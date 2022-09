Balacera en Brooklyn deja un muerto y dos heridos

NUEVA YORK -- Una persona murió y otras dos resultaron heridas en un tiroteo nocturno en Brooklyn, y el sospechoso sigue prófugo.

La Policía de la Ciudad de Nueva York señaló que se escucharon disparos en Nostrand Houses en Sheepshead Bay poco después de la medianoche del lunes. Uno de los disparos alcanzó y mató a Calvin Kellman, de 30 años, justo afuera de su apartamento de NYCHA.

Otra víctima, un hombre de 28 años, recibió un disparo en el pecho y se encuentra en estado crítico, según las autoridades. Se espera que la tercera víctima se recupere.

No está claro qué provocó el tiroteo y no se han realizado arrestos. La uniformada agregó que no tienen una descripción del sospechoso.