Batalla por impuestos sobre la renta de los trabajadores remotos

Un grupo de estados se unió a una batalla de la Corte Suprema de los Estados Unidos que podría determinar si las jurisdicciones pueden gravar los ingresos de los empleados que se encuentran trabajando de manera remota.

Nueva Jersey, Connecticut, Hawái e Iowa presentaron un recurso el martes en una demanda que desafía la autoridad de los estados para gravar los ingresos de los no residentes mientras trabajan desde casa.

En el centro de la controversia se encuentra un caso judicial entre New Hampshire y Massachusetts. Este último ha estado cobrando impuestos a los residentes de New Hampshire que han estado trabajando de forma remota desde la pandemia, lo que llevó al estado de New Hampshire a presentar una demanda contra Massachusetts en octubre.

El escrito de Nueva Jersey respalda la posición de New Hampshire.

El escrito también hace retroceder a Nueva York, que grava a los residentes de Nueva Jersey que normalmente viajan allí, a pesar de que muchos ahora trabajan desde casa.

"En el curso de esta pandemia única en un siglo, cientos de miles de residentes de Nueva Jersey que normalmente viajan a Nueva York y pagan impuestos de Nueva York han estado trabajando desde sus hogares durante los últimos nueve meses", dijo el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, en un comunicado.

"Tenemos la esperanza de que la Corte Suprema sostenga que los estados no tienen la autoridad constitucional para cobrar impuestos a las personas que no viven ni trabajan allí", dijo, y agregó que tal decisión podría ahorrarle al estado 1,200 millones de dólares.

Generalmente, un estado puede cobrar impuestos a una persona en una de dos circunstancias: usted es residente allí u obtuvo ingresos en ese lugar, según Jared Walczak, vicepresidente de proyectos estatales de Tax Foundation.

Cuando un empleado trabaja en un estado pero reside en otro, existe la posibilidad de enfrentar una obligación tributaria en ambos lugares.

Los estados han mitigado esto proporcionando créditos fiscales para compensar la "doble imposición", que es lo que Connecticut hace por sus residentes que viajan diariamente a Nueva York.

Los estados también han establecido acuerdos de reciprocidad para evitar que los ingresos se graven dos veces. Nueva Jersey y Pensilvania tienen ese pacto.

El trabajo remoto a la luz del coronavirus ha agregado una mayor complejidad. Esto se debe a que siete estados imponen impuestos a los trabajadores según la ubicación de su oficina, incluso si esos empleados están trabajando de forma remota.

Esto se conoce como la "regla de conveniencia".

Los siete estados son Arkansas, Connecticut, Delaware, Massachusetts, Nebraska, Nueva York y Pensilvania.

Massachusetts es un recién llegado a la lista, ya que adoptó una medida temporal para seguir gravando los salarios de los trabajadores que residen en New Hampshire en medio de la pandemia.

"El problema que estamos viendo es en situaciones en las que trabaja desde su casa en Nueva Jersey porque el gobernador dice que se refugie en el lugar y no se le permite trabajar en su oficina de Nueva York", dijo Mark Klein, abogado de impuestos y socio de Hodgson Russ.

"Piense en la cantidad de dinero que pierde Nueva Jersey para que todas las personas que trabajan desde casa puedan pagar impuestos por Nueva York", dijo. El Estado Jardín proporciona un crédito para compensar la doble imposición que enfrentan sus residentes.

La situación se vuelve aún más compleja para las personas que han trabajado de forma remota desde estados distintos de aquel en el que residen.

Es posible que sean responsables de los impuestos y los requisitos de presentación de impuestos de no residentes en varios estados, lo que significa que se encontrarán con una sorpresa cuando llegue el momento de los impuestos, dijo Klein.

"El año que viene, si la gente sigue trabajando de forma remota, es posible que desee cambiar la retención de su estado", dijo Eileen Sherr, contadora pública y directora de política fiscal y defensa del Instituto Estadounidense de Contadores Públicos Contadores Públicos. "Todavía puede pagar impuestos estimados a su estado para no adeudar intereses ni multas cuando presente la declaración".

Aquí hay algunas sugerencias de la AICPA para tratar de mitigar el impacto fiscal: