Brian Benjamin es juramentado como vicegobernador de Nueva York

Lo que debes saber El vicegobernador de Nueva York, Brian Benjamin, agradeció a la gobernadora demócrata Kathy Hochul por elegirlo cuando juró el jueves para unirse a su administración de dos semanas.

Hochul, el ex vicegobernador del estado, asumió el cargo de gobernador el 24 de agosto luego de la renuncia de Andrew Cuomo por acusaciones de acoso sexual que él ha negado.

Benjamin, hijo de inmigrantes caribeños nacido en Harlem, es el segundo vicegobernador afroamericano de Nueva York. David Paterson, también exsenador estatal de Harlem, fue elegido vicegobernador en 2006 y asumió el cargo de gobernador en 2007 cuando el gobernador Eliot Spitzer renunció en un escándalo sexual.

"Si me pides que me una a la administración, deja muy claro que quieres que tanto en el norte como el sur del estado, todas las etnias, todas las culturas se sientan incluidas", dijo Brian, exsenador estatal de Harlem, después de prestar juramento en el Hochul's New York. Oficina de la ciudad.

Hochul es la primera mujer en servir como gobernadora del estado y demócrata del oeste de Nueva York. Se comprometió a elegir a alguien de la ciudad de Nueva York para que fuera su vicegobernador. Anunció su elección de Benjamin el 26 de agosto.

Hochul elogió a Benjamin, de 44 años, como un ejemplo del sueño americano, diciendo que “comenzó con poco, llegó a donde está hoy, pero ahora se da la vuelta y no piensa en sí mismo, piensa en cómo puede servir no solo en su distrito senatorial, sino que ahora me ayudará a servir a 20 millones de neoyorquinos ".

Benjamin, graduado de la Universidad de Brown y de la Escuela de Negocios de Harvard, se postuló sin éxito como contralor de la ciudad de Nueva York este año. Se ha desempeñado como líder asistente principal de la mayoría en el Senado estatal y presidente del comité de presupuesto e ingresos del organismo.

Se llevará a cabo una elección especial para llenar su escaño en el Senado.

Benjamin dijo que Hochul le ha pedido que se concentre en áreas que incluyen aumentar las tasas de vacunación COVID-19 y mejorar las condiciones en el sistema de vivienda pública de la ciudad de Nueva York.

Benjamin dijo que Hochul “quiere asegurarse de que él sea parte del equipo que recorre el estado para asegurarse de que la gente sepa que la vacuna es la respuesta y que si vamos a superar esta epidemia de COVID vamos a hacerlo juntos y la vacuna es la clave".