras producciones.

Varias producciones ya han dado la bienvenida a un público enmascarado y completamente vacunado, como "Waitress", "Hadestown", "Pass Over" y "Springsteen on Broadway". También abrirá el martes los avances de "Lackawanna Blues".

Broadway finalmente recibió luz verde en mayo cuando el exgobernador Andrew Cuomo anunció que las producciones podrían reanudarse a plena capacidad después del Día del Trabajo. Rápidamente, los productores y artistas se pusieron a trabajar preparándose para un gran retorno en el otoño.

"Se han establecido muchos protocolos nuevos, comenzando con la obligación de vacunarse y usar máscaras durante la actuación, o para niños menores de 12 años: una prueba 6 horas antes o una prueba de PCR negativa 72 horas antes", dijo el presidente de la Liga de Broadway. , Charlotte St. Martin, dijo.

"Entonces, obviamente, también se agregan la desinfección de superficies y todas las cosas que acompañan al rastreo de contactos. Estamos haciendo todo lo que nuestro especialista en enfermedades infecciosas y nuestro científico nos han dicho que hagamos porque una vez que abrimos queremos permanecer abiertos y mantener a todos a salvo ", agregó St. Martin.

El regreso de los musicales más importantes de Broadway seguramente marcará otro capítulo sustancial en la recuperación de la ciudad de una pandemia devastadora. Normalmente, la industria del teatro genera casi $15 mil millones al año, según CNBC.

Broadway World dice que las ventas de boletos de las obras de teatro y el musical en producción la semana anterior al cierre de marzo de 2020 totalizaron $ 26.7 millones. "Hamilton" recaudó $ 2.69 millones, la mayor cantidad de cualquier programa en ese momento, y "El Rey León" y "Wicked" promediaban cerca de $1.5 millones por semana en las semanas anteriores, dijo CNBC.

"Jagged Little Pill", "El fantasma de la ópera" y "Ain't Too Proud" tienen fechas de estreno fijadas en octubre. El nuevo musical "Diana" y el musical de Michael Jackson, "MJ", están programados para diciembre.

La Liga de Broadway dice que 15 espectáculos en total abrirán en septiembre, y 35 volverán al escenario para fin de año.