Automóvil vuela por los aires y se estrella frente a las vías del tren en Westchester

NUEVA YORK — Los viajeros se sorprendieron al ver un sedán BMW volar a través de la cerca de alambre y caer unos 20 pies, estrellándose junto a las vías de la línea Metro-North.

No había trenes pasando por la estación de Pleasantville cuando el vehículo se estrelló a pocos metros de las vías, suspendiendo el servicio entre North White Plains y Mount Kisco durante casi 30 minutos, dijeron las autoridades de tránsito.

La policía y testigos dijeron que el incidente comenzó en la cercana intersección de Memorial Plaza y Manville Road. El conductor del BMW chocó por detrás a una camioneta, luego chocó contra otros dos autos estacionados antes de atravesar la cerca, y chocar en las vías del tren dijo la policía.

La policía de Pleasantville dijo que el conductor de 20 años sufrió una "emergencia médica" detrás del volante antes de golpear a la camioneta. El conductor solo sufrió heridas leves y fue llevado al Centro Médico de Westchester para su evaluación.

John Morra conducía la camioneta cuando el accidente ocurrió alrededor de las 12 p.m.

"Un auto me chocó y me empujó hacia la intersección y en ese momento no me di cuenta de que estaba enganchado a mi camioneta", detalló Morra.

Morra dijo que se siente afortunado de que él y el otro conductor no hayan resultado gravemente heridos.

A principios de la tarde del viernes, el vehículo fue levantado y sobre la pared de la estación de tren.