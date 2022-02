Aumentan casos de gonorrea y sífilis en NY, afroamericanas y latinas tienen la tasa más elevada de contagio

El Departamento de Salud emitió una alerta de salud reciente que señala un aumento del 23% en los casos de gonorrea y un aumento del 17% en los casos de sífilis primaria y secundaria (P&S) (las etapas en las que la sífilis es más infecciosa) informados entre mujeres desde la primera mitad de 2019 hasta la primera mitad de 2021, con la mayoría de los casos entre mujeres afroamericanas o latinas.

Los datos indican que las pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual (ITS) en la Ciudad de Nueva York disminuyeron drásticamente durante la primera mitad de 2020, lo que dificulta las comparaciones entre 2020 y 2021.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Estamos profundamente preocupados por el aumento de las infecciones de transmisión sexual (ITS) entre las mujeres neoyorquinas, y sabemos que muchas neoyorquinas han aplazado los servicios de salud sexual de rutina, como las pruebas de ITS, durante la pandemia”, dijo el comisionado de salud, el Dr. Dave A. Chokshi.

“El cuidado de la salud sexual es esencial para una vida saludable. Si es sexualmente activo, ahora es el momento de volver a realizar las pruebas de ITS de rutina para que pueda buscar tratamiento lo antes posible si es positivo”, agregó.

Los casos entre pacientes afroamericanas o latinas representaron la mayoría de los casos de gonorrea (58 % de los casos femeninos con raza/etnicidad conocida) y los casos femeninos de sífilis P&S (75 %) en la primera mitad de 2021.

Las desigualdades raciales en las tasas de ITS pueden atribuirse al racismo estructural a largo plazo, no a rasgos biológicos o personales, indicó el Departamento de Salud en un comunicado.

“El racismo estructural impide que las comunidades de color accedan a recursos y oportunidades vitales y afecta negativamente la salud y el bienestar en general”, se lee en la declaración.

Las mujeres sexualmente activas menores de 25 años deben hacerse la prueba de gonorrea y clamidia al menos una vez al año. Las mujeres mayores de 25 años deben hacerse la prueba de gonorrea y clamidia si tienen parejas sexuales nuevas o múltiples, si tienen una pareja sexual que tiene una ITS, o si intercambian sexo por dinero u otros recursos.

En la Ciudad de Nueva York, las mujeres embarazadas deben hacerse la prueba de sífilis tres veces durante el embarazo: en su primer encuentro prenatal, entre las semanas 28 y 32 de embarazo y en el momento del parto.

La prueba de sífilis está indicada para todas las mujeres con mayor riesgo de infección, incluidas las mujeres sexualmente activas que tienen cambios en sus parejas sexuales o comportamientos, una(s) pareja(s) sexual(es) a las que se les diagnostica una ITS, antecedentes de encarcelamiento o antecedentes de intercambio sexual por dinero u otros recursos.

La alerta de salud incluye recomendaciones detalladas para los proveedores sobre la detección, las pruebas, el tratamiento y el manejo de las pruebas de ITS, incluida la obtención de antecedentes sexuales. También dirige a los proveedores a las pautas de tratamiento de ITS de los CDC, actualizadas en julio de 2021.

Las ITS como la gonorrea, la sífilis y la clamidia son comunes y curables. Sin embargo, si no se tratan, pueden causar efectos duraderos en la salud, como infertilidad y dolor pélvico crónico. La sífilis puede causar pérdida de visión y audición, demencia y parálisis. Cuando una mujer embarazada tiene sífilis, la infección puede transmitirse al feto (sífilis congénita), lo que puede causar aborto espontáneo, muerte fetal, nacimiento prematuro, bajo peso al nacer o muerte después del nacimiento.

Tener una ITS también puede hacer que sea más fácil contraer o transmitir el VIH. La mayoría de las ITS no presentan signos ni síntomas al principio, por lo que es importante hacerse la prueba de forma rutinaria o, si está indicado, y recibir tratamiento de inmediato.

El uso de condones durante las relaciones sexuales puede ayudar a prevenir las ITS. La terapia de pareja acelerada (EPT, por sus siglas en inglés), mediante la cual un paciente recibe un medicamento adicional o una receta para su(s) pareja(s) sexual(es), también está disponible para ciertas ITS, incluidas la gonorrea y la clamidia.

Las Clínicas de Salud Sexual del Departamento de Salud ofrecen servicios de salud sexual sin cita a bajo costo para personas de 12 años o más, independientemente de su estado migratorio. No es necesario el consentimiento de los padres.

Los servicios incluyen pruebas y tratamiento de ITS; Pruebas de VIH, inicio de tratamiento y prevención, incluida la profilaxis previa a la exposición (PrEP) y la profilaxis posterior a la exposición de emergencia (PEP de emergencia); pruebas de hepatitis B y C; anticoncepción, incluida la anticoncepción de emergencia; condones; naloxona; y consejería de salud conductual.

Las clínicas de salud sexual selectas están actualmente abiertas y los servicios de telemedicina para el tratamiento de ITS, la anticoncepción y la prevención del VIH también están disponibles a través de la línea directa de la clínica de salud sexual de la Ciudad de Nueva York al 347-396-7959, de lunes a viernes, de 9 a. m. a 3:30 p. m.

Visita nyc.gov/health/clinics para obtener más información sobre las clínicas de salud sexual, incluidos los servicios y las ubicaciones.