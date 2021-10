Biden firma una Declaración de Desastre Mayor para partes de Connecticut en respuesta a los daños causados por Ida

CONNECTICUT - El presidente Joe Biden otorgó a Connecticut la Declaración de Desastre Mayor para ayudar a las personas afectadas por el paso de la tormenta Ida.

Los funcionarios estatales dijeron que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, (FEMA, por sus siglas en inglés), se sometió a varias semanas de requisitos de datos que se requieren para calificar para la declaración. La evaluación incluyó un cálculo de los daños que cumplen los criterios por FEMA para determinar si se han alcanzado los umbrales federales requeridos.

Biden otorgó el sábado oficialmente esta declaración, que a su vez proporcionará un recurso para muchos residentes afectados por la tormenta que azotó el área triestatal en septiembre.

“La aprobación de esta declaración del presidente Biden brindará la asistencia financiera que tanto necesitan los propietarios de viviendas, inquilinos y dueños de negocios en las áreas que fueron fuertemente impactadas por las inundaciones de esta tormenta”, dijo el gobernador Ned Lamont en un comunicado. “Agradezco al presidente Biden y a FEMA por su trabajo continuo con nuestra administración para proteger a Connecticut de los daños causados ​​por el tiempo peligroso”.

La asistencia individual, que es ayuda para individuos y hogares, está disponible para ciertas áreas más afectadas por la tormenta. Esto incluye los condados de Fairfield y New London, así como la Nación Tribal Mashantucket Pequot y la Nación Tribal Mohegan.

Este tipo de asistencia está disponible para propietarios de viviendas, inquilinos y dueños de negocios "que sufrieron daños a su propiedad sin seguro o con seguro insuficiente". Esto podría incluir subvenciones para viviendas temporales y reparaciones de emergencia en el hogar para que la vivienda sea segura, accesible y segura, según Lamont.

Las personas en las áreas anteriores pueden solicitar asistencia con FEMA en línea, en la aplicación del teléfono o puede llamar al 1-800-621-3362.

La asistencia pública, que es ayuda para trabajos de emergencia y la reparación o reemplazo de instalaciones dañadas por el desastre, puede estar disponible para áreas que están actualmente bajo revisión. Aún no se ha aprobado ninguna ayuda pública.

Lamont ya ha solicitado asistencia pública para los condados de Fairfield y Middlesex. No está claro si se aprobará ni cuándo, pero el gobernador dice que espera que el Estado reciba la aprobación pronto.

Si se aprueba, la asistencia pública hará que el Estado y todos los municipios de estos condados cumplan los requisitos para recibir el reembolso del 75% de los costos por daños no asegurados a la infraestructura, así como los costos asociados con su respuesta y medidas de protección de emergencia, según funcionarios estatales.

Las evaluaciones de daños de Asistencia Pública en los condados de Litchfield, New Haven y New London no estaban completas hasta la semana pasada, pero el gobernador anticipa agregar estos condados a su solicitud asumiendo que cumplen con el umbral necesario para calificar.

Biden aprobó la asistencia para las acciones tomadas para prevenir o reducir el riesgo a largo plazo para la vida y la propiedad de los peligros naturales. Esto, llamado mitigación de riesgos, está disponible en todas las áreas del estado bajo el Programa de subvenciones para mitigación de riesgos.

La declaración establece que se pueden agregar más designaciones en una fecha posterior si el estado de Connecticut lo solicita y se aprueba después de evaluaciones adicionales.

El gobernador presentó su solicitud de declaración el 22 de octubre.