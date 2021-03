Biden aumenta la presión sobre Cuomo mientras la Asamblea llama al fiscal superior para ejecutar la investigación

Lo que debes saber El presidente Joe Biden dijo que el gobernador Andrew Cuomo debería renunciar si la investigación confirma las acusaciones en su contra.

Una tercera mujer, que acusa al gobernador, se reunirá con los investigadores sobre las acusaciones. Ana Liss no presentó una acusación específica, sino que abordó lo que llamó un "ambiente de trabajo tóxico".

La Asamblea estatal nombró una firma de abogados de Davis Polk & Wardwell, incluido un exfiscal federal superior, para ejecutar su propia investigación de juicio político.

NUEVA YORK - El presidente Joe Biden dice que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, debería renunciar si la investigación del fiscal general del estado confirma las acusaciones de acoso sexual en su contra. Si ese es el caso, él también podría terminar procesado, dijo el presidente.

Biden hizo los comentarios en una entrevista con ABC News que se emitió el miércoles por la mañana.

"Se necesita mucho coraje para presentarse, por lo que se supone que debe tomarse en serio", dijo Biden. "Y debería ser investigado, y eso es lo que está en marcha ahora".

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, hizo eco de los sentimientos de Biden en una entrevista a MSNBC el miércoles por la mañana y dijo que habría "tolerancia cero" para Cuomo si una investigación probaba alguna de las acusaciones en su contra.

Las palabras más fuertes de Washington sobre el asunto se producen cuando se espera que otra de las acusadoras del presunto acoso sexual del gobernador se reúna con los investigadores de la fiscal general del estado esta semana sobre el caso. Su testimonio se producirá días después de que la acusadora Charlotte Bennett proporcionó a los funcionarios más de 100 páginas de registros que su abogado dijo que corroborarán sus acusaciones.

Mientras tanto, la investigación sobre el gobernador del tercer mandato avanzó en otro frente el miércoles, ya que la Asamblea estatal nombró la firma de abogados Davis Polk & Wardwell para liderar una investigación de juicio político.

Uno de los abogados de Davis Polk, Greg Andres, formó parte del equipo de abogados especiales de Robert Mueller que investiga la interferencia rusa en las elecciones de 2016, y dirigió el enjuiciamiento exitoso del expresidente de la campaña de Trump, Paul Manafort.

INVESTIGACIÓN DE LA FISCAL GENERAL

Ana Liss, quien habló en una entrevista televisiva a principios de este mes sobre el supuesto "ambiente de trabajo tóxico" en la oficina del gobernador en conflicto, planea reunirse con los investigadores de la fiscal general el jueves.

Ella es una de las seis mujeres, varias de ellas exmiembros de su personal, que han alegado que el gobernador demócrata durante mucho tiempo presuntamente las acosó sexualmente o se comportó de manera inapropiada con ellas. Cuomo ha negado repetidamente haber tocado a una mujer de esa manera.

En su entrevista de cuatro horas con los investigadores el lunes, Bennett proporcionó a las autoridades 120 páginas de registros del momento del presunto acoso y otra evidencia documental para corroborar sus acusaciones, dijo su abogada, Debra Katz, en un comunicado. Bennett reveló nuevos detalles sobre el comportamiento de Cuomo y lo que dijo era un "ambiente de trabajo sexualmente hostil", según Katz.

“Los investigadores se han movido rápidamente y con sensibilidad para llegar al meollo de estas acusaciones”, dijo Katz. "Seguimos confiando en que su investigación fundamentará las denuncias de acoso sexual de Charlotte contra el gobernador Cuomo, así como el hecho de que su personal superior no cumplió con los requisitos obligatorios de presentación de informes bajo las mismas leyes que él firmó".

La también acusadora de Cuomo, Lindsey Boylan, asimismo fue entrevistada por los investigadores de la fiscal general el fin de semana pasado, dijo su abogada Jill Basinger más tarde el lunes.

"De la entrevista se desprende claramente que los investigadores se están moviendo rápidamente y se toman su trabajo en serio", dijo Basinger. "Estamos complacidos con el alcance de la investigación y la consideración y minuciosidad de su interrogatorio".

La oficina del gobernador también se enfrenta a un escrutinio después de que un informe del New York Times dijo que las personas cercanas a Cuomo enviaron una carta a los asistentes que atacaba la credibilidad de Boylan. El diario informa que en la carta se presentaron denuncias de personal contra Boylan y se trató de vincularla con simpatizantes del expresidente Donald Trump, dando a entender que sus reclamos fueron premeditados y motivados políticamente.

La idea detrás de la carta era que los exayudantes de Cuomo, en particular mujeres, adjuntaran sus nombres y la enviaran. Si bien la carta se envió a algunos exasesores y luego a los asistentes principales actuales y anteriores, no estaba claro a cuántas personas se les pidió que firmen la carta. Nunca fue lanzada.

Ese mismo día, una encuesta de Siena College de Nueva York reveló que la mayoría de los votantes (50 - 35 por ciento) cree que Cuomo no debería renunciar de inmediato. Mientras que entre el 48 y el 34 por ciento, dicen que puede seguir desempeñando eficazmente su trabajo como gobernador.

La encuesta, que se llevó a cabo entre el 8 y el 12 de marzo, mostró que los votantes están satisfechos con la forma en que Cuomo ha abordado las acusaciones, 57-32 por ciento.

“Si bien muchos funcionarios electos, demócratas y republicanos por igual, han pedido la renuncia de Cuomo, por un margen de 50 a 35 por ciento, los votantes de Nueva York dicen que Cuomo no debería renunciar de inmediato. Casi dos tercios de los republicanos dicen que Cuomo debería renunciar, sin embargo, el 61 por ciento de los demócratas y el 46 por ciento de los independientes, una pluralidad, dicen que no debería hacerlo”, dijo el encuestador de Siena College, Steven Greenberg. “La mayoría de los votantes de la Ciudad de Nueva York y una pluralidad de votantes tanto del norte del estado como de los suburbios del norte dicen que no debería renunciar.

"De manera similar, los votantes dicen que a pesar de las investigaciones en curso, Cuomo puede continuar haciendo su trabajo de manera efectiva como gobernador, 48-34 por ciento", dijo Greenberg. "Una gran mayoría de demócratas y una pluralidad de independientes dicen que puede gobernar de manera efectiva, mientras que dos- tercios de los republicanos no están de acuerdo. Los votantes fuera de la Ciudad de Nueva York están muy divididos, sin embargo, una gran mayoría de los votantes de la ciudad de Nueva York dicen que él puede hacer su trabajo de manera efectiva”.

En general, la encuesta encontró que un tercio de los votantes dice que Cuomo ha cometido acoso sexual, un cuarto dice que no, y la mayoría no está segura.

“Mientras que más votantes, el 35 por ciento, dicen que Cuomo ha cometido acoso sexual que aquellos que dicen que no ha cometido acoso sexual, el 24 por ciento, la pluralidad de votantes, el 41 por ciento, está indeciso”, dijo Greenberg.

La encuesta de Siena College no solo se refirió a las controvertidas acusaciones contra el gobernador. La encuesta también analizó lo que piensan los votantes sobre el manejo de Cuomo de la pandemia en curso, y aunque recibió calificaciones positivas, hay una excepción en la que los neoyorquinos no están muy contentos con el gobernador.

En lo que respecta a la pandemia, los votantes encuestados aprueban el manejo de la pandemia por parte de Cuomo, 60-33 por ciento, en comparación con 61-34 por ciento el mes pasado.

Los votantes dan a Cuomo calificaciones positivas en cuatro aspectos específicos relacionados con la pandemia: comunicación, suministro de información precisa, planes de reapertura y gestión del lanzamiento de la vacuna. Sin embargo, cuando se trata de hacer públicos los datos de muertes en hogares de ancianos relacionados con COVID, el índice de aprobación cambia y los votantes le dan a Cuomo una calificación negativa, 27-66 por ciento.

En general, Cuomo tiene un índice de favorabilidad del 43 al 45 por ciento, una reducción significativa del 56 al 39 por ciento en febrero, según la encuesta. Su índice de desempeño laboral es del 46 al 52 por ciento, que también es inferior al 51 al 47 por ciento del mes anterior. Además, el 34 por ciento de los votantes dice que está preparado para reelegir a Cuomo si se presenta a la reelección el próximo año y el 52 por ciento dice que "preferiría a otra persona"; estos porcentajes son inferiores al 46-45 de febrero.

“La posición de Cuomo con los votantes ha caído claramente en el último mes. Su calificación de favorabilidad y su número de reelegidos han bajado 19 puntos netos, mientras que su calificación de desempeño laboral ha bajado 10 puntos netos”, dijo Greenberg. “La caída de Cuomo en las tres calificaciones es en gran parte el resultado de los demócratas. Solo entre los demócratas, su índice de favorabilidad cayó 31 puntos netos y su reelecto cayó 33 puntos netos. De hecho, sólo el 46 por ciento de los demócratas ahora quiere reelegir a Cuomo, en comparación con el 40 por ciento que quiere a otra persona, frente al 65-26 por ciento del mes pasado".

Cuomo ha intentado seguir adelante y proyectar normalidad en medio del escándalo. El lunes, apareció en un sitio de vacunación en Long Island en un evento cerrado a la prensa, aparentemente debido a las restricciones de COVID-19, donde habló sobre la importancia de obtener un nuevo presupuesto estatal antes de la fecha límite del 1 de abril. No abordó el escándalo, pero habló en general de reapariciones frente a la adversidad.

"A veces, Dios viene y te golpea por una razón u otra, o la vida viene y te golpea en por una razón u otra", dijo Cuomo en un comentario que pretendía hacer referencia a la situación del estado, pero también podría aplicarse a sus problemas personales. “La pregunta es qué haces cuando te golpean en el, y los neoyorquinos se levantan, se levantan más fuertes y aprenden la lección".

El gobernador dijo que el presupuesto era fundamental para que el estado se recuperara. Ese proceso normalmente implica intensas negociaciones y acuerdos entre Cuomo y los dos principales líderes de la Legislatura, que este año está formada por algunas de las mismas personas que han exigido su dimisión.

Varios demócratas prominentes de Nueva York, incluidos los senadores Chuck Schumer y Kirsten Gillibrand, han pedido a Cuomo que renuncie. El gobernador de tres mandatos se ha negado a dimitir y ha negado haber hecho lo que se alega.

Más de 130 legisladores estatales han dicho que Cuomo debería renunciar, incluida la líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins. La Asamblea estatal ha abierto una investigación de juicio político. El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, anunció en Twitter la madrugada del miércoles que se contratará una firma de abogados para ayudar al Comité Judicial de la Asamblea en su investigación de juicio político.

El senador John Liu, un demócrata de Queens en el comité de finanzas del Senado, dijo que las acusaciones sobre Cuomo lo han distraído a él y a los legisladores. Dijo que los demócratas que ahora tienen supermayorías a prueba de veto esperan que Cuomo apoye los esfuerzos estancados durante mucho tiempo para legalizar la marihuana y aumentar los impuestos a los neoyorquinos que ganan más de un millón de dólares.

"El gobernador está claramente distraído y eso no va a ayudar a su posición", dijo Liu. “Como mínimo, se enfrenta a serias investigaciones y pide su dimisión. Nada de eso se suma a su posición negociadora".

El senador Brad Hoylman, un demócrata de Manhattan, dijo que las discusiones presupuestarias con el personal de Cuomo están en curso y calificó la dinámica general como "incómoda por decir lo menos".

"No todos los días usted y sus colegas exigen al jefe de su partido que renuncie y proceda con una negociación", dijo Hoylman, quien preside el comité judicial del Senado y forma parte del comité de finanzas. "También creo que habla de por qué tantos de nosotros estamos preocupados por estos escándalos y la capacidad del ejecutivo para manejar esta situación".

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, está dirigiendo la investigación sobre las acusaciones. La semana pasada, nombró al exfiscal federal Joon Kim y a la abogada de discriminación laboral Anne Clark para liderar la investigación, con la que Cuomo ha dicho que cooperará. Tienen pleno poder de citación y documentarán sus hallazgos en un informe público.