Biden se reunirá con Eric Adams y otros líderes comunitarios para discutir cómo frenar la violencia armada

NUEVA YORK - Se espera que el presidente hable sobre el trabajo que están haciendo las fuerzas del orden federal para detener el flujo de armas ilegales, incluidas las nuevas fuerzas de ataque en Chicago, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y Washington.

El presidente Joe Biden recibirá al candidato demócrata a la alcaldía de la ciudad de Nueva York y a otros líderes municipales y policiales de todo el país para hablar sobre la reducción del crimen.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Se espera que Eric Adams, presidente del condado de Brooklyn y probable próximo alcalde de Nueva York, además del alcalde Muriel Bowser de Washington, D.C., y el alcalde Sam Liccardo de San José, California, asistan a la reunión el lunes, según dos personas familiarizadas con los planes. No estaban autorizados a hablar públicamente sobre la reunión y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Biden también recibirá al jefe de policía de Memphis, C.J. Davis, al jefe David Brown de Chicago y al teniente Anthony Lima de la policía de Newark, Nueva Jersey.

Los tiroteos y los asesinatos aumentan en todo el país, y los políticos y la policía locales luchan por controlar la violencia que se ha disparado desde la pandemia del coronavirus. Pero hay un impulso continuo para la reforma policial, revivida en todo el país con la muerte de George Floyd, y Biden está tratando de trabajar en ambos simultáneamente.

El presidente anunció recientemente nuevos esfuerzos para detener la ola de violencia, pero el gobierno federal está limitado en lo que puede hacer para ayudar a las localidades a reducir el pico. Su plan se centra en proporcionar financiación a las ciudades que necesitan más policías, ofrecer apoyo a la comunidad y tomar medidas enérgicas contra la violencia armada.

Pero gran parte del esfuerzo de Biden es voluntario, centrado en alentar a las ciudades a invertir algunos de sus fondos de ayuda de COVID-19 en la vigilancia e impulsar medidas alternativas de reducción del crimen, como un mayor apoyo comunitario y trabajos de verano para adolescentes, a menudo tanto objetivos como perpetradores de violencia.

Biden estará acompañado el lunes por el fiscal general Merrick Garland y otros expertos en lucha contra la violencia. Se espera que el presidente hable sobre el trabajo que están haciendo las fuerzas del orden federal para detener el flujo de armas ilegales, incluidas las nuevas fuerzas de ataque en Chicago, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y Washington para ayudar a acabar con los traficantes de armas ilegales y una nueva " política de tolerancia cero ”para los comerciantes que venden armas ilegalmente.

Se está realizando un esfuerzo federal para expandir y mejorar los programas comunitarios de interrupción de la violencia en 15 ciudades.

Adams, un excapitán del Departamento de Policía de Nueva York, es el favorito prohibitivo en las elecciones generales contra Curtis Sliwa, el fundador republicano de los Ángeles Guardianes. Los demócratas superan en número a los republicanos 7 a 1 en la ciudad de Nueva York.

Adams ganó unas primarias llenas de gente después de apelar al centro político y prometer lograr el equilibrio adecuado entre la lucha contra el crimen y el fin de la injusticia racial en la policía.

El Wall Street Journal informó por primera vez los detalles de la reunión.