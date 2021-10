Balacera a plena luz del día en concurrido barrio de Brooklyn deja 4 heridos

NUEVA YORK - Cuatro hombres fueron baleados en el vecindario Flatbush de Brooklyn en un área comercial densamente poblada por tiendas, farmacias y otros negocios, dicen las autoridades.

Todos los hombres, tres de los cuales recibieron disparos en la pierna y uno resultó herido en la mano, fueron trasladados a hospitales después del tiroteo alrededor de las 10:30 a.m.en Glenwood Avenue. Se espera que sobrevivan.

No estaba claro qué provocó el tiroteo. No se han realizado arrestos y la policía no pudo proporcionar una descripción de ningún sospechoso potencial a primeras horas de la tarde.

Imágenes de nuestro helicóptero mostraron una fuerte presencia policial en la escena.

No se dispuso de otros detalles de inmediato.