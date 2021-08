Beneficios de desempleo culminan en septiembre, pero hay estados que prolongarían la ayuda

A pesar de que los beneficios adicionales por desempleo de $300 terminan en poco menos de un mes, algunos estados prolongarán la asistencia financiera en forma de beneficios extendidos (EB).

Sin embargo, solo Alaska, Connecticut, Nueva Jersey y Nuevo México podrán hacer la transición al esquema de aquellos trabajadores que tienen beneficios agotados de la Compensación de Desempleo de Emergencia por la Pandemia (PEUC), siempre que los mismos trabajadores no hayan recibido pagos de EB antes de la pandemia. Esto se debe a que dichos estados mantienen las tasas más bajas de desempleo del país, por ende, aún califican para fondos de PEUC. Esos estados recibirán financiamiento del 50% del gobierno federal.

La Ley CARES de marzo de 2020 estableció tres nuevos programas federales de ayuda por desempleo: Asistencia por desempleo Pandémico, o PUA, que cubre a aquellos que en general no cumplen los criterios para recibir ayuda; Compensación por Desempleo de Emergencia Pandémica, o PEUC, que extiende la ayuda a aquellos que han agotado el período de beneficios de su estado; y Compensación Federal por Desempleo por Pandemia, o FPUC, un impulso semanal destinado a ayudar a las personas a recuperar una mayor parte de sus salarios perdidos.

Casi 13 millones de personas seguían recibiendo ayuda por desempleo a mediados de julio, incluidos 9,4 millones que se beneficiaron específicamente de PUA o PEUC.

Los gobernadores de 26 estados decidieron no entregar más la ayuda meses antes de la fecha límite, aunque algunos han enfrentado desafíos legales.

ESTO ES LO QUE SUCEDERÁ CUANDO LOS PROGRAMAS DE AYUDA EXPIREN EN EL RESTO DEL PAÍS DESPUÉS DEL 6 DE SEPTIEMBRE:

LAS PERSONAS QUE COBRAN PUA PIERDEN TODA LA AYUDA POR DESEMPLEO

Las personas en PUA no califican para ningún otro tipo de seguro de desempleo. Durante la pandemia, este programa apoyó a las personas que no podían trabajar debido a las necesidades de cuidado de niños o dependientes, así como a los trabajadores autónomos y trabajadores a tiempo parcial.

A partir del 6 de septiembre, estos beneficiarios no tendrán otra red de seguridad para recuperar los salarios perdidos.

LAS PERSONAS QUE COBRAN PEUC PUEDEN CALIFICAR PARA BENEFICIOS EXTENDIDOS EN CIERTOS ESTADOS CON BAJA TASA DE EMPLEO

PEUC ofreció semanas adicionales de beneficios por desempleo a los desempleados de larga duración que agotaron la ventana de beneficios de su estado, que tiene un promedio de 26 semanas pero puede variar.

Después del Día del Trabajo, los trabajadores en algunos estados pueden recibir ayuda continua al pasar a Beneficios Extendidos, un programa de ayuda financiado por el gobierno federal que se activa dependiendo de la tasa de desempleo del estado. EB generalmente ofrece de 13 a 20 semanas adicionales de ayuda por desempleo.

Estos beneficios están vigentes actualmente en nueve estados y Washington, D.C. Sin embargo, cinco estados y D.C. señalaron que solo pagarán EB con la condición de que sea 100% financiado por el gobierno federal. Por ende, esos estados eliminarían la ayuda, pues el gobierno federal no ha dado señales de seguir financiando en su totalidad el programa.

A partir del 6 de septiembre, solo Alaska, Connecticut, Nueva Jersey y Nuevo México podrán realizar la transición de PEUC a EB, pero con un 50% de fondos estatales.

Si un trabajador ya agotó su EB semanas antes de la pandemia, no tendrá semanas adicionales después de que se acabe el PEUC el Día del Trabajo.

TODOS PIERDEN EL SUPLEMENTO SEMANAL DE $ 300

Según la Ley CARES, todas las personas que recibían beneficios por desempleo tenían derecho a un suplemento semanal, que comenzaba en $600 por semana y luego se reducía a $300 por semana.

Para el 6 de septiembre, The Century Foundation estima que 3 millones de personas seguirán calificando para el seguro de desempleo, pero ya no tendrán este refuerzo semanal.

Sin el suplemento, los beneficios estatales reemplazan aproximadamente el 38% de los salarios anteriores de un trabajador en promedio, según el Departamento de Trabajo.

¿HAY ESPERANZA DE UNA NUEVA EXTENSIÓN DE LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO PANDÉMICO?

Ni el presidente Biden ni el Congreso parecen apoyar la continuación de los beneficios por desempleo, en especial porque los críticos argumentan que la ayuda de $300 desincentiva a las personas para que no encuentren un nuevo trabajo.

Los grupos de defensa, por otro lado, han pedido que los programas temporales como PUA y PEUC sean permanentes para atender a los trabajadores vulnerables y marginados que quedan fuera de los sistemas tradicionales de seguro de desempleo. Los estadounidenses con mayor probabilidad de recibir apoyo a través de PUA y PEUC (desempleados de larga duración, autónomos, trabajadores a tiempo parcial y cuidadores) también son desproporcionadamente negros, hispanos, asiáticos, mujeres y personas de bajos ingresos.

Los programas de desempleo se han extendido antes durante recesiones anteriores, incluida la crisis financiera de 2008, cuando el Congreso puso fin a la ayuda mejorada para el desempleo en diciembre de 2013.

La terminación de los beneficios adicionales por desempleo afectará a más de 3 millones de trabajadores.

Las cifras de desempleo más recientes del Departamento de Trabajo muestran que más personas están regresando al trabajo de las que se estimaron. En julio, cerca de 1 millón de trabajadores se reincorporó a la nómina y la tasa de paro se sitúa en el 5,4%. Antes de la pandemia, la tasa de desempleo era del 3,5%. Si bien esta noticia es positiva, el aumento en los casos de la variante Delta podría llevar a más personas a quedarse sin trabajo y podría ser necesario más apoyo para los desempleados en los últimos meses.

La Casa Blanca aún tiene que decidir si poner fin a los beneficios o extenderlos aún más. En una conferencia de prensa reciente, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el presidente "no ha tomado una decisión para extenderla, pero tampoco ha tomado la decisión de no extenderla. No se ha tomado la decisión final".