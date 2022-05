¡Atención padres de NYC! Inicia periodo de solicitudes para programas para estudiantes dotados y talentosos

Los programas para estudiantes dotados y talentosos mejorados de las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York abrirán solicitudes el 31 de mayo, con ofertas adicionales para escuelas primarias para que los estudiantes de cada condado tengan una opción local.

En abril, el alcalde Eric Adams anunció que estaba agregando otros 100 lugares a los 2400 asientos en el programa para niños dotados y talentosos de jardín de infantes, a la vez que creó una opción de tercer grado para 1000 estudiantes iniciales. Actualmente hay alrededor de 938.000 estudiantes de escuelas públicas.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Al expandir nuestro programa para superdotados y talentosos a todos los distritos de la ciudad de Nueva York, estamos brindando a cada joven la oportunidad de crecer, aprender, explorar sus talentos e imaginación, y nos aseguramos de que ningún niño se quede atrás”, dijo Adams. en un comunicado de prensa el martes.

¿Le interesan los programas para Estudiantes Dotados y Talentosos (Gifted & Talented, G&T)? El período de solicitud de ingreso comienza el 31 de mayo. Participe en una sesión informativa virtual el 24 de mayo, 26 de mayo o 1 de junio. Más información en https://t.co/ZUGSetd6RI. pic.twitter.com/WcCQHHCyPi — NYC Public Schools (@NYCSchools) May 24, 2022

“Trabajando con familias, maestros y líderes de la comunidad, pudimos hacer que esta expansión sucediera, y ahora los estudiantes de todos los distritos escolares podrán acceder a un programa para estudiantes dotados y talentosos”.

La nueva opción de tercer grado permitirá que estudiantes seleccionados asistan a programas para superdotados y talentosos en 44 escuelas primarias, la mayoría de las cuales reciben clases aceleradas por primera vez. La ciudad también agregó siete escuelas primarias a la lista de 85 escuelas que albergan clases de jardín de infantes dotados y talentosos.

La amplia expansión de los programas para dotados y talentosos de Adams es una desviación drástica de los intentos del exalcalde Bill de Blasio de eliminar los programas para dotados y talentosos de la ciudad en sus esfuerzos por abordar la segregación persistente y la inequidad en el sistema escolar.

Los críticos han argumentado que los programas para dotados y talentosos han llevado a escuelas segregadas donde los estudiantes negros y latinos estaban subrepresentados. Pero los padres a favor de los superdotados y talentosos dicen que el sistema escolar no debería frenar a los estudiantes avanzados.

El proceso de solicitud para el jardín de infantes ahora depende de las recomendaciones de los maestros después de que De Blasio eliminó la controvertida prueba para niños de 4 años, y el DOE dijo el martes que el 89% de todos los programas de prekínder ya presentaron sus nominaciones.

Se invitará al 10 % superior de los alumnos de segundo grado de cada escuela según sus calificaciones en las cuatro áreas principales (artes del lenguaje inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales) a postularse para la opción de tercer grado para estudiantes dotados y talentosos.

Los funcionarios de la ciudad dijeron que se pueden agregar más asientos si las escuelas ven el interés de las familias. Los estudiantes admitidos tendrán prioridad para el programa de superdotados y talentosos de su distrito, aunque podrán postularse a otros programas para superdotados y talentosos.

El Departamento de Educación organizará sesiones de información en línea el jueves 26 de mayo y el miércoles 1 de junio, con interpretación en vivo en árabe, bengalí, chino, francés, criollo haitiano, coreano, ruso, español y urdu.

Join us for a middle school virtual event on 5/24, 5/25, or 5/26 to learn about offers and waitlists!



Find event times and how to join at https://t.co/LtFFjej93d. pic.twitter.com/Hq2gxH9HTh — NYC Public Schools (@NYCSchools) May 24, 2022

Las escuelas que ahora albergan clases para superdotados y talentosos se enumeran a continuación; los asteriscos indican nuevas escuelas:

01M015 - P.S. 015 Roberto Clemente

01M110 - P.S. 110 Florence Nightingale

01M539 - New Explorations into Science, Technology and Math

02M011 - P.S. 011 William T. Harris

02M003 - P.S. 033 Chelsea Prep

02M077 - P.S. 77 Lower Lab School

02M111 - P.S. 111 Adolph S. Ochs

02M124 - P.S. 125 Yung Wing

02M130 - P.S. 130 Hernando De Soto

02M198 - P.S. 198 Isador E. Ida Straus

02M217 - P.S./I.S. 217 Roosevelt Island

03M165 - P.S. 165 Robert E. Simon

03M166 - P.S. 166 The Richard Rodgers School of The Arts and Technology

03M334 - The Anderson School

04M012 - Tag Young Scholars (city-wide)

04M102 - P.S. 102 Jacques Cartier

05M128 - P.S. 129 John H. Finley

05M175 - P.S. 175 Henry H Garnet*

06M153 - P.S. 153 Adam Clayton Powell

07X49 - P.S. 049 Willis Avenue*

08X072 - P.S. 072 Dr. William Dorney

09X199 - P.S. 199X – The Shakespeare School

10X007 - Milton Fein School

10X024 - P.S. 024 Spuyten Duyvil

11X121 - P.S. 121 Throop

11X153 - P.S. 153 Helen Keller

12X458 - Samara Community School*

13K056 - P.S. 056 Lewis H. Latimer

13K282 - P.S. 282 Park Slope

14K132 - P.S. 132 The Conselyea School

15K032 - P.S. 032 Samuel Mills Sprole

15K038 - P.S. 038 The Pacific

16K081 - P.S. 081 Thaddeus Stevens*

16K243 - P.S. 243K- The Weeksville School*

17K316 - P.S. 316 Elijah Stroud

18K115 - P.S. 115 Daniel Mucatel School

19K149 - P.S. 149 Danny Kaye

20K102 - P.S. 102 The Bayview

20K104 - P.S./I.S. 104 The Fort Hamilton School

20K164 - P.S. 164 Caesar Rodney

20K200 - P.S. 200 Benson School

20K205 - P.S. 205 Clarion

20K229 - P.S. 229 Dyker

20K686 - Brooklyn School of Inquiry

21K095 - P.S. 095 The Gravesend

21K099 - P.S. 099 Isaac Asimov

21K215 - P.S. 215 Morris H. Weiss

22K052 - P.S. 052 Sheepshead Bay

22K193 - P.S. 193 Gil Hodges

22K195 - P.S. 195 Manhattan Beach

22K197 - P.S. 197 - The Kings Highway Academy

22K236 - P.S. 236 Mill Basin

23K137 - P.S./I.S. 137 Rachel Jean Mitchell*

24Q119 - P.S./I.S. 119 The Glendale

24Q153 - P.S. 153 Maspeth Elem

24Q229 - P.S. 229 Emanuel Kaplan

24Q290 - A.C.E. Academy for Scholars at the Geraldine Ferra

25Q021 - P.S. 021 Edward Hart

25Q032 - P.S. 032 State Street

25Q079 - P.S. 079 Francis Lewis

25Q165 - P.S. 165 Edith K. Bergtraum

25Q209 - P.S. 209 Clearview Gardens

26Q115 - The James J. Ambrose School

26Q133 - P.S. 133 Queens

26Q188 - P.S. 188 Kingsbury

26Q203 - P.S. 203 Oakland Gardens

27Q108 - P.S. 108 Captain Vincent G. Fowler

27Q042 - P.S./M.S. 042 R. Vernam*

28Q121 - P.S. 121 Queens

28Q174 - P.S. 174 William Sidney Mount

28Q220 - P.S. 220 Edward Mandel

29Q176 - P.S. 176 Cambria Heights

29Q118 - P.S. 118 Lorraine Hansberry*

30Q085 - P.S. 085 Judge Charles Vallone

30Q122 - P.S. 122 Mamie Fay

30Q150 - P.S. 150 Queens

30Q166 - P.S. 166 Henry Gradstein

30Q300 - The 30th Avenue School (gifted and talented citywide)

31R003 - P.S. 003 The Margaret Gioiosa School

31R008 - P.S. 8 Shirlee Solomon

31R042 - P.S. 042 Eltingville

31R045 - P.S. 045 John Tyler

31R050 - P.S. 050 Frank Hankinson

31R053 - The Barbara Esselborn School

32K376 - P.S. 376

Third Grade Gifted & Talented Entry Programs:

01M034 - District 1: P.S. 034 Franklin D. Roosevelt*

02M126 - P.S. 126 Jacob August Riis*

03M191 - The Riverside School for Makers and Artists

04M083 - P.S. 083 Luis Munoz Rivera*

05M161 - P.S. 161 Pedro Albizu Campo*

06M028 - P.S. 028 Wright Brothers*

07X043 - P.S. 043 Jonas Bronck*

07X359 - Concourse Village Elementary School

08X075 - P.S. 75 School of Research and Discovery*

09X204 - P.S. 204 Morris Heights

10X340 - P.S. 340*

11X106 - P.S. 106 Parkchester*

12X314 - Fairmont Neighborhood School*

12X214 - P.S. 214

13K287 - P.S. 287 Bailey K. Ashford*

14K084 - P.S. 084 Jose De Diego*

15K024 - P.S. 024*

16K021 - P.S. 021 Crispus Attucks*

17K289 - P.S. 289 George V. Brower*

17K241 - P.S. 241 Emma L. Johnston*

18K235 - P.S. 235 Janice Marie Knight School*

19K065 - P.S. 065*

19K346 - P.S. 346 Abe Stark*

20K127 - P.S. 127 Mckinley Park*

21K188 - P.S. 188 Michael E. Berdy*

22K203 - P.S. 203 Floyd Bennett School*

22K361 - P.S. 361 East Flatbush Early Childhood School*

23K599 - Brooklyn Landmark Elementary School

23K446 - Riverdale Avenue Community School*

24Q088 - P.S. 088 Seneca*

24Q007 - P.S. 007 Louis F. Simeone*

24Q087 - P.S./I.S. 087 Middle Village*

25Q024 - P.S. 024 Andrew Jackson*

26Q376 - P.S. 376*

27Q056 - P.S. 056 Harry Eichler*

27Q183 - P.S. 183 Dr. Richard R. Green*

28Q086 - P.S. Q086*

28Q140 - P.S. 140 Edward K Ellington*

29Q251 - P.S. 251 Queens

30Q092 - P.S. 092 Harry T. Stewart Sr.*

30Q151 - P.S. 151 Mary D. Carter*

30Q171 - P.S. 171 Peter G. Van Alst*

31R022 - P.S. 022 Graniteville*

32K274 - P.S. 274 Kosciusko*