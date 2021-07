‘Barney’ el toro elude múltiples intentos de captura desde que escapó de un matadero el martes en Long Island

Fue el martes cuando la Policía del Condado de Suffolk comenzó a responder a decenas de llamadas sobre un toro de 1,500 libras que logró escapar de una granja local donde sería sacrificado. Desde entonces, los residentes han visto al toro de pelaje oscuro, ahora apodado Barney, deambulando por campos, carreteras y patios suburbanos.

El toro ha logrado eludir la captura durante varios días a pesar de que los oficiales y los defensores de los animales emplearon un helicóptero y equipo de visión nocturna, junto con los intentos de atraer al animal errante con grano y una vaca.

Los equipos han registrado el área a unas 50 millas al este de la Ciudad de Nueva York a pie y a caballo. Han usado drones y hasta una trampa que tenía como anzuelo la cebada que Barney come en la granja, pero nada ha funcionado hasta ahora.

"Hemos intentado atraerlo con una vaca, con caballos", dijo a Newsday Frankie Floridia de Strong Island Animal Rescue. "Estoy aquí con una pistola tranquilizante, buscándolo, y pienso, 'Estoy cazando vacas en una película de Indiana Jones'. Es simplemente frustrante. Cuanto más tiempo pasa, te preguntas qué pasa”.

El toro deambula por una parte de Long Island que presenta una densa maleza y páramos de pinos. Floridia dijo que la densa vegetación ha dificultado la búsqueda.

Los rescatistas dijeron que el toro se trasladará a un santuario una vez que sea capturado.

"No tengo miedo de que sea agresivo con los humanos", dijo Floridia. “No tiene cuernos, no es un animal agresivo. Creo que va a ver gente y se va a escapar. Simplemente me temo que, debido al color de su pelaje, se adentrará en una carretera en la oscuridad y algún conductor no lo verá".