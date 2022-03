Aumentan quejas asociadas al ‘sexo ruidoso’ en NYC: Qué dicen las leyes

Los neoyorquinos están acostumbrados a todo tipo de ruido: motores estridentes, tubos de escape modificados para romper los tímpanos, música a alto volumen procedente de bares, restaurantes y molestos vecinos, pero el ‘sexo ruidoso’ parece haberse convetido en la última pesadilla de la Gran Manzana.

Nueva York no es ajena a las quejas por ruido: los residentes presentan hasta 75,000 al mes, pero los nuevos datos de llamadas al 311 obtenidos por Patch han revelado que muchas quejas recientes surgen de personas perturbadas por las aventuras nocturnas de sus vecinos.

Solo el mes pasado, el 311 recibió 277 quejas sobre sexo ruidoso. En Queens se registró la mayor cantidad, con 103. Manhattan ocupó el segundo lugar con 66 mientras que Brooklyn produjo 55, El Bronx 48 y Staten Island apenas cuatro.

Sin embargo, la gran mayoría de las quejas fueron catalogadas como "infundadas", "innecesarias" o no criminales. Diecisiete fueron registrados como "no se pudo ingresar", dos como "se fueron al llegar" y tres fueron remitidos a otra agencia, pero los registros 311 no dicen cuál. Tres más fueron etiquetados como "otros" sin más detalles.

El Departamento de Policía de Nueva York responde a cientos de miles de quejas por ruido al año y el Departamento de Protección Ambiental de la ciudad maneja quejas adicionales.

Las quejas por ruido han aumentado a lo largo de los años en la ciudad. En 2010, los neoyorquinos presentaron 200.018 quejas por ruido. En 2015, ese número había aumentado a 384.118 según un informe estatal.

En Nueva York, el Departamento de Protección Ambiental (DEP) y el Departamento de Policía (NYPD) comparten los deberes de hacer cumplir el Código de Ruido. Para reportar una queja por ruido, puedes llamar al 311 o presentar una queja en línea.

¿PERO QUÉ DICEN LAS LEYES?

La Ley Local 113 de la Ciudad de Nueva York establece que los residentes de los cinco condados están obligados a tener horas de silencio desde las 10 p.m. hasta las 7 a.m. Esto también incluye tener mascotas que hagan ruidos fuertes durante más de cinco minutos a la vez.

La misma ley también señala que la construcción solo puede realizarse entre las 7:00 a.m. y las 6:00 p.m. de lunes a viernes. El trabajo de emergencia puede ocurrir fuera del horario laboral solo cuando no se puede realizar durante el horario normal.

Como castigo por violar estas leyes, las personas pueden recibir multas de $70 a más de $400 por su primera violación. La ciudad considera que las quejas por ruido y la contaminación acústica se encuentran bajo multas de "calidad de vida".

Además, la Sección 24-218 del Código de Ruido de la Ciudad de Nueva York establece la prohibición general de que ninguna persona haga ningún ruido que exceda los niveles de decibelios permitidos dentro de la Ciudad de Nueva York, y las disposiciones específicas del código se aplican a los condominios y edificios similares.

Por otro lado, la ley local se refiere a la cantidad de ruido, la duración del ruido y la fuente de los sonidos distintos del ruido ambiental que afectan a los habitantes de una comunidad. Básicamente, la ley define qué sonidos son y qué no son aceptables en un momento dado para que los residentes puedan vivir cómodamente.

¿PUEDO LLAMAR A LA POLICÍA SOBRE LOS VECINOS RUIDOSOS DE NUEVA YORK?

Según la ley local, puedes llamar al cuartel si se trata de un evento de única vez, por ejemplo, una fiesta estridente. Sin embargo, si el ruido es persistente, puedes llamar al Departamento de Protección Ambiental al 718-337-4357.

Ten en cuenta que los oficiales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) responderán dentro de las 8 horas cuando no estén manejando emergencias. Podrán tomar medidas si el ruido sigue ocurriendo cuando lleguen. Si presenta varias quejas dentro de las 8 horas, la policía solo puede responder una vez.

¿CÓMO DOCUMENTAR UNA QUEJA?

Las autoridades aconsejan una conversación de cortesía, como tocar la puerta y pedir con amabilidad que disminuya el ruido. Si eso no funciona, puede notificar al propietario.

Por último, puedes presentar una queja por ruido al 311 o en tu cuartel de policía.